Bodiger se cae de nuevo por sanción y reactiva el 'problema medular' de Paco López ante el Andorra

La visita del Andorra devolverá el 'problema medular' al preparador valenciano del Granada CF. Y es que, desde su llegada al club nazarí, la falta de efectivos en la línea de medios se ha convertido en una constante, obligando al entrenador a reinventarse cada jornada. El nuevo año lejos de traer una solución a este tema, que se podría catalogar ya de capital en el equipo rojiblanco, se cobrará en la próxima jornada, con la visita del Andorra, un nuevo capítulo. En esta ocasión, será de nuevo Yann Bodiger, que ya cumplió sanción por su doble amarilla ante el Cartagena en el Ciutat de Valencia, el que se caiga de la lista para medirse al conjunto dirigido por Eder Sarabia. Lo hace tras estar entre los once elegidos por Paco López que enfrentó a los rojiblancos con el Ibiza de Lucas Alcaraz y ver de nuevo la cartulina con la que esta vez sí cumple ciclo.

El cuento de nunca acabar. No se acaban los contratiempos en la línea de medios para Paco López, que sigue sin poder contar con Víctor Meseguer ni, por supuesto, con el último en caer, un Rubén Rochina que ya ha sido operado con éxito de su lesión en la rodilla derecha. El Granada recibió al conjunto ibicenco en Los Cármenes y, de nuevo, el preparador valenciano se vio obligado a volver a armar un centro del campo de circunstancias. Con las ausencias de Meseguer y Rochina, Paco López sorprendió sentando a Petrovic y reestructurando a su equipo. Apostó el técnico por alinear una defensa de tres incrustando a otro Víctor, Díaz, entre Ignasi Miquel y Miguel Rubio con Melendo y Bodiger en la sala de máquinas. El resultado final hizo bueno un experimento que, sin embargo, no podrá repetir ante el conjunto andorrano.

La doble amarilla, fuera del cómputo de tarjetas

El encuentro ante el Ibiza no había hecho más que comenzar y Paco López recibía ya una 'mala noticia' de cara al próximo compromiso liguero: Bodiger no podría estar a su disposición ante el Andorra al ver la quinta cartulina amarilla. De esta forma, el mediocentro galo vuelve a no estar disponible, otra vez por sanción, como ya le ocurriera en el Ciutat de Valencia, donde los nazaríes cosecharon su primera derrota del año a domicilio. Sin embargo, ahora lo hará por cumplir ciclo y no por ver la doble cartulina amarilla como le iba a ocurrir frente al Cartagena.

En ese primer partido tras el parón navideño del Granada CF, el centrocampista francés no tardaría en entrar en sustitución de Rochina, que caía lesionado cuando aún no se había cumplido el minuto 10 de encuentro. La entrada de Bodiger al partido no iba a ser la mejor y hacía presagiar lo que finalmente se terminaría confirmando en el minuto 81: su expulsión por doble amarilla. El equipo se quedaría en inferioridad momentáneamente, pues Alcalá enfiló por parte del Cartagena también el túnel de vestuarios antes de lo previsto. Esta expulsión del jugador rojiblanco era castigada con un partido de suspensión que cumpliría en el Ciutat de Valencia sin contabilizar en el cómputo general de tarjetas del jugador que permanecería en cuatro. Así, ante el Ibiza, Bodiger volvía a estar en el alambre, al borde de una nueva suspensión que llegaría con todavía algún espectador rezagado sin ocupar su asiento en el feudo rojiblanco: aún no se había cumplido el primer minuto de juego.

Las lesiones y las sanciones se han convertido en un mal endémico en la línea de medios del Granada CF. El propio entrenador se refería a la fatal suerte que está atravesando el equipo en esta posición. "Parece que nos persiguen las expulsiones", afirmaba el preparador valenciano tras la expulsión por doble amarilla de Bodiger ante el Cartagena. Ahora no será una expulsión, pero sí la obligación de cumplir ciclo lo que impida al técnico echar mano del jugador francés frente al conjunto de Sarabia. Ante el Andorra, Paco López vuelve a recuperar el 'problema medular', si es que algún día se fue...