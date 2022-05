‘Cautivas’, la novela de Paz Fanlo sobre las moriscas granadinas, llega a la Feria del Libro de Granada

La Feria del Libro de Granada celebra este año su 40 edición. Entre los autores que presentarán sus libros, charlarán sobre literatura y firmarán ejemplares se encuentra Paz Fanlo, una escritora que presentará ‘Cautivas', “una novela de ficción histórica” que está ambientada en la Granada de finales del siglo XVI. “La historia comienza con la Rebelión de las Alpujarras. En aquellos momentos, mientras las mujeres, niños y ancianos se quedaron en los pueblos, los hombres en edad de luchar partieron a la sierra para enfrentarse a la milicia de la Corona. Al llegar los soldados a los pueblos mataban a los más débiles y capturaban a las mujeres y los niños para ser vendidos en los mercados de esclavos. La protagonista de la novela, capturada en un pueblo de las Alpujarras, es vendida en el mercado de Guadix. A partir de ahí, comienza un caminar por los pueblos de Andalucía hasta llegar a Extremadura, donde es vendida a una familia poderosa. Es la vida de las esclavas. La protagonista revive su pasado libre y trata de que su nieta, que nace cautiva, pueda alguna vez conseguir la libertad”, comenta Paz Fanlo.

El sábado 14 de mayo será la cita en la Feria del Libro de Granada en la caseta de la librería Picasso, de 12:00 a 13:00 horas, donde firmará ejemplares de la novela 'Cautivas', algo que le hace mucha ilusión a su autora. “Es como si fuese un premio extraordinario”, destaca. “La novela empieza en Granada porque, aunque había moriscos en otras regiones de España, los más conocidos son los que vivían en las Alpujarras y en la ciudad de Granada, en el Albaicín. Y que Granada me acoja y una librería de la ciudad me dé la oportunidad de firmar allí y presentar mi novela es como si me reconocieran lo que he hecho. Quiero ofrecer la novela a los granadinos”, indica.

‘Cautivas’ es para su autora, “un alegato en pro de la libertad y un poco como un espejo de la sociedad de hoy, que nos creemos libres, pero tampoco lo somos”. Las protagonistas de la novela son unas mujeres que, según la propia autora, “se someten a la peor de las torturas, que es la pérdida de la libertad e incluso de su voluntad”. A Paz Fanlo siempre le ha gustado “la historia de las minorías” y una de ellas son los moriscos. “Es importante conocer los grandes hitos de la historia de los países, pero en el pueblo hay muchas minorías: los moriscos, los judíos, los gitanos, los maragatos, la gente que se ve condenada a remar en las galeras… Y es algo que sustenta nuestra sociedad. No las conocemos ni nos las explican en los libros de texto”, apunta. Por ello, Paz Fanlo ha querido escribir sobre estas moriscas, “una minoría que ha sido maltratada”. “Es un tema que tengo bien estudiado ya que he leído bastantes trabajos de investigación y tesis doctorales sobre este tema y consideré que sabía lo suficiente como para escribir una novela sin errores”, comenta.

Para escribir ‘Cautivas’, Paz Fanlo se inspiró en la Rebelión de las Alpujarras. “En realidad, la novela comienza en la plaza de Bib-Rambla, en un puesto de buñuelos y de dulces. Una de las profesiones que había entre los moriscos eran los buñueleros, aparte de yeseros, albañiles, agricultores… La protagonista es una chica de 15 años que está con sus padres en el puesto de buñuelos y se empieza a dar cuenta de que los cristianos van a comprarles los dulces, pero ya no los miran tan bien como antes. La madre le dice que no se preocupe, que ya se pasará. En 1610, echaron a los moriscos de la Península, aunque luego muchos volvieron y otros se quedaron porque los alcaldes le pidieron al rey que se quedaran ya que, si no la economía se venía abajo. Ellos trabajaban las huertas y se necesitaba mano de obra. Otros moriscos, como conocían la lengua, volvieron desde Argel o Francia y luego les volvieron a expulsar, pero algunos lograron quedarse en Extremadura y Castilla la Mancha”, cuenta Paz Fanlo, quien añade que los moriscos “no desaparecieron como nos han hecho creer”, ya que “muchos volvieron, se quedaron y su cultura quedó entre la nuestra”.

Paz Fanlo es una apasionada de la historia. Desde que estudiaba Bachillerato ya sabía que quería estudiarla. Estudió Magisterio y se licenció en Filosofía y Letras, en la rama de Geografía e Historia en la Universidad Complutense de Madrid. Comenzó a escribir ya jubilada en prensa, en una columna de opinión en Andalucía Información. Después empezó a escribir relatos cortos, con los que ha obtenido varios premios, y el año pasado publicó su primera novela, ‘Cautivas’. Y no será la última de esta madrileña de casi 78 años que se afincó en Málaga cuando se jubiló. Ya tiene prácticamente terminada su segunda novela, que trata “sobre los cristianos que se ven cautivos en Argel” y tiene recopilada bibliografía para la tercera. “Tengo pensada la cuarta y la quinta. Me tiene que dar Dios mucha vida para poder desarrollar todo lo que tengo en la cabeza”, señala.