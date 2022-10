El Jose, Alba Reche y Pablo Milanés destacan en la agenda musical de Granada esta semana

La música continúa esta segunda semana del mes de octubre en Granada. Los conciertos de El Jose en el Jardín Cervezas Alhambra, de Alba Reche en el Teatro CajaGranada y de Pablo Milanés en el Palacio de Congresos son los más destacados de la semana, pero hay muchos más para todos los gustos musicales, que repasamos a continuación con la colaboración de conciertosengranada.es.

Este lunes 10 de octubre, Kate Clover actuará en la Sala Planta Baja, a partir de las 19:00 horas. El martes 11 de octubre, Guillermo Crovetto ofrecerá un conciertos con versiones y tributos a varios grupos y artistas en Lemon Rock, a partir de las 18:00 horas, con entrada libre. A las 21:00 horas, en Planta Baja se celebrará ‘Help me please!’, con las actuaciones de Oh my Rita!, Jaguardiente, Red Soul Community, Elsa Bhör, Yslem y Akiba. En la Industrial Copera de La Zubia, Juanito Makandé ofrecerá un concierto a las 22:00 horas.

El miércoles 12 de octubre, festivo por el Día de la Hispanidad, el granadino El Jose actuará en el Jardín de Gomérez a las 12:30 horas, dentro de la programación de actividades musicales del Jardín Cervezas Alhambra. Esta actuación estaba prevista para el 29 de septiembre, pero tuvo que ser suspendida por la lluvia. También el miércoles, a las 17:30 horas, Paco Chica cantará en Lemon Rock, con entrada libre. Los amantes del jazz podrán disfrutar de la Jam Session Jazz en Planta Baja, a partir de las 21:00 horas. La entrada cuesta seis euros e incluye consumición. Los que prefieran el rock, podrán acudir a la Sala Premier para disfrutar de la actuación de Faz Waltz, también a partir de las 21:00 horas.

El dúo TéCanela llegará el jueves 13 de octubre al precioso Jardín de Gomérez para actuar a las 20:30 horas. Este es otro de los conciertos íntimos programados en el Jardín Cervezas Alhambra. La entrada cuesta siete euros e incluye consumición. También el jueves, Izeta ofrecerá un concierto en Planta Baja, a las 21:00 horas. Una hora más tarde, Srta Trueno Negro actuará en Lemon Rock. La entrada cuesta ocho euros. Mymonkey Ettore llevará a Carlota Braun sus versiones y tributos a partir de las 22:30 horas.

El viernes 14 de octubre, Caradusanto llevará su música a Lemon Rock, a partir de las 18:00 horas. La tarde del viernes también se celebra Al-Alma Music Festival en la sala El Tren, mientras que la Orquesta Ciudad de Granada actuará a las 19:00 horas en el Auditorio Manuel de Falla. La música urbana, el reggaetón y el trap también sonarán el viernes en Granada, concretamente en la Industrial Copera de La Zubia, donde actuarán dentro del ciclo Garden Club, a partir de las 20:00 horas, los siguientes grupos y artistas: Niño Maldito & Sissy, Lily Alien, Rizzo, Incerteza, China Maya,LYL B LÜLA & Anita Döe. Además habrá sesiones a cargo de Seudogen, Nymfa y Alkimia.

El Teatro José Tamayo será el escenario del Musical de los 80 y 90, a partir de las 20:30 horas. También el viernes, Granada acogerá el concierto de Pablo Milanés. El cantautor cubano actuará en el Palacio de Congresos a las 21:30 horas. Además, Fernando Macías y Ángela González ofrecerán un concierto en Pata Palo, a las 22:00 horas; Dirk Van Halewyck & Kiko Aguado Quintet actuarán en Misifú también a las 22:00 horas, y Carlos Berbel y Daniel de Rojas lo harán en Carlota Braun, a las 22:30 horas. En Loja actuarán Antílopez y Superhéroes de Barrio, en el campo de fútbol San Francisco, con entrada libre. Raúle llevará su música fusión a Industrial Copera a partir de las 22:30 horas. En La Soleá se celebrará el Vanguard Aflamencao, a partir de las 23:30 horas.

Granada también acoge varios conciertos el fin de semana. El sábado 15 de octubre, la sala El Tren acoge la segunda jornada de Al-Alma Music Festival, a partir de las 18:30 horas. El Teatro CajaGranada será el escenario en el que actuará Alba Reche, que fue segunda en Operación Triunfo edición 2018, en la que interpretó canciones tan emotivas como el clásico de Chavela Vargas 'La Llorona'. La ilicitana actuará a partir de las 21:00 horas.

El cantautor Ferrán Exceso ofrecerá su música en JJ Taberna, a partir de las 21:00 horas, hora a la que también actuarán TrianaJazz en Industrial Copera de La Zubia. La sala Planta Baja acogerá el sábado el concierto de Mr. Kilombo, a las 21:30 horas. En Rocknrolla actuarán Los Salmones, a las 22:00 horas, y en Lemon Rock lo hará Juke Joint, también a las 22:00 horas. Fuel Fandango y Pianobomba ofrecerá un concierto en el campo de fútbol San Francisco de Loja, a las 22:00 horas, con entrada libre. La agenda musical del sábado la completan Ganzer con su actuación en Carlota Braun, a las 22:30 horas, y Carlos de Jacoba, que actuará en Eshavira, a las 23:00 horas.

Música clásica y flamenco son las propuestas para el domingo 16 de octubre. El Auditorio Manuel de Falla acogerá ‘Una hora de cámara’, a partir de las 12:00 horas. La entrada cuesta nueve euros. También a las 12:00 horas, Nieves Molina actuará en la Peña la Platería. La entrada para el espectáculo, en el que estará acompañada de las guitarras de Luis Córdoba y Pilar Alonso, el violín de Fernando Cornejo y la percusión de Manuel Vílchez, cuesta diez euros.