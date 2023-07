Pablo López: "Actuar en el Generalife es una suerte y todo lo que me imagine se queda corto"

La música de Pablo López se fundirá con la magia del Generalife el próximo mes de septiembre, cuando el cantante y compositor malagueño actuará en uno de los escenarios más acogedores y hermosos del mundo. Pablo López, que está inmerso en su gira y en la composición de su nuevo disco, llegará el 16 de septiembre al Teatro del Generalife, donde actuará dentro de ciclo 1001 Músicas-CaixaBank. Será “una suerte” para él y “emocionante intentar, humildemente, hacer arte dentro de una obra de arte”, como asegura en esta entrevista con GranadaDigital, en la que repasa sus diez años de carrera musical, su relación con la música y con Granada, una ciudad en la que ha “soñado muchísimo”, se ha “enamorado y desenamorado” y a la que está dispuesto a dar el abrazo más grande de todos los tiempos, como el título de uno de sus últimos singles que va a ofrecer en un concierto que será muy especial.

Pregunta (P): Tras un año de silencio, volvió a los escenarios en abril en México y en el mes de mayo en España, ¿cómo está yendo la gira?

Respuesta (R): Ponte cómoda, ¿eh? -risas- porque si tengo que contar, son un montón de cosas, porque la verdad es que está yendo maravillosamente. Es una suerte de días, de conciertos, de emociones… No sé con qué quedarme y la verdad es que, como te decía, tendría que estar horas hablando contigo para describirte realmente casi todo lo peculiar que está siendo esto.

P: Tiene un verano muy intenso, cargado de conciertos.

R: Sí y lo que no son los conciertos también. Uno está escribiendo al final del día, no solo para mí, sino para otros artistas. Y yo creo que la intensidad está así desde hace diez años y ojalá que no se vaya nunca.

P: El 16 de septiembre actuará en Granada, en el Festival 1001 Músicas - Caixabank, en un escenario tan especial como el del Generalife, en la Alhambra. ¿Qué supone cantar allí?

R: Pues creo que una suerte y, después, lo que supondrá te lo podría decir cuando lo haga porque todo lo que me imagine yo creo que se queda corto en cuanto a lo emocionante de intentar, humildemente, hacer arte dentro de una obra de arte.

P: ¿Qué va a ofrecer en ese concierto, algún repertorio especial?

R: Siempre es especial en cada concierto, la verdad es que el público marca y remarca lo que quiere y lo que no quiere. Y tengo la suerte de que como soy autónomo tiro si hace falta, aunque no lo tenga preparado con la banda. Siempre tengo un momento en el que estoy en el piano solo y la gente lo agradece bastante. Y puedo cantar prácticamente lo que quiera la gente.

P: ¿La ciudad de Granada la conoce bien?

R: Exhaustivamente. Yo prácticamente tuve una doble vida 'Fuengiro-granadina' porque estuve cinco años yendo por cuestiones personales allí, cada fin de semana o entre semana también iba mucho y era una constante. Yo he vivido y he convivido mucho en Granada.

P: ¿Qué es lo que más te gusta de la ciudad?

R: La continua renovación, la sangre que le va entrando cada año en forma de universitarios, eso hace que sea una ciudad que está constantemente en ebullición, no hay estancamiento. Eso le genera un ambiente cultural, sano, de juventud, de ganas... Se parece mucho a las grandes ciudades sin tener la necesidad de ser una gran urbe. Y eso es maravilloso para una persona que es soñadora como yo.

P: ¿Algún rincón especial de Granada?

R: Tengo alguna esquinita, como no puede ser de otra manera, en el Albayzín, donde he soñado muchísimo, donde me he enamorado, me he desenamorado, he sido feliz y he pasado malos ratos también, porque me encantaba estar allí. Pienso que está relativamente cerca así que intentaré buscarla desde el escenario.

P: En este ciclo 1001 Músicas - Caixabank también va a actuar el 23 de septiembre Raphael, para el que ha compuesto todos los temas de su nuevo disco 'Victoria', ¿qué ha supuesto componer para un artista de la talla de Raphael?

R: Más que componer, convivir. Evidentemente, así lo decidimos y no fue un trabajo precisamente, digamos, 'off the record'. Hubo mucha convivencia y entonces eso es una suerte, haber convivido y seguir conviviendo porque él tiene una vitalidad tremenda que supera, teniendo la edad que tiene, a todos los que intentamos ir a su rebufo con cierta juventud, por así decirlo. Con Raphael se empieza a trabajar, pero nunca se termina.

P: ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo contactó Raphael para llevar a cabo la composición del disco?

P: Me invitó a comer y me lo dijo a la cara. Yo creo que más directo y sencillo, imposible. Fue así. Te lo digo con las palabras que fueron exactamente: ¿quieres escribirme y producirme un disco entero? Y yo le dije un sí y ya está.

P: ¿Hay algún artista especial con el que también le gustaría colaborar o componerle alguna canción?

R: Yo creo que ya, habiendo vivido todo lo que he vivido, se lo dejo al destino y a la vida que siga haciendo su sinergia y me junte con quien sea. Yo creo que si pido más, me voy a asustar porque seguramente me lo cumplirá la vida, así que prefiero ya dejar que la vida haga sus cosas.

P: Y el nuevo disco saldrá publicado para otoño, ¿no?

R: Sí, más bien para invierno, casi diciembre, porque como siempre me retraso porque las exigencias es lo que me abruma.

P: ¿Lo tiene más o menos ya listo?

R: Sí, te digo que más o menos, no te voy a decir si más menos o más más - risas-.

P: ¿Y qué destacaría de ese nuevo disco que está preparando?

R: Destacaría la novedad, que es lo de siempre, que yo escribo tal y como estoy, porque la gente me lo permite. Escribo, digamos, adecuado y casado con el momento que estoy, y seguiré haciéndolo siempre. Creo que intentando ser honesto con la gente, porque si no me echarían de sus casas y eso no quiero que pase.

P: ¿Cuándo se siente más inspirado para escribir y componer?

R: Cuando vivo, cuando estoy activo, cuando piso la calle, ya sea en España o en otro país, y puedo vivir, sentir cosas, ser feliz o infeliz también. Creo que no hay mayor inspiración ni plató de televisión con más ciencia ficción hermosa que la vida.

P: Compone desde que tenía unos 14 años aproximadamente, ¿no?

R: Sí. Esa edad que - risas - uno hace lo que sea por enrollarse con alguien. Esa edad es creadora de grandes compañeras y conductas en la vida, como escribir, entre ellas.

P: ¿Cómo empezó ese 'gusanillo' por la música y por escribir?

R: No te podría decir porque es eterno. No tengo una fecha que dijera este día empecé a interesarme por la música. Desde que tengo uso de razón tengo una relación muy personal y muy ligada a la música. No es algo que diga ahí es cuando me di cuenta de que esto iba a ser mi profesión, qué va. Tengo la sensación de que llevo aquí toda la vida.

P: ¿Qué considera que ha cambiado desde sus inicios en el mundo de la música hasta ahora?

R: ¡Uf! Te iba a decir que llevo diez años, que son pocos, pero tampoco son pocos realmente. Yo considero que sigue todo igual, realmente, todo lo que sea música. Lo que ha cambiado, a lo mejor, es que hay un mundo que no es el de la música, que está por ahora englobado en el de la música. Es como antes, que la astrología y la astronomía eran ciencias casadas, no había diferencias entre ellas. Pero ahora hay astrología, que es lo de los planetas y su influencia, digamos, en el carácter de cada uno, y está la astronomía, que digamos que es lo que pasa realmente en el universo. Algún día yo creo que se diferenciarán dos partes que hay ahora mismo que están metidas en el mundo de la música y que yo considero que no son lo mismo. ¡No veas que lío te acabo de contar! -risas-.

P: ¿Y personalmente cree que ha cambiado mucho?

R: Creo que sí. En cuanto a mi relación con la música, no, está intacta. No voy a decir ni más ni menos que antes. Es un apéndice mío. Personalmente he cambiado, como decía la canción aquella, porque si no, no seríamos humanos, seríamos robots. Ahora mismo hay cosas que me tomo con más serenidad, otras con más nerviosismo... Más o menos hay una base que está clara, que es cómo eres tú, cómo te has formado de niño, que eso no se va nunca. Tus valores o tus formas. Pero yo creo que cambiar sí cambiamos, por suerte.

P: Y ahora está disfrutando de nuevo de sus conciertos, de ofrecer música en directo que es lo que más le llena, ¿no?

R: Sin duda alguna. No es lo que más me llena, es lo que me llena realmente. Creo que a veces hasta me da miedo no tener más motivaciones o emociones fuertes fuertes que no sean la música.

P: Si tuviera que elegir una de entre todas sus canciones, ¿cuál sería?

R: Pues... No sé, es imposible contestar a esta pregunta. Yo tengo la suerte del largoplacismo que yo he vivido, que todo lo que he escrito ha venido para quedarse. Yo no entiendo, a veces, la gente que escribe 60 canciones y escogería después. Cuando termino una canción es tan catártico y tan masoquista que es imposible decirte que una está un pasito por encima de otra, ¿no? Después la gente tendrá sus preferencias, pero en mi caso, yo creo que están todas en el mismo lugar.