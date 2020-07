La Compañía Antonio Ruz presenta en Granada ‘Gugurumbé, las raíces negras’

‘Gugurumbé, las raíces negras’ es la segunda y nueva colaboración con la Accademia del Piaccere y Fahmi Alqhai y aúna las danzas populares del Barroco hispano, las influencias de la música negra recibidas a través de las colonias y el flamenco. Se puede ver el 15 de julio a las 22h30 en el Teatro del Generalife dentro del Festival Internacional de Música y Danza de Granada -una de las primeras citas escénicas en celebrarse tras la crisis sanitaria- y viajará el 10 de noviembre a Pamplona (Fundación Baluarte Fundazioa), el 14 de enero a Nimes, el 19 de enero a Sevilla (Teatro de la Maestranza) y el 22 de enero a San Sebastián (Teatro Victoria Eugenia).

Además, la Compañía estrenará en diciembre una pieza de creación propia que fusiona Danza, espacios arquitectónicos, instalaciones y Música en un espacio emblemático, y no propiamente escénico, de la ciudad de Madrid.

La tercera propuesta que cierra este aniversario y que refleja otra de las vertientes creativas de la Compañía Antonio Ruz es el encargo recibido de recuperar un ballet inédito de la época de las vanguardias, que, en este caso, se estrenará en 2021 en distintos puntos de España.

Julio de 2020. 10 años en escena, y más si estamos hablando de la última década con sus avatares históricos de todo tipo, no son baladí, sobre todo en el sector de artes escénicas y en concreto de creación coreográfica. La Compañía Antonio Ruz no quiere dejar de celebrarlo y por ello, a pesar del confinamiento, no ha dejado de trabajar en los tres estrenos que tenía preparados y que igualmente se van a producir (aunque haya sido inevitable realizar algunos cambios de fechas y espacios): Gugurumbé, las raíces negras el 15 de julio en el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, una pieza de creación propia que se anunciará próximamente y se estrenará en diciembre en Madrid, y un ballet inédito de la época de las vanguardias que se podrá ver en 2021 en Madrid, Barcelona, Granada y otras ciudades de España.

Primer estreno: Gugurumbé, las raíces negras

El primer estreno que tiene lugar en este año de celebraciones es Gugurumbé, las raíces negras, segunda y nueva colaboración de la Compañía Antonio Ruz con la Accademia del Piacere y su director el violagambista Fahmi Alqhai.

Esta es una pieza donde danza y música se encuentran para poner en escena una indagación artística en el mundo de las danzas populares hispanas de los siglos XVI y XVII, un contesto fuertemente influenciado por la música negra llegada a través de los intercambios con las colonias de América y el África subsahariana. Se podrá ver el 15 de julio a las 22h30 en el Teatro del Generalife (Granada), en el marco del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, una de las primeras citas escénicas en celebrarse tras la crisis sanitaria. Venta de entradas aquí.

Además de la dirección musical y viola da gamba de Fahmi Alqhai y la dirección de escena y coreografía de Antonio Ruz, la propuesta cuenta con la cantaora Rocío Márquez, la soprano Nuria Rial, el guitarrista Dani de Morón, la bailaora Mónica Iglesias y la bailarina contemporánea Ellavled Alcano.

La creación también celebra el V Centenario de la Vuelta al Mundo, y parte de la idea de que las danzas del Barroco hispano nacen de un cruce de influencias que están también en el germen del flamenco. El proyecto hace hincapié en el peso que en todo ello tuvieron los ritmos africanos, que llegaban a Europa desde América.

En la producción participan la Accademia del Piaccere, el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y Acción Cultura Española.

Un espectáculo propio, efímero e irrepetible de movimiento, luz y música

El espectáculo simbólico de esta resistencia de 10 años, y también de una forma de crear donde no hay etiquetas sino colaboración de distintos ámbitos que cobran más sentido si trabajan juntos (danza, artes vivas, español, contemporáneo, tecno, espacios y arquitectura, etc.), es el que está preparando la Compañía Antonio Ruz como culmen de los 10 años de trayectoria y que se plantea como una celebración que se materializará en una jornada de puertas abiertas para disfrutar de una experiencia de artes vivas en directo.

Esta propuesta ofrecerá diversas instalaciones coreográficas y musicales que, en contraste o en sintonía con la Arquitectura de un edificio emblemático de Madrid, crearán universos singulares y explorarán las diferentes posibilidades de ese diálogo entre cuerpo y espacio, individuo y grupo, tradición y modernidad, ofreciendo un espectáculo efímero, original e irrepetible. El público será guiado por las distintas estancias del edificio donde los cuerpos de los bailarines y la música en vivo interactuarán con los elementos arquitectónicos, la luz y el sonido para alterar y enriquecer así la percepción de estos espacios.

La recuperación de un ballet, inédito debido a la Guerra Civil

Por último, la Compañía Antonio Ruz ha recibido un encargo que cierra este trío de estrenos preparados para 2020, pero que en este caso se ha pospuesto a 2021. Este proyecto, germinado en la época de las vanguardias, no se pudo estrenar debido a los avatares históricos de ese momento (Guerra Civil y II Guerra Mundial), en un curioso paralelismo con lo que la realidad actual está provocando también en el sector de artes escénicas.

La propuesta se vincula con el espíritu de la Compañía de recuperación y revalorización de la historia escénica en un momento tan importante artísticamente como fue el periodo de las vanguardias y que además, al estilo Ruz, supuso una interacción de artistas y disciplinas.

Sobre la Compañía Antonio Ruz

Fue en 2009, fruto de una necesidad personal y artística, cuando Antonio Ruz (Premio Nacional de Danza 2018 en la categoría de creación y Premio Ojo Crítico de Danza 2013 de RTVE), crea en Madrid su propia compañía de danza con la que ha presentado sus trabajos en Europa, África y América del Sur. Estrena su primera propuesta en 2010 (No Drama, tras haber sido seleccionada por el Centro Danza Canal de Madrid en su 1º convocatoria de residencias). Al frente de esta agrupación, ha continuado el creador desarrollando su discurso de corte y resultado ecléctico y comenzó a impulsar, al mismo tiempo, la particular relación que mantiene con la música, a menudo en directo, siempre protagonista junto al movimiento, identidad del discurso de obras recientes.

La compañía tiene como objetivo la investigación y la búsqueda en el campo del movimiento, huir de etiquetas, encontrar su propia identidad con la mezcla de lenguajes y la colaboración con artistas de otras disciplinas como las artes plásticas o la música antigua y contemporánea para establecer un diálogo entre ellos. El equipo participa de forma activa en cada aspecto del proceso creativo dando al trabajo un enfoque de 360º: desde la luz a la escenografía o la coreografía. Desde una teatralidad abstracta, las cuestiones e inquietudes comunes sobre el cuerpo, su percepción y la ambigüedad son algunos de los conceptos tratados en sus trabajos. El grupo está formado por bailarines-coreógrafos con una importante experiencia profesional y un alto nivel técnico e interpretativo que aportan, sin duda, calidad y originalidad al resultado final de las propuestas.