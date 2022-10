Detenido en Granada tras usurpar la identidad de otro varón con una reclamación judicial

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Granada a un hombre de 39 años de nacionalidad española, con antecedentes policiales anteriores a estos hechos, que se habría hecho pasar por otra persona mediante la exhibición de un permiso de conducir cuya fotografía guardaba un gran parecido con él. El varón no fue detenido por la reclamación, que no le correspondía, pero sí lo fue por identificarse con el documento de la otra persona.

Dentro de las funciones de comprobación de la Policía Nacional, agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Granada detectaron la presencia de un varón al que le constaba en vigor una requisitoria judicial dictada por un juzgado de Málaga, por lo que, a través de la central CIMACC-091, se encomendó su localización a una dotación de agentes que patrullaban por el distrito Centro de la ciudad, en servicio de prevención de la delincuencia.

Una vez localizado este varón y tras solicitarle su identificación, manifestó en un primer momento carecer de cualquier documento que acreditara su filiación, pero al solicitarle el documento con el que tenían constancia de que se había identificado esa misma noche, sacó un permiso de conducir cuya fotografía guardaba un gran parecido con él. Cuando los policías le informaron de que con dicha identidad constaba una reclamación judicial dictada por un juzgado de Málaga, el hombre reconoció que el permiso de conducir no era suyo, sino de un amigo y dijo haberlo utilizado porque no llevaba su documentación personal. Finalmente, fue detenido por usurpar la identidad de otra persona y le fue retirado el documento.

Arrestado por el mismo motivo en 2012

Una vez en dependencias policiales, se comprobó la verdadera filiación del detenido, el cual contaba con casi una quincena de detenciones previas, entre ellas, una por falsificación de documento. También observaron que no era la primera vez que se hacía pasar por otra persona, ya que en 2012 fue detenido en Torremolinos por este mismo motivo. Los agentes también realizaron comprobaciones sobre el permiso de conducir, que no había sido manipulado y no constaba denuncia por su sustracción. El detenido fue puesto posteriormente a disposición de la autoridad judicial.