Partido de ensueño para el Covirán Granada ante todo un Bayern Munich

El Covirán Granada supera con nota su tercer encuentro de pretemporada. Tras sus derrotas ante Unicaja y UCAM Murcia, los rojinegros han dado un paso adelante en la preparación de la temporada con un partido muy sólido y que deja detalles muy positivos e ilusionantes de cara al inicio de la campaña en la Liga Endesa tras vencer al Bayern Munich por 91 a 79. Los primeros minutos de juego tuvieron un claro protagonista. Yiftach Ziv ejerció como base para llevar a su equipo a nivel de intensidad y de seguridad en el juego que despejó los fantasmas de esos arranques de partido tan complicados para los de Pablo Pin.

Sorprendió la seguridad que Covirán Granada mostró sobre el parqué del Palacio de Deportes. Del 7-3 inicial se pasó al 7-7, pero los rojinegros no se dejaron llevar por el pequeño arreón de los alemanes, llevando el marcador al 15-7. Fuertes en defensa, concentrados en el ataque, con una circulación de balón vertiginosa y generando hasta siete pérdidas del Bayern en el primer periodo.

La confianza de los rojinegros en el ataque se comprobó a la perfección en la última posesión de los locales en el primer cuarto. Lluís Costa logró quebrar la defensa alemana para penetrar a la zona, pero al verse rodeado por hasta tres jugadores rivales se inventó un pase casi imposible a la esquina. Allí esperaba Artur Konontsuk. La pizarra salió a la perfección, el triple entró. Con esta última canasta el Covirán Granada cerró un primer cuarto idílico con el 30 a 16 en el marcador.

Pablo Pin probó varios sistemas durante el encuentro y en todos ellos se demostró la riqueza a nivel táctico que posee la plantilla granadina esta temporada. El técnico jugó con la pareja de 1-2 como quiso. Ziv-Thomasson, Costa-Thomasson, Germán Martínez - Ziv. Daba igual, con todas las combinaciones Covirán Granada fue claramente superior al Bayern Munich. Aunque los alemanes acercaron posturas al ecuador del segundo periodo, los de Pablo aun mantenían un colchón de diez puntos que les permitía pensar con claridad y no sufrir esa ansiedad de tener que remontar que tan habitual se volvió la pasada campaña.

Los minutos pasaron y, aunque se cometieron algunos fallos, mínimos desajustes, la actuación de Covirán Granada estaba siendo brillante, sobre todo, por que no se puede olvidar que el rival era todo un Bayern de Munich dirigido por el que probablemente sea uno de los mejores entrenadores españoles, por no decir el mejor, de la actualidad. Seguro muchos esperaban otro tipo de partido, otro resultado al descanso, pero el marcador reflejaba un 46 a 37 que mostraba la clara intención de los rojinegros por mirar de tú a tú a cualquier rival que se ponga enfrente.

Parcial de 9 a 3 en los primeros cuatro minutos del tercer cuarto y otra inseguridad del pasado bloqueada. Si esta es la versión que Covirán Granada va a mostrar durante la temporada, los malos arranques del primer y tercer periodo pueden ser agua pasada. Hasta los 16 puntos de ventaja llevó el plantel granadino el marcador tras el descanso. Los de Pablo Laso seguían intentándolo, pero este partido era de Covirán Granada. Los triples llovían como hacía mucho que no se veía en el Pabellón del Zaidín y la afición volvía a recobrar ese gusanillo que hace pensar que esta temporada el desenlace puede ser diferente. Se luchará por la permanencia, no hay que tirar las campanas al vuelo, pero de momento se puede soñar con que no se sufrirá hasta el último segundo.

El último periodo ya fue para el disfrute de los aficionados. Más de 20 puntos de ventaja en el luminoso, triples que llovían del cielo y una alegría sobre la pista que recordaba a ese Covirán Granada que tanto se echaba de menos. Uno de los detalles más positivos del encuentro, más allá de los porcentajes de tiro, las pérdidas provocadas al rival o los rebotes capturados ha sido la aportación de todos y cada uno de los jugadores. Todos los efectivos disponibles sumaron puntos a su casillero, superando la decena de puntos Konontsuk, Lluís costa y Joe Thomasson. Todos aportan, todos luchan por la victoria y esa es la mejor noticia que puede tener un equipo como Covirán Granada que necesitará doblar esfuerzos un año más para mantener vivo el sueño de la ACB. Si el esquema, la actitud y la intensidad vista este miércoles en el Palacio se mantiene, habrá derrotas por supuesto, habrá momentos difíciles, pero todo apunta a que será un año muy bonito para la afición rojinegra.

Ficha del partido:

Covirán Granada: Cheatham, Tomás, Iriarte, Ziv, Thomasson -quinteto inicial- Núñez, Martínez, Costa, Kairys, Díaz, Konontsuk, Fernández

Bayern de Munich: Weiler-Babb, Bolmaro, Harris, Kharchenkov, Gillespie -quinteto inicial- Edwards, Weidemann, Wimberg, Darden, Brankovic, Kalu, Booker

Parciales: 30-15; 16-21 -descanso- 26-20; 19-22