Denuncian una situación de maltrato animal continuado en Escúzar

Animales decapitados, apaleados, ahorcados, e incluso intentos de peleas de perros. Esta es la situación a la se enfrentan día tras día los animales ferales de Escúzar. Este mismo viernes 15 de octubre, una vecina del municipio y portavoz de la plataforma 'Por una ordenanza animal justa' asegura haber encontrado la cabeza de un pequeño gato en el suelo de su jardín, una situación demasiado desagradable y que, desgraciadamente, tan solo es un caso más.

"Llevo siete años viviendo en este pueblo y desde hace unos cuatro o cinco veo a diario a los niños maltratando animales por diversión. El alcalde es totalmente consciente del problema, pero no hace nada. No saca un bando municipal ni trata de poner más vigilancia. He interpuesto varias denuncias, pero al no poder culpar a ninguna persona en concreto porque no tengo pruebas, las denuncias no van a ningún lado", explica Mary Sol Díaz.

Según explica esta vecina del municipio, "el Ayuntamiento no cuenta con una ordenanza municipal concreta para combatir el maltrato animal, pero sí existen ordenanzas provinciales que se están incumpliendo". Por otro lado, el Seprona también es conocedor de esta situación, pero, al igual que la Guardia Civil, no puede actuar al no haber presenciado los hechos ni saber quiénes son las personas que cometen estos actos.

La portavoz de la plataforma asegura que llevan años luchando contra esta injusticia, pero lo único que ha recibido a cambio son "amenazas", como "Si no te gusta lo que sucede en el pueblo márchate de aquí". No obstante, Mary Sol asegura no tener miedo y, de hecho, pretende seguir luchando contra esta lacra social.

Lo más preocupante de todo es que, según la mujer, los actores de estos hechos, que, generalmente ocurren de noche, son grupos de menores de edad y que "todo el mundo conoce", pero que nadie llega a destapar por ser niños del propio municipio. Mary Sol reitera que todos los vecinos son muy buenas personas, pero que no se atreven a luchar contra estos actos realmente espeluznantes, y que llevan dándose desde hace años.

ATENCIÓN: las imágenes que se muestran a continuación pueden herir su sensibilidad