Paco Cuenca: "Es el momento de decidir si volvemos atrás o seguimos apuntando hacia el futuro"

Casi a la carrera, Paco Cuenca se presenta en el lugar acordado. Apenas han pasado unas horas desde que comenzó la jornada, pero ya se ha cargado a la espalda no pocos compromisos. Su agenda es apretada y debe buscar huecos donde pueda para atender también las cuestiones personales y familiares. No es algo que vaya a amilanar a alguien que, hasta en dos ocasiones, ha tomado las riendas de la ciudad en mitad de un mandato. Lo hizo primero en 2016, tras el estallido del 'Caso Nazarí', y nuevamente hace menos de dos años, esta vez por la ruptura del llamado 'pacto del 2+2' y tras haberse impuesto en las municipales de 2019. No pudo gobernar de primeras, mas volvió a brindar un triunfo electoral al Partido Socialista Obrero Español, que no ganaba en la capital desde 1991. Por ese partido, el PSOE, es por el que se presenta por cuarta vez, aunque ya ha anunciado que apoyará a la lista más votada en las elecciones. Saca pecho de su capacidad para llegar a acuerdos con otras formaciones y se mira en el espejo de Antonio Jara Andreu, el alcalde que construyó la Granada de los primeros doce años de democracia. Gestual como acostumbra, explica a GranadaDigital que ve estas elecciones como una diatriba entre "volver atrás o mirar hacia el futuro".

Pregunta. Candidato, empiezo por lo más elemental. Esta es su cuarta campaña electoral desde que se presentó por primera vez en 2011. En ese sentido, es usted el cabeza de lista más experimentado de entre los partidos con representación en el Ayuntamiento de Granada, a excepción de Paco Puentedura. ¿A usted qué alcalde de los que ha tenido Granada en la historia democrática le ha inspirado o en cuál se ha fijado más?

Respuesta. En Antonio Jara. Quizás por una razón muy sencilla. Antonio se encontró un poco la ciudad como yo, en una situación complicada y después de una etapa donde arrancaba la democracia y no había casi nada. Y yo me he encontrado un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo en el que lamentablemente ha habido un desastre económico provocado por el Partido Popular. Son trescientos millones de euros de deuda. A día de hoy, la magnífica gestión nos ha permitido ahorrar en estos prácticamente dieciocho meses unos cuarenta millones de euros. Hemos pasado a una reducción que hablaría de incluso cinco veces menos para el periodo medio de pago a proveedores. Y sobre todo me he encontrado una ciudad con una falta de crédito enorme por lo que había pasado en dos ocasiones y creo que hemos recuperado, o al menos le hemos devuelto, esa confianza en su Ayuntamiento y en la política a los granadinos. Algo que tuvo que hacer Antonio Jara en su momento.

P. ¿Con quién estaría dispuesto a pactar el futuro gobierno municipal de Granada en caso de que gane pero no obtenga mayoría absoluta?

R. Con todos aquellos a los que le preocupe Granada. Lo he hecho. Yo he acordado con el Partido Popular y con Ciudadanos un presupuesto estando yo, por cierto, en la oposición. Después, y posteriormente, hemos llegado a otros acuerdos también respecto a ordenanzas con el Partido Popular. Hemos llegado a un acuerdo de estabilidad y de un plan específico, por ejemplo, para el desarrollo de zonas verdes o plazas blandas, que lo hemos hecho con Podemos. Menos con Vox, he llegado a acuerdos con todas las formaciones políticas. Por tanto, yo estaría de acuerdo con que en este caso me apoyara, entiendo que como lista más votada, cualquier formación que tuviera interés en que Granada saliera adelante.

P. Y si usted no consiguiera apoyos suficientes para gobernar tras el 28M, ¿volvería por tercera vez a liderar la oposición o cree que daría un paso al lado?

R. Eso se lo plantea uno después de que pasen los resultados porque depende mucho de las variables. Tengo que recordar que en el año 2019 gané y ganamos de forma rotunda las elecciones municipales y pasó una cosa rarísima, y es que el PP, cuyos concejales dejaron posteriormente sus funciones en el equipo de Gobierno, algo que pergeñó el señor Saavedra, se puso de acuerdo con Ciudadanos y Vox para que Ciudadanos fuera, en este caso, quien tirara del carro. Y el señor Saavedra pergeñó que los concejales del Partido Popular dijeran: "No, ahí os quedáis tirados y que se apañen Huertas y Salvador". Eso hizo, ya lo has visto, que fuera una situación difícil para Granada que nos ha costado mucho trabajo remontar. Afortunadamente, lo hemos hecho. Dicho lo cual, cuando pasaron unos meses me tuve que quedar dos años en la oposición convencido de que tendríamos que rescatar a esta ciudad más pronto que tarde. Que los granadinos tomen decisiones, que ya veremos a ver qué hacemos.

P. ¿Son estas elecciones un mano a mano entre usted y la candidata del PP, Marifrán Carazo?

R. Creo que sobre todo lo que son es un periodo en el que hay que tomar decisiones sobre si volvemos para atrás, a lo que pasó en el año 2019 o lo que lamentablemente pasó en el año 2015, cuando in extremis y al final esa comida del Asador [de Castilla] le daba la vuelta un gran acuerdo al que habíamos llegado a un lado con Ciudadanos, con Podemos e incluso recuerdo pactar con el PP. Pero creo que no, que estas elecciones son un espacio plural en el que yo estoy trabajando para llegar a una mayoría absoluta, y creo que si no la hubiera se trata de llegar a acuerdos. Por tanto, se trata de saber qué va a hacer Ciudadanos o qué va a hacer Podemos o qué hará Vox. Lo que creo es que hay un espacio plural porque en este país las cosas ya son bastante más plurales.

P. Hay quien, como la señora Díaz Ayuso, ha presentado estas municipales casi en clave plebiscitaria de las generales. ¿Usted cree que esta cercanía con los comicios a nivel nacional puede beneficiarle o perjudicarle?

R. Yo hablo sólo de Granada. Es verdad que hay otros candidatos y otras candidatas que necesitan sentirse arropados y que venga mucha gente de otros sitios. Yo no necesito que venga gente de Sevilla ni de Madrid ni de Valladolid. En este caso es que yo hablo de cosas de Granada, soy de Granada y sólo hablo de cuestiones que le interesan a los granadinos. No creo que influya. La gente vota también en clave local y votan también a la persona. Creo que sí. Esa es la circunstancia.

P. Ha chocado con la Junta tanto por la Zona de Gran Afluencia Turística, que está recurrida ante la justicia, como en su idea de implementar la tasa turística. Hay quien habla de una cada vez más acentuada bicefalia entre Sevilla y Málaga dentro de la comunidad autónoma andaluza. ¿Usted en qué posición cree que está Granada? ¿Cree que está en la posición que le corresponde?

R. Bueno, yo es que no he chocado en nada con la Junta. Permíteme, no pretendo corregir...

P. O la Junta con usted... Plantéelo como quiera...

R. No, no, no. Para nada. No pretendo corregirte, pero te remito a una rueda de prensa conjunta con el presidente de la Junta de Andalucía, que es del PP, en la cual los dos conveníamos en avanzar en el análisis, estudio y, por qué no, crear una mesa de reflexión y debate en torno a la tasa turística. Eso lo dice el presidente de la Junta, con quien tengo una buena relación. Yo me llevo muy bien con todo el mundo porque no miro el partido político del que son. Y respecto de las zonas de afluencia turística, yo no he entrado en ningún conflicto con la Junta. Lo que he dicho, simplemente, es que hay una decisión que está tomada que perjudica al pequeño comercio y a los autónomos de Granada, y que además está fastidiando a los trabajadores de las grandes superficies. Entonces, lo que he hecho es ponerme al lado de esos pequeños negocios, ponerme al lado de los trabajadores de las grandes superficies y recurrir, en este caso, una decisión que perjudica a Granada. Yo ya digo que no tengo conflicto...

P. Pero tenían posicionamientos dispares...

R. Pero eso no es entrar en conflicto con nadie. Esto es como imaginar que alguien, por ejemplo, quiere en un momento determinado cortar árboles y yo me niego porque tengo derecho a decir: "Oye, mira, que no hay que quitar los árboles". Eso es lo que yo he hecho. Y ya digo, con la tasa turística es que acordamos con el presidente de la Junta, que es del PP, poner en marcha un procedimiento, en este caso, al menos de valoración y reflexión con el sector para decidir en qué consistiría, cómo se recaudaría o a qué se destinaría. Yo, además lo decía antes, que he acordado a un lado, a derecha a izquierda y con los del centro, y creo que esa ha sido una de las claves fundamentales durante este tiempo. Hay gente a la que eso le da rabia o no lo entiende, pero esa es la realidad y lo que han visto los granadinos durante estos escasos dieciocho o veinte meses.

P. Pues hablemos de propuestas. Una de las que va a marcar la agenda es la ampliación del Metro de Granada. Pese a que es una competencia de la Junta, ustedes han defendido que el Metro llegue a los barrios y se extienda hasta el Aeropuerto. ¿Cuál es su planteamiento?

R. Hay una cuestión. Y es que a cualquiera que le preocupe la calidad del aire sabe que la mayoría de los desplazamientos se producen en el Área Metropolitana. Yo tengo una máxima: más carreteras son más coches. Sin ningún tipo de duda. Y también es verdad que el Metro, a pesar del Partido Popular, está funcionando a día de hoy. Afortunadamente, todo el mundo se abraza a ello. Yo lo que estoy diciendo es que para mejorar la calidad del aire y la movilidad, los transportes públicos tienen que ser metropolitanos. Y, por tanto, hay que estirar hacia los barrios. En concreto, a la altura de Andrés Segovia hay que recuperar esa línea metropolitana, que por cierto iba hasta Huétor Vega, Cájar o Monachil, del tranvía antiguo. Lo digo porque esto es revisar, ver qué ha pasado y conocer la historia de Granada. Y estirarlo buscando la zona del Distrito Genil, donde viven miles de personas, y eso permitiría conectar con Huétor Vega y con esa cornisa sur donde se generan la mayoría de los desplazamientos. Y, por otro lado, en la zona noreste de esta ciudad, lo que haríamos sería conectar, a la altura de La Caleta, buscando La Chana. No sólo porque esté La Chana, sino porque hay otros grandes espacios de referencia que merecen una conexión. Eso permitiría también buscar la conexión con el Área Metropolitana. Esa es mi posición. Creo que es de sentido común, insisto, porque esta es una ciudad metropolitana.

P. Le quiero preguntar también por su proyecto para los barrios y, más particularmente, por Santa Adela...

R. A pesar de la parálisis a la que estuvo sometida durante bastante tiempo. A día de hoy, está licitado, en marcha. No sólo hemos conseguido durante el mandato anterior junto con los vecinos, con una lucha vecinal importante, poner de acuerdo a las administraciones –Ministerio y Junta, porque son fondos compartidos–, a todos los vecinos, que cada uno aporta una parte, y terminamos, creo que con buen resultado, la segunda fase de Santa Adela. Digamos, una parte de la segunda fase. Y ahora ya está licitado el proyecto de Santa Adela, en cuyos próximos meses empezarán las obras seguro.

P. Ustedes presentaron un proyecto de ampliación de 125 kilómetros de senderos verdes para conectar la capital con su entorno. ¿Cómo se desarrollaría esa importante medida medioambiental y, más en profundidad, cuál es su plan para reducir el grave problema de la contaminación en Granada?

R. Son tres ejes. Lo primero por lo que me preguntas es por los corredores verdes. De los corredores verdes, hay una parte que son los de periferia, que nos están permitiendo aprovechar los cauces de los ríos. En ese sentido, hay un proyecto muy potente que se está haciendo poquito a poco realidad y que durante estos dos años anteriores, poco más de dieciocho meses, hemos hecho y hemos conseguido materializar acuerdos con Confederación en los ríos Monachil, Beiro, Genil y por supuesto en Darro. Eso va a permitir generar esos corredores verdes que entran en la ciudad. Luego hay una cuestión fundamental, y es que tenemos una oportunidad en un pulmón verde maravilloso y único, que es la Vega, y queremos que la Vega entre en la ciudad. Ya hay dispuestos y planteados kilómetros haciendo que zonas que están masificadas de cemento, como ya hemos hecho en Caleta o Plaza Einstein, estén conectadas entre sí a través de corredores verdes con una implementación importante de arbolado. Por cierto, arbolado cuidado, no el antiguo como los álamos negros, que eran árboles de carretera, sino que ahora se ponen árboles bien estudiados con sus buenos sistemas de riego y alcorque. Insisto, eso es una realidad y se puede ver. Y luego está el otro gran pulmón verde que es toda la zona de la Dehesa del Generalife, el entorno del Llano de la Perdiz, donde también vamos a generar corredores que entren en la ciudad. Y luego hay un tercer espacio en el que queremos hacer un nuevo Llano de la Perdiz en el entorno del antiguo vertedero de Víznar. Ya está iniciado el proceso y ahora nos comprometemos a hacer un carril de entrada en Beiro, a la altura de Tráfico, desde Aynadamar y que desde ahí permita llegar a una zona de esparcimiento para todos los granadinos.

P. Está claro que entiende Granada en clave metropolitana como una ciudad de medio millón de habitantes y ya hay plataformas incluso que plantean incluso esa posibilidad de la fusión municipal. ¿Ustedes valoran esta propuesta de que Granada no sólo sea una conurbación de medio millón, sino que pueda llegar a ser un Ayuntamiento de medio millón de habitantes?

R. Antes he contado un poco nuestra propuesta de los corredores verdes y la calidad del aire es el gran reto que tiene Granada. Lo voy a enlazar con el Área Metropolitana. No sólo por los corredores verdes, sino que nuestra apuesta es rotunda por el transporte público. Ya lo hemos hecho. Nos encontramos el lío de la LAC, que creo que todo el mundo sabe que estaba echando atrás a miles de granadinos por una medida que puso el Partido Popular. Nosotros le dimos la vuelta, recuperamos las líneas de cercanías como el '4', el '9' o el '11', que son los que están incrementando ahora el número de pasajeros con una implementación junto al resto de administraciones como el Estado y la Junta, pero que nosotros desde el Ayuntamiento también aportamos, para que a día de hoy sea más barato el transporte público. Y eso está haciendo que la gente vuelve a usar el transporte público, ese Metro de visión metropolitana y una apuesta decidida por la prioridad del peatón. Sí o sí hay que reducir las emisiones de CO2 y por eso la importancia del transporte público. Y al mismo tiempo tener la capacidad de absorberlo con esa gran masa verde.

Pero voy a lo que me dices. Todas las soluciones y, ojo, también las oportunidades que tiene Granada pasan por una ciudad metropolitana. Yo no creo que haya que suplir o equilibrar ningún municipio (niega con un sonido). Yo lo que creo es que hay que generar una entidad que coordine, que haya una estrategia metropolitana. La mayoría de las medidas que hemos puesto encima de la mesa requieren de esa acción metropolitana y nosotros estamos avanzando en ese sentido. Es una cuestión más de coordinación y respeto a la identidad de cada uno que intentar desmantelar los otros municipios.

P. Durante su mandato llegó la Copa del Rey de baloncesto o el World Padel Tour y llegará el Desfile de las Fuerzas Armadas o los Goya. Se ha puesto usted mismo el listón alto. Entendiendo que el gran objetivo del equipo de Gobierno que salga de estos comicios debe ser consolidar la apuesta por la Capitalidad Cultural 2031, me gustaría saber… ¿Qué otros eventos para Granada se ha fijado en caso de obtener la confianza del electorado?

R. Creo que, sobre todo, hemos demostrado una capacidad de gestión enorme. Enorme. Por ejemplo, hay uno que se te ha pasado y en el cual hemos batallado bastante. El evento más importante desde el punto de vista social, político y económico es la gran cumbre de jefes de estado, que durante todo el mes de octubre va a estar aquí en Granada. Eso ha costado trabajo, al igual que los grandes eventos que tú decías. Detrás de todo eso hay un impacto económico y social en la propia ciudad. Pero sobre todo hay algo más importante. Y es que las decisiones que tomaron otros en 2016, 2019 o 2021 han hecho tanto daño a esta ciudad que a ello me he dedicado para recuperar el prestigio de Granada. Creo que humildemente hemos contribuido a ello y eso lo perciben los granadinos. Por tanto, te aseguro que hay más, que estamos trabajando en ello. Eso marca la senda de esa capacidad de acuerdo, pues para este tipo de eventos hay que acordar con la Junta de Andalucía, y yo no miro partidos políticos, y hay que acordar con el Estado para alcanzar acuerdos que benefician a Granada ya no sólo económica y socialmente, sino a nivel de prestigio.

P. Usted ha salvado dos presupuestos municipales como líder de su partido. Sin embargo el Plan de Ajuste se ha tenido que prorrogar hasta 2034. ¿Es esta la gran espina que se le queda clavada a nivel de gestión en el Ayuntamiento?

R. Para nada. Junto al resto de formaciones políticas. Plan de Ajuste votado por casi todos los concejales y las concejalas de todos los partidos políticos: Partido Popular, Podemos, de lo que era Ciudadanos... Todos hemos votado que había que ponerlo en marcha. ¿Y sabes por qué? Por todo lo contrario. Porque es para pagarle a los pequeños negocios y a las familias de esta ciudad. Ha llegado una oportunidad, y es que el Gobierno de España ha dicho: "¿Queréis que os echemos una mano en financiar una pequeña deuda que os queda y le pagamos a todos los proveedores?". Y nosotros, todas las formaciones políticas, hemos dicho: "OK. Adelante". Y eso lo hemos podido hacer gracias a que la salud económica de esta ciudad es magnífica, a diferencia de como me la encontré. No digo que estemos para tirar cohetes, pero si hacemos una comparativa, te aseguro que tanto al señor Baldomero Oliver, mi compañero Baldomero Oliver, como al añorado José María Corpas, que se nos fue, como a ahora Raquel Ruz, e incluso al señor Huertas, que ha demostrado una gran lealtad a la ciudad, hay que reconocerles el enorme trabajo porque han mejorado la situación económica que nos permite acogernos a esos pagos a proveedores y a esos planes de financiación que permiten pagar a los pequeños negocios de esta ciudad que son los proveedores.

P. Paco Cuenca, candidato a la Alcaldía de Granada por el PSOE, nos gustaría que resumiese en dos minutos las cinco propuestas estrella de su programa electoral. El micrófono es todo suyo, adelante.

R. Sin ningún tipo de duda, esta ciudad va a ser verde, va a ser la ciudad de las oportunidades en el ámbito del turismo y la hostelería y sobre todo también en el ámbito tecnológico. Por tanto, hay un planteamiento que son esos corredores que vamos a hacer desde la Vega y que entran desde el espacio que nos rodea especialmente de los ríos Beiro y Darro. Será una ciudad metropolitana. Por eso nuestro empeño, y así lo vamos a defender, en que crezca el Metro hacia el Área Metropolitana pasando por Genil y por Chana, donde están los grandes espacios de desarrollo de personas. Vamos a hacer del a día de hoy vacío edificio de Correos un gran centro y espacio cultural. Vamos a generar el desarrollo de una piscina en la zona sur de Granada, ya que es una demanda muy importante por parte de todos los vecinos, especialmente de Genil y Zaidín, ya que hay una piscina en Norte. Y creo que lo importante es lo que decía: el desarrollo del hub tecnológico no sólo en el entorno del Parque Tecnológico, sino también en la antigua fábrica de tabacos, donde está el Cortijo del Conde, para que toda esa zona sea un polo de oportunidades para la gente más joven. Y no únicamente en el ámbito tecnológico, sino también en ese crecimiento permanente que ya es una realidad en nuestra ciudad. En definitiva, vamos a seguir aprovechando los pilares durante este tiempo, pero manteniendo la confianza, la cercanía y sobre todo la credibilidad y la ambición de una ciudad que en este tiempo ha recuperado la senda y va a seguir creciendo en clave de prestigio y orgullo de Granada. Así que este es el momento también de volver atrás o seguir apuntando hacia el futuro.