Puertas se despide de la afición: "Allá donde esté seguiré a mi Granada y os llevaré en mi corazón"

Lo que fue incapaz de hacer el Granada CF, sí que lo ha hecho Antonio Puertas. El club rojiblanco confirmaba el sábado, con un discreto cartel, el adiós a final de temporada tanto del atacante almeriense como de Víctor Díaz. Dos leyendas de uno de los mejores Granada de la historia –si no el mejor– despedidos sin ni siquiera un comunicado en una temporada nefasta no sólo en lo deportivo.

Menos de 24 horas después del anuncio, y también a través de sus redes sociales, el de Benahadux sí que ha querido dirigirse con palabras a la afición rojiblanca. En un breve escrito acompañado de una foto en la que se le ve celebrado un tanto con el brazalete de capitán en un partido de la temporada pasada, Puertas ha refrendado que ha llegado el momento de decir adiós a "un estadio mágico que me ha visto crecer, reír, llorar, ganar, perder, amar... Pero, sobre todo, creer".

El almeriense ha recordado a Diego Martínez como el "entrenador que dijo: 'Como no sabían que era imposible, lo consiguieron", al tiempo que ha apostillado en referencia a lo anterior que "eso hemos sido nosotros durante muchos años. Hemos disfrutado muchísimo".

"Me voy con el orgullo de haber dado todo defendiendo esta camiseta cada vez que me la he puesto, y de poder aparecer en la historia de los mejores años del club", ha destacado el futbolista, que llegó a la cantera del Granada y ha pasado con el club por todas las categorías, desde Tercera División a Primera y hasta llegar a disputar competición europea.

"Cómo no recordar el partido de Albacete, la semifinal contra el Athletic, Malmöe, Nápoles, Mirandés, o numerosas ocasiones contra el Barcelona. Cierro esta etapa de mi vida con un sabor agridulce por la temporada de este año. Me hubiese encantado poder luchar más por la salvación del equipo. Sólo tengo palabras de agradecimiento para todas las personas que me han ayudado en este bonito camino", prosigue Puertas, quien, con dosis de espontánea emotividad repasa también su evolución personal a lo largo de esta etapa.

"Llegué siendo un niño al filial. Aquí he crecido. He vivido muchos años con mi mujer. Y hemos tenido a nuestra maravillosa hija 'granaína' ¡Una aficionada más! Allá donde esté siempre seguiré a mi Granada y os llevaré en mi corazón. Espero volver a veros algún día. Gracias por todo, mi afición", concluye.

Con treinta goles en siete temporadas jugando con el primer equipo y diez tantos más con la camiseta del filial, Puertas se despedirá este domingo de Los Cármenes ante el Celta de Vigo en un partido que también será el último del Granada en Primera División. Ojalá que por poco tiempo. Habrá que ver si, por lo menos, el club tiene la deferencia de homenajear de la forma que se merecen tanto a él como a Víctor Díaz en los prolegómenos del encuentro.