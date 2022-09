Vanesa Martín llega al Generalife en el penúltimo concierto de 1001 Músicas–CaixaBank

El ciclo 1001 Músicas–CaixaBank llega a su último fin de semana de este curso con dos conciertos estelares para una brillante clausura. Vanesa Martín, este viernes, y Crystal Fighters, el sábado, supondrán un broche final a un programa de conciertos a la altura del magnífico lugar donde se celebran. Si para la cantante malagueña ya no quedan entradas en el Teatro del Generalife desde hace varias semanas, aún se pueden conseguir para la banda hispano-británica.

No es extraño el sold out de Vanesa Martín. Está triunfando por todo el territorio español con su Tour 2022 Siete veces sí, en el que se está mostrando exultante. Es feliz en esta gira y no se reprime lo más mínimo en decirlo. El reencuentro con sus seguidores, la complicidad que mantiene con ellos y, también, por supuesto, con su equipo, está haciendo que estos meses sean inolvidables para ella. "No sois conscientes de lo que nos nutrís cuando venís a un concierto o encontramos una mirada de emoción", ha dicho recientemente la malagueña en sus redes sociales para agradecer el enorme apoyo que está recibiendo.

El de Granada será el último concierto de la cantautora andaluza de su actual gira por España antes de poner rumbo a Chile, donde inicia su andadura por Latinoamérica el 29 de septiembre para visitar, posteriormente, Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, Costa Rica y México.

Antes, a los pies de la Alhambra, Vanesa Martín ofrecerá un emotivo e intenso concierto con un set list que incluye gran parte de su nuevo trabajo, pero también con una cuidada selección de su ya amplio repertorio, con las canciones más representativas de una carrera que le ha llevado a recibir numerosos premios y reconocimientos y a compartir música y escenarios con los artistas más importantes del momento.

Una artista que, como ella mismo asegura, lo deja todo cada vez que sube a las tablas, que cuenta con un buen directo y que deleita sin contemplaciones a sus entregados seguidores con temas de poderosa interpretación con su grupo de músicos, pero también acústicos e, incluso, a capela.

El ciclo 1001 Músicas–CaixaBank está incluido en la programación de conciertos de Septiembre en el Generalife que se organiza en el conjunto monumental de la Alhambra y está organizado por Proexa.

Tras los exitosos conciertos durante todos los fines de semana de septiembre de artistas del nivel de Pablo Alborán, Texas, Mon Laferte, Juan Perro, Los Planetas, The Waterboys y Vanesa Martín, este sábado echará el telón en el Teatro del Generalife la banda indie Crystal Fighters, que actuará desde las 21.30 horas.