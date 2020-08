Consejos para guardar una mascarilla con seguridad

La mascarilla es ya indispensable para salir a la calle. En Andalucía es obligatorio llevarla desde hace varias semanas, aunque se pueda mantener la distancia social. Pero si se acude a un bar a tomar algo se tendrá que quitar y entonces surge la duda de dónde se debe guardar con seguridad mientras que no se use. Son muchas las personas que optan por ponérsela en el codo, en la muñeca o meterla en bolso y estas opciones no son buenas. Así, para reducir el riesgo de contagio de coronavirus es conveniente guardarla teniendo en cuenta las indicaciones del Ministerio de Sanidad.

Se puede guardar en un sobre nuevo o en una bolsa de papel o de tela que esté limpia y que sea de uso exclusivo para las mascarilla, para así reducir que se contamine o se pueda contaminar de otros productos. Después de quitarse la mascarilla es importante lavarse las manos o echarse gel hidroalcohólico para desinfectar las manos. Para volver a usarla, se deben desinfectar de nuevo las manos.

Para guardar la mascarilla con seguridad es también fundamental que tenga una ventilación correcta, por lo que no se deben usar elementos de plástico.

El Ministerio de Salud aconseja también marcar el sobre o la bolsa para que la mascarilla se coloque siempre en la misma posición y evitar así que se pueda contaminar. Además, la mascarilla siempre se debe manipular tocando las cintas y no la parte frontal ni la interna.