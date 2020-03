Diego Martínez: “Todo el sentimiento generado vale más que pasar a la final”

Diego Martínez pasó por sala de prensa tras caer derrotado a las puertas de la final de la Copa del Rey. Estas fueron sus palabras:

¿Duele mucho perder así, siendo superior?: “Lo primero, enhorabuena al Athletic y a la Real por llegar a la final. Gracias en mayúsculas a mis jugadores y a toda la afición porque lo que nos han hecho vivir ha sido maravilloso. Todos estamos fastidiados con el resultado, con el gol doble, pero el equipo ha sido mejor, especialmente en la segunda parte. Más allá del resultado deportivo, todos los niños se han puesto la camiseta, toda la afición nos han recibido de forma espectacular, y el nivel de juego del equipo ha sido de un nivel altísimo. Solo puedo dar gracias a mi equipo”.

¿El Granada ha crecido en el día de hoy?: “No cambio pasar a la final de otra manera y con otros jugadores. Estos jugadores nos han traído hasta aquí, esta afición nos ha llevado en volandas. No cambiaría nada de lo vivido. Hemos hecho una segunda mitad donde hemos merecido el pase y el gol en el 81 nos ha frenado. El único error que hemos cometido y se nos ha ido ahí. Hemos disfrutado, hemos crecido. No cambio nada de lo vivido”.

Recuperar al equipo para el Levante: “No es el día de pensar en el Levante, esto es el fútbol, un detalle, el balón bajo palos, un detalle dentro, un detalle fuera. Ahora mismo cuesta porque es muy reciente, pero creo que hoy hay que sacar muchas cosas positivas de este año y medio. Estamos en Primera haciéndolo muy bien, no estamos en una final por culpa del gol doble. Hoy es un día para estar muy orgulloso y en cierto modo ser feliz, a pesar de estar jodidos como estamos todos”.

¿Cómo dormirá esta noche?: “No sé, pero las noches pasadas y las emociones positivas vividas con nuestra gente, todo el sentimiento generado, vale más que un resultado deportivo. No se merecen estos jugadores irse con la cabeza triste. Ha sido un ejemplo el Granada de cómo se tiene que competir. Con honestidad, con honradez. Nos hemos enfrentado a un rival con el que poco tenemos que ver económicamente, por años en Primera o por solera. Sin embargo, en el verde, en el campo, hoy hemos sido mejores”.

El gol en contra, en un momento complicado: “El resultado lo contamina todo, teníamos el partido controlado, quería seguir en la línea del partido, nos gustaría haber hecho el tercero. Ha sido de los poquitos errores que hemos cometido. Eso son los grandes equipos, por eso Yuri ha jugado en el PSG. Es lo que hay”.

Se ha escapado después de hacer lo más complicado: “El nivel de juego, de valentía, de atrevimiento, de inteligencia ha sido altísimo. Mucho mejor el que hicimos contra el Cádiz en cuanto a gestión de emociones, gestión futbolística. Fuimos mejores en la segunda parte, pero es muy difícil llegar a la final”.

Injusto el fútbol hoy: “No sé, en la ida ellos pueden decir que estuvieron mejor. El fútbol es resultados y nos vamos después de haber ganado. Muy orgulloso y con la cabeza muy arriba. No olvidemos de dónde venimos y quiénes somos”.

Cómo está el vestuario: “Es un momento duro, triste y fastidiados. Todo esto nos va a hacer mucho mejores, igual que todas las experiencias de este último año y medio. Esto es un deporte y si tenemos que no estar en una final, que sea de esta manera. El partido del equipo ha sido muy, muy bueno”.

Cambio de formato de la copa, un éxito: “Totalmente de acuerdo. El partido único lo hace todo más interesante”.

El mejor momento de todos estos días: “Es mal momento para elegir un buen momento. Hemos visto una ciudad entregada con su equipo, los autobuses, las banderas, todo. Mi abuela me decía hoy “vamos a ganar”. Yo le decía “pide que pasemos, no que ganemos solo”. En fin, eso es lo que tiene la Copa. Ganamos, pero lamentablemente no puede ser. Con la cabeza muy alta y con las botas muy puestas y con la sensación de haber merecido más”.

Cambio de 4.000 a 20.000 en el estadio: “Nuestro progreso y nuestro crecimiento es la mejor imagen. No solo los que estaban hoy ahí, que se han escuchado en Sierra Nevada, en el Albayzín, y hoy el corazón granadinista ha latido más que nunca. Espero que esto sea una semilla y un germen para el futuro”.

Cómo se vivió el recibimiento desde el autobús: “Impresionante, extraordinario, fascinante, ilusionante. No hay palabras, no te puedo describir con palabras las emociones que nos han hecho vivir hoy. Incluso los jugadores lesionados estaban en el autobús. Gracias, gracias a ellos. Me voy con la espinita de no haber correspondido con lo que todos queríamos. Lo siento, lo hemos dado todo. Gracias a la afición”.