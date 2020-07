Diego Martínez: “Queremos seguir haciendo historia”

Diego Martínez ha pasado por rueda de prensa telemática este jueves por la mañana en la previa del partido frente a la Real Sociedad, que tendrá lugar este viernes (19:30h). Estas han sido sus palabras:

La Real, ¿peor que antes del parón?: “Una cosa es la puntuación y, otra, el desarrollo del juego. Creo que es un equipo con unos procedimientos tácticos muy claros y marcados y con un nivel técnico muy alto. Están haciendo una temporada muy buena, pero la vuelta del confinamiento ha sido difícil para todos. Sumar puntos a veces depende de detalles. Me parece un grandísimo equipo y con un gran entrenador”.

9 de julio, un año del inicio de la pretemporada: “No lo había pensado. Es una muy buena noticia para un entrenador llevar dos años en el mismo club. Si encima es con un estado de alegría y de orgullo como el mío, mejor que mejor. Yo tengo muchas ganas de competir mañana, de disfrutar y saborear el momento tan bonito que vivimos como equipo. Son cuatro partidos en una semana y es un momento para disfrutar. Queremos competir y seguir haciendo historia”.

Montoro y Gonalons: “Muchas veces se sacan fotos y son situaciones más normales. Nosotros estamos deseando que estén con el equipo, ojalá estén con salud y puedan competir. Eso sucederá cuando estén sanos y cuando estén preparados para competir al máximo nivel. El deseo es máximo”.

Vadillo: “El parte médico está publicado. Una cosa es el alta deportiva y, otra, la competitiva. Intentamos gestionar cada partido en función de la disponibilidad con alta competitiva que tengan los jugadores”.

Descansar dos días más: “En otros momentos de la temporada nos ha tocado enfrentarnos a rivales con más descanso. Tiraremos hacia adelante con las circunstancias que nos toca vivir, que han sido muy adversas y de todo tipo a lo largo del año. Nos adaptamos a lo que nos toque”.

¿Cuántos puntos serían necesarios para entrar en Europa? ¿Hace números?: “Claro que hacemos números, intentamos ganar los siguientes tres. Lo que queremos es seguir ganando y disfrutar de este tipo de partidos. 12 puntos en una Liga es mucho, aunque en número de días pueda parecer poco. Nos enfrentamos a uno de los mejores equipos de LaLiga”.

Acumulación de partidos, gestión de vestuario: “Ojalá tuviésemos el botón para gestionar y ganar los cuatro partidos, eso es demagogia y es imposible. La situación es la que es, por las jornadas que quedan, por el cansancio acumulado, etc.”

La Real, ¿parecido al Valencia?: “Cada partido es un melón por abrir. La Real tiene una mayor querencia por la pelota, creo. En los primeros diez minutos del partido de la primera vuelta nos costó mucho. Vamos con la intención de ganar, de competir a nuestro mejor nivel. Intentaremos utilizar nuestras fuerzas y nuestras virtudes. Son equipos diferentes”.

¿Qué es lo más peligroso de la Real Sociedad?: “Tienen jugadores de mucha calidad, desequilibrantes tanto por fuera como por dentro. Si están finos es difícil pararlos”.

Anoeta, estadio ‘especial’ para el Granada. ¿Cree que mañana se puede conseguir otro buen recuerdo?: “Ojalá sea para algo positivo y poder conseguir una victoria. No obstante, ni los equipos ni las circunstancias son las mismas. Queremos seguir haciendo historia, por supuesto. ¿Que va a ser difícil? Se sobreentiende”.

¿Se está malacostumbrando el entorno del Granada CF al éxito?: “No lo sé, el tiempo lo dirá. Internamente hemos tenido conversaciones y tengo claro que todo el mundo sabe el éxito y valora muy positivamente lo conseguido estos dos años. Creo que eso se contagia y de dentro hacia fuera se transmite. El tiempo lo dirá”.

Rui Silva, Carlos Fernández y bajas: “Vamos a esperar hasta el último momento, pero hay jugadores tocados que no han tenido una semana normal. Con respecto a Rui y Carlos, veo a todo el equipo muy bien. Siempre lo digo, tengo la suerte de tener un equipo con un nivel de compromiso de 20 sobre 10. Veo a todo el mundo con ganas de competir, con ganas de mejorarse y de ayudar, como todo el año”.

Roberto Soldado, capitán vs Valencia: “Fue una decisión de los capitanes. Tengo la suerte de tener un vestuario con muchos líderes, y muchos de ellos no llevan el brazalete. Lo del otro día fue un gesto de Víctor Díaz con Roberto Soldado, y me parece un gesto magnífico”.