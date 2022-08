La digitalización de la odontología de manos de Travesí

La odontología es una de las profesiones sanitarias más antiguas. Las primeras evidencias de intentos de tratamientos dentales se remontan al año 7.000 a. C., con la civilización del Indo, una de las primeras civilizaciones urbanas del viejo mundo. Sin embargo, la primera descripción registrada conocida relacionada con esta especialidad data alrededor del año 5.000 a. C., cuando un texto sumerio describe los “gusanos dentales” como la principal causa de las caries dentales, una teoría que no se demostró que era falsa hasta el siglo XVIII. Esta especialidad ha recorrido un largo camino desde los primeros tratamientos rudimentarios de odontología hace miles de años.

En las últimas décadas, la odontología ha experimentado una gran transformación debido al impacto de los avances tecnológicos, como bien aplican desde Travesí Ortodoncia Granada. El campo de la odontología está evolucionado rápidamente con la revolución digital, renovando las experiencias de los clientes y ofreciendo tratamientos cada vez más personalizados, eficaces y asequibles. Esto se refleja especialmente en la Ortodoncia, la especialidad odontológica que estudia, previene y corrige las alteraciones del desarrollo, las formas de las arcadas dentarias y la posición de los maxilares, con el objetivo de restablecer el equilibrio morfológico y funcional de la boca y de la cara, y mejorar la estética dental.

La adopción de la tecnología digital en el campo de la ortodoncia está cambiando muchos protocolos clínicos, haciendo que el diagnóstico y el tratamiento se vuelva mucho más rápido, fácil y conveniente. El auge de la tecnología y la digitalización ha simplificado los tratamientos de ortodoncia, principalmente gracias a técnicas innovadoras como la ortodoncia invisible. Este tratamiento consigue corregir la posición de los dientes sin la necesidad de utilizar los brackets tradicionales, ya que se basa en alineadores transparentes removibles que no son perceptibles a la vista. Hoy en día, existen dos tipos de ortodoncia invisible: la ortodoncia a base de Alineadores removibles invisibles, de los cuales es líder y pionero el sistema Invisalign, y la Ortodoncia Lingual, con brackets en la cara interna de los dientes confeccionados a medida. No obstante, si bien cerca del año 2010-2011 ambos sistemas tuvieron un auge importante, hay que decir que los sistemas de alineadores han constituido una revolución mucho más importante y que han tomado la delantera dejando en cierto modo de lado los sistemas de Ortodoncia Lingual, y empezando a surgir numerosas casas y sistemas de Ortodoncia con sistemas de Alineadores transparentes.

Más allá de tratamientos como la ortodoncia invisible, el impacto de la digitalización y la tecnología ha tocado todos los aspectos de esta especialidad, entre ellos el diagnóstico y la limpieza bucodental. Atrás quedaron los moldes de estudio y las radiografías bidimensionales, ahora el diagnóstico digital permite disponer de una imagen instantánea en 3D del interior de la boca del paciente gracias a aparatos como los escáneres intraorales Itero que aportan gran precisión y detalle a la hora del diagnóstico y la planificación. Los escáneres tipo TAC o CBCT permiten conocer al detalle la estructura, cantidad de hueso y morfología de cada individuo. Los software tipo Orthocad, Orhoanalyzer y NemoCast permiten, desde un diagnóstico por imagen en 3D de alta precisión, como el diseño de aparatos, alineadores, férulas de cementado indirecto de brackets etc. Todo a través de un archivo STL capturado de forma sencilla con una cámara de la boca del paciente.

En el caso de la limpieza bucodental, la terapia Guided Biofilm Therapy (GBT, por sus siglas en inglés) ha cambiado los métodos de limpieza tradicionales por un sistema revolucionario que elimina todas las bacterias (biofilm) de la boca, las cuales contribuyen a la aparición de caries y enfermedades de las encías. Muchos años llevaba el campo de la limpieza y profilaxis dental sin sufrir grandes avances o cambios, hasta que este sistema de alta tecnología suiza ha irrumpido en nuestro país y en la profesión, para cambiar por completo la experiencia del paciente y los resultados e inocuidad de los procesos.