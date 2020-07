Diego Martínez: “La única cuenta que nos vale es ganar en Mallorca”

Diego Martínez ha pasado por rueda de prensa telemática este miércoles en la previa del duelo frente al Mallorca este jueves (21:00h). Estas han sido sus palabras:

Vuelta emotiva a Mallorca, ¿sensaciones?: “Es verdad que Mallorca siempre va a ser especial para este club y para este grupo de jugadores y cuerpo técnico. Quién nos iba a decir que íbamos a estar 13 meses después en una situación tan buena y tan positiva. Está claro que los sentimentalismos y la nostalgia no ayudan a competir, y menos un partido tan difícil y tan complejo como vamos a disputar mañana ante un rival que se juega la permanencia. Va a ser un partido del todo por el todo y necesitamos lo mejor del equipo y la mejor adaptación para poder competir y ganar en Mallorca”.

Diferencias entre el Mallorca 2019 y 2020: “No son comparables, el Mallorca me ha gustado mucho durante el año, ha mantenido sus señas de identidad. Es un equipo competitivo que pone las cosas difíciles y lleva dos victorias seguidas en casa. Sabemos que los partidos en Primera se determinan por el acierto, por los detalles, y ha habido momentos que, en ese sentido, no le han favorecido. Hay mucha calidad, cualquier acción y cualquier error te puede penalizar en contra. Los equipos como nosotros tenemos que hacer muchas cosas bien para poder ganar. El Mallorca es muy reconocible, va a ser un partido de muchísima exigencia”.

Estado físico: “Aprovechamos cada segundo para coger aire y recuperar. No es ya sólo una cuestión física, también es un desgaste emocional brutal. Quizá sea el partido donde los cambios van a estar más condicionados por las sensaciones físicas. Tenemos que adaptarnos, coger fuerzas y activar nuestros recursos para apoyarnos en esa motivación y en esa energía de estar viviendo un momento único e histórico. Queremos seguir en la línea de ambición, de juego. Hay que reconocer que está siendo muy complejo llegar en plenitud de condiciones”.

Soldado: “Está bien, ha jugado muchos minutos después del confinamiento. Lo que intentamos es tomar las mejores decisiones para el equipo y para el jugador, pero está bien”.

¿Sigue haciendo cuentas para alcanzar la séptima plaza?: “Es complejo y hay muchas combinaciones, pero la única cuenta que nos vale es ganar en Mallorca, que va a ser muy complicado. Son dos partidos y, cuando piten el final el domingo, miraremos el casillero. La matrícula de honor la tenemos, nos sentimos muy orgullosos del equipo y ojalá lleguemos a los 56 puntos”.

¿Partidario de prolongar los 5 cambios?: “No lo sé, necesito tiempo. Ahora mismo pediría hacer 20 más que 5, pero eso lo digo con el piloto automático. Voy paso a paso, los PCR están bien y podemos afrontar un partido más. Cuando acabe la temporada será el momento de evaluar. Ahora mismo nos tendrían que dejar hacer como en baloncesto o en balonmano; estamos tiesos”.

¿Cómo lleva los halagos después del partido del lunes?: “Los entrenadores dependemos de los equipos. Cuando un equipo lo hace bien, gana, transmite emociones positivas y se muestra competitivo, todos salimos reforzados. Pero este equipo ha recibido también críticas: Éibar y Villarreal en casa, Atlético de Madrid fuera, por ejemplo. Tanto en la crítica positiva como en la negativa hemos tratado de convivir con ellas con normalidad. Siempre pesa más lo positivo, porque así se lo ha ganado el equipo, pero tanto en una situación como en otra hemos intentado centrarnos en lo nuestro. Hay que convivir con ambas críticas con naturalidad. De lo que más orgulloso me siento de este equipo es que, en ambos momentos, hemos estado focalizados internamente, sabiendo lo que queríamos hacer y obviando lo externo”.

Presión añadida para el Mallorca, ¿más peligroso?: “Sé que han ganado los últimos partidos, que son un equipo muy competitivo y muy parecido a nosotros. Llevan varios años con el mismo entrenador, un gran entrenador, con jugadores muy buenos; va a ser muy complicado. No ya por la necesidad de puntuación, sino porque es un equipo que se lo ha puesto muy difícil a sus rivales. Nunca nos hemos enfrentado en estas circunstancias. Va a ser un partido de muchísima exigencia”.

¿Piensa en el futuro o sólo en los dos próximos partidos?: “Me acuerdo de una frase de Dusko Ivanovic el día de su presentación: “La nostalgia y la esperanza son dos grandes criminales del presente”. El presente es lo más importante, la nostalgia ya pasó y el futuro está por venir y, ni en uno ni en otro tenemos incidencia real. En lo que sí tenemos incidencia es en focalizarnos en el presente. Lo demás no existe. A disfrutar este momento”.

¿Qué podría haber sido de este equipo de haber tenido a Montoro?: “Realmente no lo he pensado, porque sería injusto con los que han entrado y tan bien lo han hecho. Hay jugadores que han participado y asumido su rol a marchas forzadas. Me hubiese encantado contar con los lesionados, por supuesto, pero intento adaptarme a lo que tenemos. Hacer cábalas no nos conduce a nada. Lo que sí tengo muy claro es su enorme compromiso. El día después de Navidad salió a Los Cármenes, marcó y ganamos por su compromiso y liderazgo. El otro día asumimos el riesgo y él lo hizo contra el Mallorca el 5 de enero. Su actuación y su gol ese día te supone puntos y, mucho más allá, el ejemplo de un líder para ayudar a un equipo a conseguir los objetivos dentro y fuera del campo. El año pasado jugó 38 partidos y este año esa posición ha estado lastrada durante todo el año; eso es el fútbol y las circunstancias. Hay que reconocer su liderazgo y su compromiso. Me alegro muchísimo por él porque ha sufrido. La ilusión de Mario cuando debutó en Vitoria era menor que la de Montoro cuando acabó el partido el otro día”.

El míster nazarí concluyó en tono optimista: “Queda menos y hay que seguir luchando, pero siempre en modo positivo. Estamos viviendo cosas muy bonitas; el fútbol pasa y luego no vuelve”.