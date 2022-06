Francisco Rodríguez: "Hay un ciclo imparable para que el PP gobierne en la mayoría de ayuntamientos y en la Diputación"

Tomó posesión como alcalde de Alhendín en las elecciones municipales de mayo de 2011 y, desde entonces, ha ido renovando convocatoria tras convocatoria la confianza de sus vecinos. En septiembre de 2020 fue elegido presidente del PP de Granada provisionalmente dando relevo a Pablo García, quien a su vez había sustituido a Sebastián Pérez. Y en marzo del año siguiente el Congreso Provincial lo designó de forma definitiva. Desde entonces, Francisco Rodríguez ha conseguido tejer un partido que parecía descosido tras el '2+2' y que mira al horizonte con optimismo. Las elecciones autonómicas del pasado domingo, en las que arrasó con mayoría absoluta Juanma Moreno, han sido sus primeros comicios como líder de los populares granadinos. El buen resultado y el avance del ciclo electoral ya abierto plantean varias preguntas, como la de si será el candidato a la Diputación por el PP. Las contesta una por una en la siguiente entrevista.

Pregunta: Son las primeras elecciones que afronta como presidente del PP de Granada y el resultado en la provincia no ha podido ser mejor…

Respuesta: La verdad que ha sido un magnífico resultado y un estreno muy bueno e ilusionante para todo el equipo. Es cierto que íbamos a unas elecciones con el mejor candidato, la mejor persona posible, que era Juanma Moreno. El tirón del presidente le ha venido muy bien a la marca Partido Popular en todos los pueblos y los distritos de Granada capital.

P. ¿Qué ha cambiado para que un partido que parecía descosido en Granada tras la polémica del '2+2' y el abandono de la Alcaldía de la capital se haya recompuesto tan rápido?

R. El año pasado teníamos un escenario muy complicado porque todos sabíamos que íbamos a llegar a esa fecha del '2+2' y también sabíamos que el resultado no iba a ser bueno. Cuando los actores principales no se ponen de acuerdo nunca hay un buen resultado. Y es cierto que a partir de ahí, e incluso antes, el Partido Popular ya estaba trabajando en todos y cada uno de los rincones de la provincia montando equipos, montando estructuras y también haciendo, al final, partido. Creo que el resultado va en sintonía de ese trabajo bien hecho, de esa lucha por unir y atraer gente e ilusionar con nuestro proyecto. Como bien le decía, se ha dado la coyuntura de que las elecciones autonómicas, con un referente como Juanma Moreno, nos han venido muy bien para atraer al mayor número de granadinos a las siglas del Partido Popular.

P. Han conquistado feudos históricos de la izquierda como Maracena, de donde incluso era el 'número uno' del PSOE, Noel López; Atarfe o Armilla. ¿Qué ha cambiado?

R. Los pueblos del Cinturón, y lo digo también como alcalde de Alhendín, cada vez están más igualados. Aunque viva en uno u otro, nuestra población es muy similar. Tenemos las mismas aficiones, trabajamos o salimos en Granada y cada vez el arraigo de pueblo en estos municipios del Cinturón es menor. Hemos votado en clave autonómica buscando una apuesta firme por el Gobierno de Juanma Moreno, para que pueda continuar otros cuatro años trabajando como lo estaba haciendo desde que llegó a San Telmo, y como le digo el comportamiento es muy similar en todos los pueblos del Área Metropolitana. Es verdad que en los pueblos más pequeñitos, como la zona de Los Montes, sí se ha mantenido el apoyo al Partido Socialista. Aunque en esos pueblos son pocos los votos, es cierto que han tenido un buen resultado...

P. Pero lo cierto es que también hay otras variables interesantes, porque ustedes han ganado en los municipios donde más paro hay y en todos los distritos de la capital, excepto en el Distrito Norte…

R. Sí, el de la capital ha sido un resultado tal vez histórico. Conseguir el 47% de voto en unas elecciones en una capital, y ser la que mejor resultado ha obtenido, dice también mucho del hartazgo que hay hacia este desgobierno en la ciudad. Hablamos de una provincia y una capital que han estado muchos años abandonadas por el socialismo y que han visto ahora en el partido y en Juanma Moreno que hay otra forma de trabajar por Andalucía, como se ha puesto de manifiesto con el Plan Alhambra y con tantas acciones como el eje Arabial-Palencia, que estuvo también tanto tiempo abandonado. Y no se olvida tampoco el desastre que fueron para la ciudad las obras del Metro.

"Se ha comprobado que Andalucía no es socialista, como decían algunas personas"

P. Falta poco menos de un año para que se celebren las elecciones municipales. ¿Son extrapolables los resultados de las elecciones autonómicas a unas elecciones municipales? Y, por otra parte, el buen resultado de la cabeza de lista de su partido en estas andaluzas, Marifrán Carazo, ¿le pone en la rampa de salida para ser la candidata del PP a la Alcaldía de Granada?

R. Extrapolables no son ningunas elecciones porque la gente cada vez vota más en clave y estamos viendo que pueden coger una papeleta para las elecciones municipales, otra para las autonómicas y otra para las generales. No son extrapolables, pero sí marcan tendencia. Se pudo ver en las elecciones municipales de 2011 o en otras ocasiones a lo largo de la historia. Cuando hay un hartazgo con el Partido Socialista, o un proyecto que, a mi juicio, no ha llegado a cubrir las expectativas que teníamos, al final esas tendencias siguen adelante y se podrán ver en las próximas elecciones, que serán en poco más de diez meses.

Y por lo demás, Marifrán está en la línea de salida para ser lo que ella quiera ser, o lo que el partido apueste por ella para ser. Ha demostrado que tiene una capacidad brutal, que es una trabajadora incansable, que lleva Granada en la sangre y que está haciendo muchísimo por nuestra tierra. El futuro no sabemos cómo se escribirá para la candidatura a la Alcaldía. Ahora mismo estamos viviendo un momento muy dulce y nos tenéis que permitir también que disfrutemos estos días en los que se componga el Gobierno. Cuando nos tengamos que centrar en ver los nombres de la capital, pues nos centraremos teniendo muy claro que el Partido Popular tiene, hoy por hoy, un banquillo espectacular también para competir por la propia ciudad.

P. Le hago la misma pregunta, pero relativa a la Diputación. Extrapolando los resultados de la provincia, el PP obtendría mayoría absoluta. ¿Este incontestable triunfo le hace soñar con convertirse en el presidente Diputación de Granada el año que viene?

R. Leyendo y viendo los resultados que se pueden tener es una opción muy viable. No solo en la Diputación de Granada, sino en las ocho diputaciones provinciales que componen Andalucía. Lo importante es que ganemos y, bien sea el alcalde de Alhendín u otro compañero, podamos dirigir la institución y recuperar una administración mágica en una provincia con 174 pueblos que, en los últimos años, estaba totalmente denostada. Nosotros vamos a trabajar para ello y vamos a intentar conseguirlo. Este dato del resultado de las elecciones es ilusionante y, por mucho que no queramos extrapolarlo, hay una realidad y una tendencia que, hoy por hoy, nos dice que el Partido Popular puede ser la opción de gobierno en la mayoría de ayuntamientos de la provincia y también dirigir la institución provincial.

P. ¿Ustedes cómo interpretan los resultados del domingo? ¿Ha sido un voto de castigo a Pedro Sánchez, un muro para que no entre la extrema derecha o un reconocimiento a la labor del Gobierno de Juanma Moreno?

R. Creo que todo es importante y tiene su colaboración. Hoy por hoy, la mayoría de la gente vota a favor de un proyecto. Y la mayoría de los andaluces han votado a favor del proyecto de Juanma Moreno que, entre otras cosas, ha demostrado que es la persona que más se identifica con la sociedad andaluza. Es una persona que encaja perfectamente en cualquier reunión y no levanta el rechazo de ningún sector de la población. Conoce perfectamente el territorio y ha transformado Andalucía en estos tres últimos años y medio. Esa ha sido la razón fundamental, pero es cierto que ahora mismo la marca PSOE está muy tocada porque el desgobierno al que nos tiene sometidos Sánchez es también una carga para todos los españoles. Lo podemos ver cada vez que vamos a echar combustible o cada vez que hay un Consejo de Ministros en el que no se ponen de acuerdo ni entre ellos mismos para ver qué tenemos que hacer con España en un momento tan delicado como en el que nos encontramos ahora.

P. ¿El buen resultado de un barón moderado como Juanma Moreno refuerza el cambio de rumbo iniciado con Feijóo frente a otros líderes más combativos como Ayuso?

R. Cada uno tiene su forma de hacer política y de trabajar. Luego los resultados acompañan independientemente de cada territorio. Siempre he pensado que hay una forma de ver la política que nos reclama la gente, que es la de ser personas sensatas que estemos escuchando a los vecinos. Así lo vengo haciendo como alcalde en los últimos 12 años. E igual pasa con todo. Pero sí es cierto que cada vez la gente está más cansada de esas tendencias de confrontación a la que algunos partidos nos están invitando continuamente. Lo que quieren es que se les solucione sus problemas.

"Los andaluces se han dado cuenta de que hay otra forma de gobernar esta comunidad"

P. ¿Por qué cree que durante casi 40 años el PP fue incapaz de ganar en Andalucía y ahora le han dado la vuelta hasta llegar a arrasar?

R. Se ha comprobado que Andalucía no es socialista, como decían algunas personas. Hay de todo, pero aquí ganó las elecciones Aznar en dos ocasiones, las ha ganado Rajoy en tres y estaba claro que había que buscar una ilusión para que la gente que, en otras ocasiones votaba al PP, también lo hiciera en las elecciones autonómicas. Hemos tenido que llegar a un acuerdo con otros partidos para gobernar y que los andaluces nos conozcan. Una vez que han visto que somos personas sensatas, que aplicamos el sentido común en cada decisión que tomamos, se han dado cuenta de que hay otra forma de gestionar Andalucía. Como ya lo habían hecho tantos alcaldes y tantos presidentes de diputaciones provinciales en otras ocasiones.

P. Se esperaba un buen resultado del PP, pero no estaba asegurada la mayoría absoluta. ¿Creen que la campaña ha sido ese punto definitorio que les ha permitido conseguir la mayoría absoluta?

R. No solo en los últimos 15 días, sino desde que se convocaron las elecciones, se ha hecho una labor magnífica. En primer lugar, informando a la gente de la gestión que ha hecho el Gobierno, y por otro lado también presentando proyectos, equipos y propuestas. A la gente le gusta identificarse con un partido que te ilusiona con su contrato. En ese sentido, la campaña y la precampaña han sido importantísimas. Por otra parte, a mi juicio, otros partidos no han estado acertados con las campañas que han hecho. No puedes centrar una campaña en la descalificación continua y en venir a mirar a los andaluces por encima del hombro, como si fueras más importante que nadie. Con todos mis respetos a los candidatos, aquí jugamos un papel importante todos, y lo importante es trasladar un programa ambicioso, creíble, ejecutable y por medio del Estatuto de Autonomía.

P. Durante muchos años se habló de que el PSOE ganaba por aquello del voto cautivo y el clientelismo, ¿esto quedaría descartado ahora que se ha producido el cambio?

R. Todo hace indicar que sí. Hemos estado muchos años, no se nos olvide, con asuntos que han estado judicializados y todavía lo están por una mala gestión. Son un ejemplo de cómo utilizar las instituciones para permanecer toda la vida en el poder. Se está viendo que ya ese voto cautivo es muy inferior a la realidad de la gente que tiene su trabajo y su vida fuera de la política.

P. Antes hablaba de los proyectos de Granada, ¿en qué se va a ver beneficiada la capital y su provincia con el incontestable triunfo del PP en las elecciones? ¿Y en qué proyectos en concreto?

R. Ahora mismo ya podemos hablar del proyecto del ciclo del agua, que llevamos muchos años luchando y peleando, sobre todo los alcaldes del Área Metropolitana. Estamos viendo cómo, en pleno año 2022, se siguen haciendo vertidos de aguas negras a acequias o ríos. Además, ha adelantado el presidente que no se va a pagar ese canon que estamos pagando de agua, que es la gran revolución verde que vamos a tener en los próximos años. Son inversiones que van a superar los 100 millones de euros para depurar todas las aguas de Granada, con una gran depuradora en Los Vados para el Área Metropolitana y luego pequeñas depuradoras en los diferentes pueblos pequeños de la provincia. Es decir, una obra importantísima. También queremos trasladar que en la Alhambra vamos a seguir trabajando para seguir haciendo que la ciudad crezca de cara al monumento, y no de espaldas como lo hacía antes. Y por otra parte tenemos proyectos importantísimos en educación, como es la educación gratuita de cero a tres años. También hacer posible y compatible la conciliación, con actividades extraescolares que los niños de hasta la ESO van a tener garantizadas hasta las cinco de la tarde. Son algunas de las medidas que se van a poder aplicar, pero el presidente también va a seguir apostando por medidas económicas. Por ejemplo, deflactando el IPC en un momento tan difícil como el actual.

P. Juanma Moreno ha dicho que va a intentar agilizar los plazos para formar Gobierno lo más rápido posible...

R. No tiene sentido mantener un gobierno en funciones cuando hay una respuesta tan clara de la ciudadanía. Lo lógico es empezar a funcionar cuanto antes y tener ya a los consejeros y a los delegados territoriales haciendo su labor para seguir transformando esta tierra magnífica como son Granada y Andalucía. Antes se me ha olvidado el gran proyecto de ampliación del Metro por la zona sur. Lo vemos como algo que ya es una realidad, pero es cierto que se trata de una apuesta importantísima de más de 100 millones de euros.

P. ¿Qué cree que va a pasar en el ciclo electoral que acaba de abrirse con las autonómicas, pero que tiene aún por delante las municipales, lo que incluye la Diputación; las generales y también las europeas?

R. No hay otra lectura. Ahora mismo hay un presidente recién elegido que, si me apura, es el que más respaldo ha obtenido en unas elecciones a la Junta de Andalucía de los últimos 20 años. Y en un Parlamento con tantos partidos, porque es que no se nos olvide que a la derecha del Partido Popular hay otro partido que es la tercera fuerza política con 14 diputados. El centroderecha suma en la comunidad autónoma 72 diputados, frente a 37 que tiene la izquierda. Hay más del doble de diputados de centroderecha que de izquierdas. Por tanto, ahora mismo hay un ciclo que es imparable y que va a hacer posible que se apliquen las políticas liberales y de futuro en nuestra comunidad autónoma. Y para ello vamos a hacer en el Partido Popular de Granada todo lo que está en nuestras manos, como decía, para buscar las mejores personas que encabecen las listas a los ayuntamientos en cuestión de unos meses. Y a partir de ahí, trabajar para ayudar a que el presidente Feijóo se pueda convertir también en el presidente del Gobierno que necesita España.