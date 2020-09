El calendario escolar 2020-2021, pensado para los rivales de los lunes

El curso escolar acaba de comenzar. El desarrollo de los acontecimientos marcará la evolución del año en las aulas, pero el calendario ya está fijado. Los puentes de este curso favorecen a quien no le gustan los lunes. Las vacaciones de Navidad están programadas para la fecha habitual, mientras que las de Semana Santa empezarán a finales del mes de marzo. La llegada a la meta está marcada en el 22 de junio de 2021.

La vuelta a la rutina siempre es dura, ya sea para los más pequeños o para los estudiantes de bachiller, pero los habituales puentes de los primeros meses de curso son un buen respiro. El primero no tardará en llegar, pues el 12 octubre, que cae en lunes, se celebrará el Día de la Hispanidad. Esta circunstancia otorgará tres días no lectivos consecutivos. Este hecho volverá a darse con la festividad de todos los santos, cuya festividad se pasará al lunes 2 de noviembre, ya que el día original cae en domingo. El Día de la Constitución y la Fiesta de la Inmaculada traerán consigo el último puente de 2020 con la satisfacción de acortar considerablemente la segunda semana de diciembre. El lunes 7 y el martes 8 no serán lectivos.

El 23 de diciembre se iniciarán las vacaciones de Navidad, pues el 22 será el último día lectivo de este complicado 2020. El regreso a la actividad estudiantil en 2021 será ligero, ya que está fijado para el viernes 8 de enero, lo que supone llegar para marcharse rápidamente de fin de semana. El final de febrero supondrá la llegada del último puente del curso. El viernes 26 de febrero de 2021 se celebrará el Día de la Comunidad Educativa, mientras que el lunes 1 de marzo tampoco será lectivo gracias al Día de Andalucía, que caerá en domingo.

El viernes 26 de marzo, el alumnado se marchará de vacaciones de Semana Santa, que durarán hasta el lunes 5 de abril, día para reincorporarse antes del último empujón. El curso escolar tendrá su punto final el martes 22 de junio. Sólo queda esperar que este año se pueda desarrollar de la mejor manera posible dentro de la comunidad educativa.