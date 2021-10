La pasada semana, Mari Sol Díaz una vecina de Escúzar se puso en contacto con este medio para denunciar una supuesta situación de maltrato animal continuado en el municipio. El alcalde de la localidad granadina, Antonio Arrabal ha querido aclarar que las acusaciones vertidas son totalmente incorrectas. "Esta vecina está muy concienciada con el maltrato animal, pero todo lo que cuenta no es correcto. Ella cuenta que se encontró la cabeza de un gato en su vivienda, pero creo que ese hecho se trata de un tipo de venganza por parte de otra persona. Aun así, el lunes 18 de octubre me personé en el cuartel de la Guardia Civil para denunciar este suceso y para que las autoridades investigasen lo ocurrido. En Escúzar no existe un maltrato animal continuado".

Las palabras de la vecina generaron una ola de indignación entre los habitante del municipio que consideran injustas y desproporcionadas sus declaraciones. "Todo el pueblo está indignado porque se está danto una imagen errónea de la localidad, los padres no entienden porqué se pone a todos los niños de maltratadores", explica el alcalde. Además, Antonio Arrabal asegura que "desde el Ayuntamiento habilitamos una charca el pasado año para que los pájaros pudiesen beber en verano y los más mayores del municipio ponen agua para los gatos que están en la calle, somos todo lo contrario a lo que está contando".

El conflicto entre la localidad y esta vecina viene de lejos. En el 2018, la mujer solicitó al Ayuntamiento la instalación de badenes en ciertas carreteras de Escúzar a raíz del atropello de algunos gatos. El Gobierno local escuchó la petición de la vecina y colocó los elementos requeridos para evitar que se repitiese este suceso. El alcalde reconoce que siempre atiende las necesidades de sus vecinos, es por ello que no entiende las acusaciones vertidas. "Invito a todo el mundo que venga cuando quiera y comprueba que Escúzar no es un pueblo que maltrate a los animales", sentencia Antonio Arrabal.