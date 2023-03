'De 3 en 3': una oda a la amistad con Granada como escenario

Tres amigas. Capítulos de tres minutos. Estrenados cada tres días a las tres de la tarde. Suena raro, poco habitual, pero esta es la fórmula que está llevando, poco a poco, al éxito a la serie granadina del momento.

María Pasadas es la artífice de esta historia donde la ficción no lo es tanto y donde la realidad se abre paso para hacer que el espectador vea en cada mini episodio un cachito de lo que es su vida, se sienta identificado con los personajes y descubra, al fin, una serie que cuente única y exclusivamente la verdad.

Rebeca del Moral, Elena Sáez y Elena Morales interpretan a Alicia, Marina y Paola, tres amigas que viven en Granada y que sufren las vivencias e inconvenientes habituales de tres chicas de 25 años. Trabajos mal pagados, los roces de pareja o cómo lidiar con la incómoda situación de que tus amigas no soporten a tu pareja. Problemas reales, porque ‘De 3 en 3’ es una auténtica oda a la amistad.

La directora de la serie cuenta que el proyecto surgió por esa importancia que tiene la amistad. “El cine habla de muchas historias de amor, pero en un momento personal complicado vi que sino hubiese tenido a mis amigas, cuántas veces no me habría caído y cuántas veces no me habría podido levantar, por eso quería hacer una oda a la amistad, quería crear algo que hablase de esto”.

Además de su autenticidad, el formato utilizado es otro de los puntos que diferencia a esta serie rodada en Granada. María Pasadas optó por publicar sus capítulos en Instagram ya que “cuando quieres ver qué hacen tus amigos vas a esta plataforma. Es la vía para saber de ellos, por lo que era una forma fácil de conectar con amigas, por eso pensamos en este formato fresco, innovador y sencillo. La gente no entra en Instagram para ver vídeos de 20 minutos, por eso la idea de capítulos muy cortos, de solo tres minutos. Si a eso le añades que se publican cada tres días y que la plataforma estructura las publicaciones en filas de tres pues queda un formato muy redondo que está funcionando”.

Un proyecto de y para mujeres

Si el formato escogido para lanzar esta serie ya es poético y redondo al estar configurado en torno al número tres, cuando se descubre que todo el equipo que ha realizado la serie está compuesto por mujeres se entiende aun más el trasfondo de lo visionado en cada capítulo.

Coherente, así define María Pasadas lo que ha sucedido alrededor de esta producción. “Estoy un poco cansada de escritores y directores hombres que escriben o cuentan historias de mujeres. Me pareció muy auténtico cómo, de una forma tan natural y sin planearlo, una historia que habla de mujeres está hecha por mujeres. Además, la ficción se ha traspasado a la realidad, el equipo nos hemos hecho amigas. Fue un momento muy bonito ver cómo poco a poco se creaba un equipo completo de mujeres y comprobar que en el mundo audiovisual hay chicas súper válidas y que pueden ocupar puestos importantes”.

‘De 3 en 3’ refleja la importancia de la amistad, pero también una pequeña parte de la vida de la directora, que además, es psicóloga. “Lo que tiene de mí la serie es la importancia que le doy a mis amigas, el darme cuenta de que estoy rodeada de mujeres maravillosas, distintas e imperfectas que nos sumamos, nos apoyamos y que estamos en las buenas y en las malas. Quería crear algo que fuese real, no mostrar amigas que dan el consejo oportuno y ya está. Amigas reales, imperfectas que dicen lo bueno y lo malo. Las tres protagonistas tienen un cachito de mi”.

Por el momento son ocho los capítulos que se han estrenado en Instagram y el éxito de la producción es evidente. Con 300.000 visualizaciones del primer episodio, los espectadores esperan con ansia que lleguen las tres de la tarde de los lunes y jueves para seguir conociendo que ocurre en las vidas de Alicia, Marina y Paola.

Con esta primera tanda de vídeos, ‘De 3 en 3’ tomará un pequeño descanso de unas semanas para después regresar con la emisión de otros tantos episodios. “La idea es disfrutar de esto, disfrutar del proceso, ver cómo avanza poco a poco. Ya más adelante veremos qué quiere hacer el equipo, pero ahora en lo que pensamos es en no quitarnos de un plumazo el trabajo que llevamos realizando durante un año y medio. Es un proyecto que tiene mucho que contar, pero no me gusta cuadricular las cosas, es momento de disfrutar y ya veremos que pasa en el futuro. Los lunes y los jueves me los paso pegada al móvil, me encanta ver cómo reacciona la gente, cómo está tan entregada con la serie”.