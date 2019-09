El Granada quiere mantener sus buenos números ante el colista

Este sábado a partir de las 18:30, el Granada (5º, 11 puntos) recibe en el nuevo estadio de Los Cármenes al Leganés (20º, 2 puntos), colista del campeonato, lo que tradicionalmente ha sido sinónimo de buenos resultados para el conjunto nazarí ante su público: hasta en veinte ocasiones recibió en la máxima categoría al farolillo rojo, cosechando quince victorias, cuatro empates y una única derrota, frente al Levante en la campaña 2014/15 (0-1).

El equipo de Diego Martínez llega a esta cita tras sumar un empate en Valladolid que truncó su racha de tres victorias consecutivas, si bien hay dos futbolistas que no vieron frenado su registro, como fueron Roberto Soldado y Ramón Azeez, ausentes en Zorrilla; de jugar ante el Leganés, ambos jugadores tratarán de sumar un cuarto triunfo que les acerque al histórico récord de Valeriano Ferreira (enlazó seis en 1969) y, de conseguirlo con una diferencia de más de un gol, poder establecer un nuevo hito en el Club, firmando un logro sin precedentes.

De estos grandes registros intentará también contagiarse Adrián Ramos, que volvió a disfrutar de minutos el martes en Pucela, pero no pudo evitar incrementar su cuenta negativa personal, que ya va por once partidos sin ganar, siendo la suya la peor racha vigente de Primera división, empatada precisamente con la que presenta un integrante del Leganés como es Rubén Pérez, que tampoco venció en sus once últimos encuentros en La Liga.

En lo puramente estadístico, en caso de que el conjunto rojiblanco vea puerta redondeará la cifra de cien goles en la máxima categoría frente a rivales de la Comunidad de Madrid, un dato que tiene actualmente en 99 dianas repartidas entre Real Madrid (43), Atlético (31), Getafe (16) y Rayo Vallecano (9), siendo Youssef El Arabi el jugador que más contribuyó a engordar esta cifra, con diez tantos.

Dirigirá el encuentro el cántabro Adrián Cordero Vega, con quien el Granada nunca consiguió ganar en competición oficial, perdiendo en 2017/18 ante el Valladolid (2-1) y empatando ante el Villarreal (4-4) en la jornada inaugural del presente campeonato; algo más extenso es el historial del Leganés con este colegiado, que se resume en un equilibrado balance de dos victorias, un empate y dos derrotas.