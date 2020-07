Carmen Mir seguirá una temporada más en el Raca

El Hafesa Raca ha confirmado este lunes la renovación de Carmen Mir, que seguirá vistiendo la camiseta del club rojillo por segunda temporada consecutiva. Así lo ha confirmado la entidad en una nota dirigida a los medios.

Mir comenzó a jugar en el CP Agustinos, club en el que se formó como jugadora. Destacó desde su infancia, proclamándose campeona provincial en categoría alevín y junior. Ha disputado el Campeonato de Andalucía de Clubes en siete ocasiones -proclamándose subcampeona andaluza en 2016- y ha sido fija en todas las categorías de la selección provincial para disputar el Andaluz.

El año pasado, el club rojillo apostó por ella para su debut en Liga Femenina 2 con el fin de contribuir en el desarrollo de jóvenes talentos de la provincia. Carmen Mir volverá a compaginar la competición semiprofesional con el grado de Psicología en la Universidad de Granada durante la temporada 2020/2021.

El Grupo Hafesa Raca Granada ha confirmado ya la continuidad de siete jugadoras tras las renovaciones de Carmen Mir, Andrea Alcántara, Rebeca Rodríguez, Marina Gea, Mamen Blanco, Vee Warner y Peque Cerquerira. A las que hay que sumar el fichaje de Ornella Santana de cara al próximo curso.

“Estoy muy contenta e ilusionada porque supone para mí otra gran oportunidad. La experiencia del año pasado me va a servir para seguir creciendo como jugadora en esta exigente categoría. Fue frustrante la forma de finalizar la Liga por lo que esta renovación me permite afrontar con ilusiones renovadas esta segunda temporada en el Raca. Me siento muy integrada gracias a mis compañeras y junto a ellas voy a trabajar y a dar todo lo que se me pida para ayudar siempre al equipo”, ha asegurado.

Por su parte, la entrenadora rojilla, Maribel Piñar, ha destacado que “Carmen es el ejemplo de que el esfuerzo tiene recompensa”. “Es una jugadora joven con mucho margen de mejora. Es valiente, juega para el equipo y no da un balón por perdido. Tiene muy buena capacidad para penetrar a canasta con dureza y maneja buen tiro exterior. Seguirá aportando ilusión, ganas de competir y espíritu de superación”, ha añadido.