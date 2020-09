Diego Martínez: “Tengamos paciencia, nuestra mejor versión necesitará tiempo”

Diego Martínez ha pasado por sala de prensa virtual este viernes por la mañana en la previa a la jornada inaugural de LaLiga este sábado (18:30h) ante el Athletic Club en Los Cármenes. Esto ha dicho:

Cambio de horario: “Creo que sorprende que, a menos de 48 horas, no supiésemos cuándo íbamos a jugar. Condiciona la preparación de esta semana y de la siguiente. Es cierto que sería bueno para el fútbol que entre todas las partes se consiga llegar a una situación que naturalice el desarrollo normal de los equipos profesionales”.

Variación del dibujo: “Nos gusta siempre intentar crecer y mejorar manteniendo nuestro ADN y nuestra esencia. Tenemos muy claro el tipo de jugadores que tenemos y, por eso, añadimos nuevas estructuras a nuestro repertorio. El año pasado tuvimos una evolución y una alternancia en sistemas muy variada dadas las circunstancias, las lesiones y demás”.

¿Satisfecho con la plantilla? ¿Partidario de aumentar la plantilla de aquí al final?: “Siempre tenemos que estar abiertos al mercado y a lo que pueda surgir. Quedan dos o tres salidas y dos o tres entradas. Sé que la dirección deportiva está trabajando mucho y bien, pero nuestras circunstancias económicas hacen compleja esta situación. Con la plantilla que consigamos configurar, que nos habrá costado mucho, confiaremos al cien por cien y nos adaptaremos a las circunstancias”.

Casi todo el bloque se mantiene pese a la pretemporada irregular: “Ha sido una pretemporada muy difícil. Mañana en el campo puede haber jugadores que lleven cuatro semanas entrenando con otros que lleven tres días, así como jugadores que conozcan bien el modelo de juego con otros que estén aterrizando. Esa heterogeneidad está siendo muy importante. Antes de viajar a Marbella comenté que queríamos hacer cuatro partidos; suspendimos uno porque no podíamos exponer al equipo a esos riesgos y finalmente jugamos sólo el del Betis. Nos falta un jugador que es Carlos Fernández. Estoy encantadísimo con lo que tengo, pero estamos hablando de un jugador que el año pasado marcó diferencias. Tengamos paciencia con los nuevos y esa visión de proceso y nuestra mejor versión absoluta necesitará un tiempo y un proceso”.

¿Cuál puede ser la principal dificultad después de estos dos años tan buenos?: “No pienso mucho en las dificultades. Han sido dos años de matrícula de honor, pero con muchísimas adversidades. Como eso siempre pasa, estamos preparados para seguir creyendo en nosotros y seguir confiando al máximo en este equipo y en estos jugadores y con la ilusión de jugar en tres competiciones y debutar en Europa. Queremos seguir compitiendo y aumentando nuestro prestigio con los valores que transmitimos y en esas vamos a estar. No vamos a pensar en las consecuencias de final de temporada. El ‘pasito a pasito’ nos ha traído hasta aquí y eso lo vamos a seguir manteniendo. Prometer resultados es demagogia y no puedo hacerlo, pero sí tengo claro que este equipo va a mostrar su creencia y su compromiso en valores como la humildad, el hambre, la ambición y el deseo de mejorar y competir. Ojalá el acierto nos lleve a seguir ganando partidos y esa tiene que ser nuestra ilusión. Veo al equipo con el foco bien puesto en el fútbol pese a la pretemporada tan compleja y las situaciones tan complejas que estamos teniendo que gestionar”.

Cómo afecta la pretemporada rara al tono físico del Granada: “No me iría sólo a lo físico, sino también a lo táctico y lo técnico. Esa finura y esa sincronización que se va generando es lo que realmente vamos buscando, y que el nivel físico nos vaya dando soporte a todo eso. Pero juegas contra un rival y no siempre te dejan hacer. Creo que nuestro ADN va a seguir siendo el mismo, matizado por las características y los jugadores que tenemos disponibles. El que esté para 10 minutos, que los dé al máximo; y el que esté para 90, pues 90. Mañana tenemos que ir a saco y a intentar dar lo mejor de nosotros”.

Rui Silva: “Rui Silva es jugador del Granada CF, un gran profesional, una gran persona, que nos ha dado muchas alegrías y va a seguir dándolas. Mientras Diego Martínez sea entrenador del Granada, jugarán aquellos jugadores que entendamos que su rendimiento sea el mejor para ganar el partido. Entre todos, hay que darle la confianza al equipo. Naturalidad y normalidad, los veo como siempre, como uno más”.

El rival: “El año pasado nos enfrentamos cuatro veces, es un equipo competitivo, intenso y con jugadores muy buenos en todas las líneas. Un equipo fuerte, duro y con ganas de reivindicarse después de la reciente experiencia que tuvo aquí en Granada. Sabemos que vamos a tener que hacer un encuentro casi perfecto para poder ganar”.

Falta un delantero, un central, ¿y…?: “Eso os lo dejo a vosotros, tiene que haber ‘salsilla’ (bromea). Virgencita que me quede como estoy, porque he dicho 2-3 salidas y a ver si no hay ninguna historia más. Álex va a salir y Neyder también, esa es la intención y lo digo públicamente porque ellos lo saben también”.