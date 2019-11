El Granada CF se deja el liderato en Getafe

Granada cayó este jueves en Getafe (3-1) Elen el partido en que, por segunda vez en la historia, afrontaba un encuentro como líder de Primera división, aunque al igual que lo sucedido hace 46 años cuando se midió al Athletic en San Mamés, acabó sucumbiendo, perdiendo así su posición de privilegio, lo cual no resta ni un ápice de mérito al tremendo inicio de campaña de los de Diego Martínez.

La primera noticia en el cuadro rojiblanco fue la inclusión en el once titular de Ísmail Köybasi, que se convertía en el 327º futbolista en vestir la camiseta del club nazarí en la máxima categoría del fútbol español y el primero de ellos nacido en Turquía; en el mismo once figuraba Germán Sánchez, que anoche cumplía 33 años, pero que no pudo convertirse en el tercer granadinista en ver puerta el día de su cumpleaños -sólo lo hicieron Luis Safont en 1944 y Félix Lorenzo en 1974-.

En la recta final de la primera mitad Ángel Rodríguez y Mauro Arambarri pusieron en ventaja a los getafenses con 2-0, pero a un cuarto de hora de la conclusión, Antonio Puertas volvía a dar esperanzas a los granadinos con su decimocuarto gol oficial como jugador del Granada -diez en Segunda división más los cuatro de la presente campaña-.

Pero al filo del tiempo reglamentario, David Timor con un gran lanzamiento de falta directa dejaba sentenciado el choque con el definitivo 3-1. El tanto del valenciano suponía además el gol número 1.100 que se ve en partidos del Granada como visitante en la historia de La Liga, un registro resultante de sumar los 292 marcados por el conjunto andaluz y los 808 anotados por sus adversarios.

Para infortunio del Granada, hubo un futbolista del Getafe que logró sacarse una espinita clavada, como es Damián Suárez, que rompió su maleficio tras ser incapaz de doblegar a los nazaríes en sus seis primeros enfrentamientos -acumulaba un empate y cinco derrotas-, por lo que ya no optará a acechar el récord de Chory Castro, el futbolista que más veces se ha medido a los granadinistas en la élite sin ganar nunca (0/8).