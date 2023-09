El Covirán Granada cuenta con 3'5 millones de presupuesto para la segunda campaña en ACB

Con pasos de hormiguita. Así avanza el Covirán Granada en el que está siendo su pequeño proyecto en la máxima categoría del baloncesto español. Tras conseguir la permanencia en el último segundo la pasada temporada, los rojinegro afrontan su segunda campaña en la ACB con un presupuesto levemente superior al del año anterior, pero con las mismas expectativas y, sobre todo, ilusiones.

Tranquilidad absoluta y pies en el suelo. Estas son las dos máximas del club granadino para la temporada de Liga Endesa que arrancará el próximo sábado en el Palacio de Deportes. Óscar Fernández-Arenas, presidente del club, y Pablo Pin, entrenador del primer equipo, han desgranado en la mañana de este martes los detalles presupuestarios de la entidad y los propósitos de cara al nuevo curso baloncestístico. En cuanto al presupuesto, el Covirán Granada ha dado un pequeño paso adelante aumentando la cuantía disponible para la campaña hasta los 3,5 millones de euros. La pasada temporada el presupuesto del club alcanzó los 3,2 millones de euros.

Aunque la entidad rojinegra sigue creciendo, Fernández-Arenas apunta que "esta es nuestra realidad, sabemos que somos un club con un límite presupuestario y lo tenemos muy claro. Sabemos donde estamos, que hay trece equipos en competición europea en la liga y que nosotros debemos ser esa hormiguita que estará incordiando todos los fines de semana".

Con la convicción de que Covirán Granada seguirá siendo un año más uno de los equipos que deberá pelear hasta el último segundo por la permanencia, el presidente del club se ha mostrado feliz e ilusionado por la temporada que se avecina, señalando que "ha sido un verano en el que hemos podido trabajar mejor, con más tranquilidad y más seguros en el mercado. Se han cerrado los fichajes y la temporada como queríamos hacerlo. Tranquilos y evolucionando bien el equipo. Este inicio de liga es tan o más emocionante que el del pasado año, pero siempre conscientes de quienes somos".

La masa salarial destinada al primer equipo y su cuerpo técnico ronda el 75% para esta campaña 23/24, algo que, en palabras de Óscar Fernández-Arenas, era necesario. "Para poder competir en esta liga tenemos que destinar gran parte del presupuesto al primer equipo, sino no podríamos hacer absolutamente nada. En la ACB es donde más se nota cuando hay dinero y cuando no".

Respecto a la pasada temporada, el presidente de Covirán Granada ha reconocido que el club tuvo que hacer un sobreesfuerzo económico para suplir las bajas de Luke Maye, Cristiano Felicio y Dejan Todorovic, una inversión que rondó los 250.000 euros, pero que no supuso ningún contratiempo en el presupuesto fijado para ese año ya que "disponíamos de ese dinero. Este club se ha caracterizado siempre por no arriesgar a hacer un agujero en los presupuesto. No lo vamos a endeudar. En estos once años el balance siempre ha sido positivo. El año pasado tuvimos que hacer ese esfuerzo no solo por el cuerpo técnico o por mantenernos en la ACB, sino por los propios jugadores. Ellos necesitaban esos compañeros nuevos para poder competir".

Por último, Fernández-Arenas quiso recalcar una vez más la importancia de seguir siendo conscientes de la posición en la que se encuentra el equipo. Ilusión no faltará esta nueva temporada en la ACB, pero "no nos podemos quitar de la cabeza que lo normal es que estemos peleando por quedarnos en la ACB. Esa es nuestra realidad".