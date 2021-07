Christian Díaz renueva un año más con el Fundación CB Granada

Pablo Pin cuenta con su tercer efectivo para la próxima temporada. Christian Díaz se une a la renovación de Joan Pardina y a la incorporación de Jacobo Díaz y jugará una temporada más en el Covirán Granada. El base, que fue clave en la pizarra del entrenador granadino la campaña pasada, volverá a vestir la camiseta rojinegra en el Palacio de Deportes.

Christian Díaz llegó el año pasado a las filas del Covirán Granada después de brillar durante tres temporadas seguidas en Lugo. El rendimiento del canario fue subiendo de nivel con el transcurso de los partidos, ya que alguna lesión en el comienzo de la campaña y el posterior positivo en Covid-19 cortaron el ritmo del rojinegro.

A pesar de todo, el base del Covirán se repuso de todos los problemas físicos y llegó a la segunda mitad de la temporada en su mejor momento. El base brilló tanto en la segunda fase como en los playoffs de ascenso a la LEB Oro y fue uno de los líderes del equipo.

Christian Díaz promedió durante los 34 partidos que disputó un total de 8’4 puntos, 2’6 rebotes, 2’4 asistencias, 3’3 faltas recibidas y 9’4 de valoración. En los 9 partidos que jugó en el Fundación en la fase de ascenso el canario anotó 11’1 puntos, capturó 3’1 rebotes, repartió 2’1 asistencias, recibió 4’2 faltas y se fue hasta los 11’6 de valoración.

Uno de los mejores encuentros del rojinegro llegó en la segunda fecha de la final disputada ante el Río Breogán. El canario anotó 22 puntos en la pista gallega. Además, Díaz también lideró la victoria del Covirán Granada en el polideportivo Pisuerga. El base se echó a su equipo a la espalda en la segunda mitad y sumó 20 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias, recibió 5 faltas y alcanzó los 22 de valoración.

“La renovación de Christian es una alegría para todos. Es un jugador que se ha adaptado bien al equipo y a la ciudad. Él está muy contento con el club y nosotros estamos muy contentos de volver a contar con él. Es un jugador con talento y con una gran capacidad de trabajo. Estamos muy contentos”, ha asegurado Pablo Pin.

Christian Díaz: “He estado muy cómodo en Granada”

“Seguir en Granada ha sido muy sencillo. He estado súper cómodo y súper a gusto. La afición me ha tratado muy bien y el club también. Pablo me ha dado mucha confianza y a final de temporada pude mostrar mi mejor juego. Desde que terminó la campaña Pablo me llamó para hablar y no ha habido ningún problema. Me encanta Granada y me gustaría poder disfrutándola”.

“Espero disfrutar. Venimos de hacer una grandísima temporada porque a principio de la competición nadie se esperaba esto. Quedamos campeones de liga y llegamos hasta el último partido de la fase de ascenso. Me gustaría poder repetir algo así, aunque es una temporada nueva y nunca se sabe qué puede pasar. Nosotros queremos disfrutar y pasarlo bien. Ojalá podamos ver a más gente en el pabellón porque es espectacular cuando la gente está con nosotros. Se vive de una manera totalmente diferente. La ciudad de Granada tiene que volver con ilusión”.

“Ojalá podamos disfrutar todos del baloncesto. Pudimos ver pinceladas de lo que es la afición de Granada en el último tramo de la temporada con un ambiente espectacular y eso que podía entrar poca gente. Tengo muchísimas ganas de sentir el calor de la gente”.