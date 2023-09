Patricia Ramírez en ‘Salud a todo Twitch’: "La serenidad es la clave de la vida"

‘Salud a todo Twitch’ ha regresado este miércoles con su primer programa de la nueva temporada. El presentador Joan Carles March, doctor en Medicina y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, ha entrevistado a la psicóloga Patricia Ramírez, quien también ejerce de conferenciante, escritora, divulgadora y actriz. El contenido íntegro del programa puede volver a verse en YouTube y en el Facebook y en el canal de Twitch de GranadaDigital.

Patricia Ramírez ha hablado de su obra de teatro ‘La ansiedad no mata, pero fatiga’ con la que pretenden ayudar a la gente ya que a través del humor ven situaciones que les suceden a ellos y van recibiendo consejos. “Al empatizar, la gente asume mejor la información que le estamos dando y se ve capaz de superar la situación. Cuando las parejas van y ven reflejado ese momento de dejadez, de no nos dedicamos tiempo, y ven soluciones es muy alentador”, ha comentado Patricia Ramírez. “La clave es utilizar el humor para que la gente pueda entender mejor lo que ocurre y vea más fácil aplicar los recursos”, ha añadido.

La psicóloga, conocida también por ser una de las primeras que trabajó en el mundo del fútbol, ha comentado que, la mayoría de las veces, cuando la gente sufre ansiedad es porque su mente fantasea “con lo peor” y se ponen “limitaciones por la edad o el físico”. “Enseñamos a dejar estar esos pensamientos sobre temas que no controlamos. Hablamos de la importancia del autocuidado. Si no reservamos tiempo para aficiones y hábitos de vida saludables, al final, no estás ciudadano tu salud mental. Hablamos de elegir grupos afines con los que tú puedas ser tú mismo”, ha indicado.

Patricia Ramírez también ha hecho hincapié en que actualmente “vamos con ese síndrome de la vida ocupada, con una lista de tareas interminables” y es necesario darse cuenta de que “no somos superhombres o supermujeres y tenemos que establecer prioridades”. “Al final, el tiempo, si no eliges bien, no da para todo. Hay que poner límites, porque todo eso ayuda a controlar nuestra ansiedad”, ha remarcado.

Durante la entrevista en ‘Salud a todo Twitch’, Patricia Ramírez ha comentado también que no todo el mundo siente la ansiedad de la misma manera y que hay que hacer “técnicas para controlar el sistema nervioso, como meditación o descanso”. “No podemos estar anticipando lo peor. Hay que utilizar palabras más amables con nosotros mismos. No podemos compararnos con personas que vemos en las redes sociales. Tenemos que aprender a relacionarlos con asertividad, aprender a decir que no, a ponerse límites, a cerrar carpetas del pasado. Todo esto lo hablamos en la obra ‘La ansiedad no mata, pero fatiga’”, ha apuntado.

La psicóloga ha señalado que la gente “dedica mucho tiempo a una carrera universitaria o a hacer un máster, pero no al propio conocimiento, a saber qué cosas le estresan, y a buscar un ratito de autocuidado”. “Si le dedicásemos el mismo tiempo a conocernos mejor, viviríamos una vida mucho más serena”, ha afirmado. Los beneficios de hacer ejercicio físico también han sido uno de los temas tratados por Patricia Ramírez durante la entrevista.

Joan Carles March también ha preguntado a Patricia Ramírez por la obra de teatro ‘Ménage à trois’, en la que se tratan las relaciones sexuales. “Vamos enseñando cómo recuperar la líbido. Es un tema que genera mucho desgaste en los matrimonios”, ha señalado. La psicóloga ha comentado también que “una pareja que se lleva mal y tiene buen sexo sigue, pero si se lleva bien y no tiene sexo, se acaba”. En esa obra hablan de “recuperar el deseo sexual y también las relaciones de pareja, el respeto y la admiración mutua”. Patricia Ramírez ha destacado que hay “mucha desinformación sobre el orgasmo femenino”. “Creen que se consigue con la penetración y no saben que se genera con la estimulación del clítoris. En una relación heterosexual, el hombre está muy perdido y la mujer también. Se necesita una estimulación del clítoris, usar juguetes sexuales, que es algo que facilita la relación de pareja. Muchos los ven como tabú. La gente joven está un poco más puesta, pero los más mayores están muy perdidos en esto”, ha señalado.

La psicóloga zaragozana ha remarcado que el sexo es “para disfrutarlo” y que las parejas “no deberían adivinar lo que el otro necesita ni lo que le gusta”. “El sexo es entre dos personas que tienen que comentarse lo que les gusta y lo que no”, ha subrayado. En la obra ‘Ménage à trois’ animan “a tener esa comunicación abierta para decir lo que nos gusta y lo que no”. Patricia Ramírez también ha explicado que las parejas “tienen que cultivar esa parte de admiración y complicidad para generar ese deseo sexual y mandarse esos mensajes subidos de tono del principio”. “Cuando uno está muy cansado no se da cuenta de la importancia y cuando te das cuenta, es tarde. Tenemos que cuidar esos aspectos de la relación de pareja”, ha remarcado.

Otro de los proyectos de Patricia Ramírez es ‘Nena, no te compliques’, un podcast en directo que realiza junto a la periodista Cristina Mitre. “Es para mujeres. Para que no se compliquen la vida. Que tienen un nivel de exigencia mayor. Para que las mujeres tengan herramientas para hacerse la vida más fácil”, ha detallado. Y su último proyecto es una obra de teatro que estrenará en Sevilla el 24 de noviembre y en Granada el 2 de marzo, en el Palacio de Congresos. Se llama ‘Entiéndeme tú a mí’ y trata sobre los problemas de la salud mental en la gente joven. En ella participan sus hijos y dos amigos y abordan temas como “la aceptación dentro de un grupo, no cumplir expectativas, el miedo a tomar decisiones que condicionan la vida, etc”. “Yo voy dando consejos para ayudar a los adultos a entenderlos y apoyarlos para vivir más serenos y Rafa le da la parte cómica”, ha explicado.

Además, Patricia Ramírez ha escrito once libros en los que da mucha importancia a la serenidad, que para ella es “la clave de la vida”. “La felicidad es una emoción más que surgirá durante el día. Mantener la serenidad puedes, pero no puedes pedir a la gente estar feliz. Son emociones que tienes que entender. Sí podemos entrenar atravesar problemas desde la serenidad, a través de la paciencia, los pensamientos, etc. Mi idea es transmitir cómo vivir con serenidad si el viento sopla a favor o no”, ha remarcado.