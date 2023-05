"¿¡Ah, los máquinas!? Muy bien, gracias". Así de tranquilo contesta el candidato del PSOE a la Alcaldía de Granada y actual primer edil de la capital, Paco Cuenca, a la pregunta que más quebraderos de cabeza ha generado en este test personal que GranadaDigital ha realizado a los cabezas de lista. Aquí se ha preguntado por la división de la izquierda, los pactos, las crisis de partido, la falta de entendimiento entre administraciones y los proyectos... Todo lo han respondido bien y sólo la mítica frase de David Bisbal frente a un grupo de fans que le pedía "una fotillo" los ha pillado desprevenidos. También a Paco Cuenca, quien sin embargo pudo sortear con naturalidad la dichosa cuestión de marras. Amante de los paseos por la Vega, con Granada como ciudad favorita después de la propia Granada y tan de fútbol como de baloncesto, Cuenca tiene claro que para echarse una tapillas con cerveza junto al resto de candidatos prefiere "ir a mesa y mantel y así dejamos algo de soporte también para el profesional de la hostelería". Ha jugado en el Estrellas Chana, es algo más de cine que de series y el último libro que ha leído es de Luis García Montero. ¿Cuál será?

P. ¿Qué es lo primero que hará cuando pasen las elecciones?

R. Al día siguiente, convocar un equipo de trabajo formado por grandes expertos, como estamos haciendo desde hace tiempo, que nos apunten no sólo el desarrollo tecnológico, sino la ciudad verde y la ciudad metropolitana. Porque lo más importante es que nos rodeemos de gente que sabe para seguir avanzando en esta ciudad.

P. ¿A qué zona de Granada le gusta acudir para desconectar de la rutina?

R. Soy de pasear. Y recomiendo algo que es único en el mundo, diría yo, y que es la Vega. Se puede desde cualquier espacio. Desde La Chana, desde el entorno de Beiro discurriendo hacia abajo, desde el entorno del centro, Recogidas, Arabial, Camino de Ronda o Barrio Fígares. Desde el Zaidín... Desde esos puntos tenemos a escasamente quince o veinte minutos una ruta preciosa, que es la Vega de Granada, para andar o para correr. Yo suelo hacerlo. Hay espacios singulares en lo que yo creo que debe ser un parque agrícola.

P. Después de Granada, ¿cuál es su ciudad preferida?

R. Granada. No sé qué decirte. Me gustan mucho San Sebastián y Santander.

P. ¿Con cuál de los otros candidatos se iría de tapas?

R. Creo que con cualquiera. Lo he demostrado. Tengo una magnífica relación y no tengo ningún inconveniente con nadie. Y sí convocaría un ratito divertido con una cerveza Alhambra con todos los candidatos y las candidatas.

P. ¿Y con cuál se le 'olvidaría' poner la tapa gratuita de la consumición?

R. No, yo me sentaría a mesa y mantel. Podemos ir de tapas, claro que sí. Yo me he criado en un barrio que tiene un entorno para tapear muy recomendable. Pero yo me sentaría a hablar, a escuchar, a debatir, a reír o a pensar en Granada a mesa y mantel. Y así dejamos algo de soporte también para el profesional que está en la hostelería.

P. ¿Dónde tiene pensado irse de vacaciones este verano?

R. Todavía estamos pendientes. Me gustaría estar bastante tiempo aquí en Granada porque tengo a mi madre un poco regular. No lo tengo todavía definido.

P. ¿Es más de series o de cine?

R. Uf... Soy de cine y de series. De hecho, me gustan mucho las adaptaciones. Si te digo, me gusta más el cine.

P. ¿Y más de fútbol o de baloncesto?

R. He practicado ambos. He jugado en categorías y en divisiones de cierto nivel de fútbol. Hice mis pinitos con el Estrellas Chana en categorías regionales, he jugado a baloncesto y soy entrenador nacional de baloncesto, y si te digo la verdad me encanta disfrutar de ambas cosas. Soy más de ver el fútbol y de jugar al baloncesto.

P. ¿Cuál es el último libro que ha leído?

R. El último que tenía en la mesita es Un año y tres meses, de Luis García Montero.

P. Si yo le digo "¿cómo están los máquinas...?" ¿Usted qué contesta?

R. (Ríe) Bien. ¿Cómo están las máquinas? (repite la pregunta para buscar aclaración)

P. Los máquinas...

R. ¿¡Ah, los máquinas!? Muy bien, gracias.