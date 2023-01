La victoria sigue esquivando a un Covirán Granada exhausto (90-72)

Con la intención no es suficiente. El Covirán Granada ha vuelto a hacer un ejercicio de fe y esfuerzo estratosférico, pero cuando se lucha con tan solo ocho jugadores es casi imposible dar la sorpresa. Los rojinegros suman en Badalona su séptima derrota consecutiva en un encuentro donde se evidenció, una vez más, la extrema necesidad del equipo por incorporar refuerzos.

Cuando algo funciona no hay por qué cambiarlo. Pablo Pin repitió su quinteto de gala formado por Christian Díaz, Pere Tomas, Petit Niang, Thomas Bropleh y Alex Renfroe. Fue el base canario el que dio el primer paso adelante con un parcial de 0 a 4 para los suyos. Los rojinegros volvieron a mostrar una gran confianza en su juego y fuerza en la defensa desde el inicio. Con la máxima igual en el marcador y sobre el parqué, Joel Parra inclinó la balanza levemente hacia los de Badalona. El reciente campeón del Eurobasket, junto a Simon Birgander hacía completamente imposible la entrada de los granadinos en la zona. Aun así, Covirán se mantuvo vivo en el encuentro con apenas unos puntos de diferencia, pero la entrada en acción del canterano Yannick Craag con siete puntos consecutivos sirvió para cerrar el primer periodo con el 21 a 13 en el luminoso.

El juego de los rojinegros ante el Joventut estaba siendo similar al mostrado ante Baskonia. Confianza, seguridad, rapidez y férreos en defensa. El único problema era que la pelotita no quería entrar. La selección de tiro era adecuada, pero la suerte no sonreía al equipo que, aparentemente, estaba haciendo un mejor baloncesto. Los de Carles Durán siguieron tirando Parra y Birgander, sus dos muros particulares en la zona y de su acierto desde el tiro exterior. La distancia aumentó hasta la decena, a pesar de que Thomas Bropleh conseguía tirar de su equipo con siete puntos consecutivos.

Con el 36 a 26 en el marcador Pablo Pin paró el juego. Cuando tu equipo está cumpliendo con el plan táctico, el problema viene a nivel emocional. El técnico rojinegro dejó la pizarra a un lado para tratar de levantar las cabezas de sus jugadores. Había que tirar de coraje y vaya si lo hicieron. A falta de tres minutos para el descanso, el plantel granadino regresó al parqué con otra actitud. Con Lluís Costa como director de orquesta, acompañado de Alex Renfroe, con un cañonero de Denver con hambre de puntos y con un Jacobo Díaz mostrando una valentía un desparpajo descomunal para abrir el más mínimo hueco en la defensa local, el Covirán Granada logró poner contra la cuerdas al Joventut para marcharse a vestuarios tan solo cuatro puntos abajo (41-37).

Una de las claves para poder llevarse el triunfo era reducir el porcentaje de acierto desde el tiro exterior de Joventut, al igual que hizo Girona en la jornada interior. Aunque Covirán Granada logró ponerse a tan solo un punto con un triple de Thomas Bropleh, los de Carles Durán metieron una marcha más desde la línea de triple para dinamitar el encuentro. El tercer periodo fue un calco de lo que ocurrió hace apenas unos días en el Palacio de Deportes de Granada. El físico volvió a jugar una mala pasada a los rojinegros. Después de 20 minutos al máximo nivel de exigencia, las fuerzas llegaron en reserva tras el paso por vestuarios. Errores, imprecisiones y nuevamente falta de acierto de cara al aro llevaron al Covirán Granada a ver como la distancia aumentaba hasta los 20 puntos. Con ocho jugadores en la rotación tampoco se puede pedir mucho más.

Sin tirar balones fuera, la actuación arbitral vuelve a ser cuestionable. Pablo Pin pidió challenge por una posible falta antideportiva de Yannick Craag sobre Lluís Costa. En la revisión, el árbitro determinó que seguía siendo falta normal. Curioso cuando la jugada fue exactamente igual que la antideportiva que se le pitó a Renfroe el pasado martes ante Baskonia.

Ya en los últimos diez minutos, la única opción era aguantar el chaparrón. Joventut se creció viendo que su rival ya no podía hacerle frente a nivel físico y terminó de cerrar el encuentro con una gran superioridad en todos los ámbitos del juego. 90-72 y una nueva derrota, y ya van siete consecutivas. La mala racha se resiste a acabar y los de abajo siguen apretando. Aun así, poco o nada se le puede reprochar a los rojinegros. El problema no es a nivel táctico o a nivel de actitud, los que están quieren pelear y ganar, pero el físico no da. Hasta que no lleguen los refuerzos, la historia seguirá siendo la misma.