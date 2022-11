Según el Informe sobre Violencia contra la Mujer, alrededor del 10% de las agresiones de carácter sexual se producen en establecimientos privados cerrados. Otro trabajo realizado en 2019 por la Facultad de Estudios Sociales de la Universidad de Málaga y la Asociación Cívica para la Prevención concluyó que no existe perspectiva de género en el ocio nocturno y así era percibido por el 90,1% de las entrevistadas, quienes consideraban que su condición de mujer supone "un factor de riesgo" cuando salen por la noche. Y un guarismo más. El 72% de las personas jóvenes mantiene que pubs, bares, discotecas, ferias o festivales no son espacios igualitarios en cuestión de género.

Con una agitada vida académica y nocturna, Granada se convierte en un caldo de cultivo propicio para la proliferación de este tipo de delitos. La capital alberga una de las tres universidades con más estudiantes de España, encabeza el ranking de ciudades elegidas como destino Erasmus y, por si eso fuera poco, cuenta con un alto volumen de turistas durante todo el año. Todo ello, unido a una población en continuo crecimiento que, entendida en clave metropolitana, pasa de casi 240.000 habitantes a medio millón. El último eslabón es la variable de edad. Las agresiones sexuales son la tipología que más frecuencia tiene para la horquilla comprendida entre los 18 y los 30 años, lo que hace que cobren aún más relevancia las estadísticas anteriormente expuestas para la capital.

Coincidiendo con el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), el Ayuntamiento de Granada ha puesto en marcha una iniciativa por la cual los establecimientos de toda la ciudad pueden sumarse a la recién creada Red de Espacios Seguros Libres de Agresiones Machistas. Bajo el lema Más que un punto, somos constelación, el Consistorio ha dotado a los bares y restaurantes de la capital adheridos de herramientas que les permitan establecer protocolos en caso de que se produzca una agresión sexual en alguno de los locales. Los negocios interesados han recibido un curso de formación a tal fin. Esta Red de Espacios Seguros incluye la habilitación en cada uno de ellos de un punto violeta de atención a posibles víctimas de agresiones sexuales. El objetivo, que las mujeres se sientan arropadas en caso de agresión y, en general, que disfruten de su tiempo de ocio con plena libertad.

La iniciativa ha recibido una muy buena acogida en sus primeros días de funcionamiento. Así, la red se ha estrenado este viernes 25 de noviembre con 14 locales de hostelería y dos librerías. Y es que aunque la campaña está principalmente enfocada a bares, restaurantes y locales de ocio nocturno, también está abierta al resto de la actividad comercial de Granada. Se trata de una muy buena cifra para arrancar que, no obstante, prevé ampliarse paulatinamente. No en vano, desde el área de Igualdad del Ayuntamiento se intensifican los contactos para incorporar más negocios a los ya existentes. Todos aquellos establecimientos o locales que deseen formar parte de la Red de Espacios Libres de Agresiones Machistas lo podrán hacer gratuitamente contactando con el Ayuntamiento a través del teléfono 958 24 81 16.

Tal y como ya se ha hecho en los 16 comercios y negocios de hostelería y ocio nocturno incorporados a la red, los nuevos espacios que se sumen a la iniciativa recibirán el distintivo oficial de la campaña, formación y elementos de identificación visual tales como pegatinas o posavasos que permitirán a los clientes saber que se encuentran en uno de estos establecimientos protegidos. En el caso de los ya incorporados, las pegatinas ya figuran tanto en la puerta del local como en los puntos habilitados para la atención a las víctimas, así como en los baños, donde habrá distintos mensajes en función de si se trata del femenino o el masculino. En el primer caso, informando de la posibilidad de dirigirse a algún empleado del local para denunciar el acoso. En el segundo, concienciando a los hombres sobre la importancia de rechazar la violencia y denunciar si presencian alguna situación de este tipo. En esas pegatinas, además, habrá un código QR que dará acceso al portal del Ayuntamiento que contiene un mapa interactivo y actualizado con todos los negocios.

Distintos protocolos en función de los locales

Algunos de ellos son pubs y discotecas de la zona de Ganivet o, en el entorno de la calle Molinos del Realejo, la Librería La Tremenda o bares reconocidos por todos los amantes del buen tapeo como La Taberna de Kafka o Papaupa. El propietario de esta primera tasca, Javier Pérez, explica a GranadaDigital que "existe un protocolo cuando los casos son de más gravedad, que sería llamar directamente a un número habilitado por la Policía Local, y en otros casos hacer un poco de barrera entre el agresor y la persona agredida. Simplemente haciéndole ver a la persona que esté agrediendo que no es bienvenida en el local, que podemos tomar medidas como llamar a la Policía o invitarlo a abandonar el local. Y, por supuesto, ayudando a las mujeres en caso de que tengan que pedir un taxi".

Pérez celebra el aumento de la concienciación en torno a la importancia de que las mujeres pierdan el miedo a denunciar y "sepan que no están solas", al tiempo que lamenta la aparición de nuevos discursos "políticos y de gente" que ponen en entredicho la existencia de la violencia machista: "Eso puede hacer que otras muchas personas vuelvan a echarse hacia atrás". Con todo, considera que "si estamos todos juntos en esto, conseguiremos erradicarla al menos lo más posible". Fin para el que cree imprescindible "la responsabilidad social corporativa de las empresas" en la lucha contra los estereotipos y roles machistas. "Como trabajador en otros locales y pubs, he visto a muchos chicos sobrepasarse con las camareras, sobre todo cuando el alcohol empieza a hacer efecto", censura públicamente.

Javier Pérez ha tenido que pasar el trago de presenciarlo, pero Margarita Arango, copropietaria de Papaupa y abogada de profesión, directamente lo ha vivido en sus propias carnes. "El día que el Ayuntamiento nos dio la charla con la capacitación, nosotros pusimos en conocimiento precisamente eso. Yo he sido víctima de agresión con mis compañeras de trabajo. Nos ha pasado en dos o tres ocasiones: clientes que se pasan y que consideran que porque eres mujer pueden aprovecharse. No es lo mismo la relación cliente-trabajador que hay con nuestros compañeros hombres que la que vivimos nosotras como mujeres. Nos parece muy importante poder favorecernos y protegernos a nosotras porque sí nos hemos sentido agredidas. No tanto dentro, sino al finalizar la jornada laboral. Detrás de la barra hay mucha chulería y el alcohol los empodera a ellos en un punto determinado en el que la violencia se hace muy latente", remarca.

Para Arango, una de las mejores noticias en lo que a la aplicación del protocolo en su bar se refiere es que "nuestros compañeros y nuestro equipo de trabajo están completamente concienciados con el tema". "La plantilla la compone gente joven, diversa y de muchas nacionalidades, y están todos comprometidos con la misma causa. No permitimos ninguna falta de respeto ni laboral ni personal ni con toques machistas. En ese aspecto, favorece mucho el entorno porque no es lo mismo que si no tienes un compañero o compañera que no esté tan a favor de esas medidas. En nuestro caso, toda la plantilla está súper comprometida", argumenta. Otro matiz que en su opinión facilita el trabajo en su bar es que "somos un establecimiento muy de barrio".

"Aunque viene gente de fuera, nuestra clientela también tiene muchas caras conocidas. Entendemos que, en esta red de protección, todos tendríamos que brindar un apoyo entre gente conocida", apostilla. Tal y como han dispuesto en su establecimiento, la clienta que pueda sentirse acosada o agredida deberá dirigirse a la barra para informar al personal, que inmediatamente la acompañará hasta la cocina: un lugar seguro, apartado del público y la muchedumbre, desde el que se tomarán las medidas oportunas: "La Policía Local ha hecho mucho énfasis en lo que es poderle manifestar a la víctima, una vez escuchado su relato, la posibilidad que tiene de la actuación policial, que es indispensable. Nosotros velaríamos durante ese momento de actuación mientras llega la Policía para poder proteger a la posible víctima de una agresión".

Incrementos de los delitos sexuales en Granada

Según los datos facilitados por el Ayuntamiento de Granada en base a las estadísticas estatales sobre violencia de género, desde 2016 se ha producido un incremento significativo de los casos relacionados con delitos sexuales. Así, según la Asociación de Mujeres Violadas (Amuvi), en 2021 se contabilizaron 43 investigaciones policiales frente a las 25 de 2020 en el ámbito de las violaciones (agresiones sexuales con penetración), lo que supuso un crecimiento de un 73% en apenas un año. El guarismo es más abultado si se tienen en cuenta los abusos y el resto de agresiones sexuales que no conllevan penetración. En ese caso, el número asciende a 268 casos en 2021 frente a los 208 de 2020, con un crecimiento del 28,8%. Los datos del Ministerio del Interior no muestran una subida exclusiva en Granada, sino que es generalizada en todo el territorio andaluz (un 18% más de violaciones) y nacional (un 34,3% más).

Respecto a los casos de agresión sexual asociados a la sumisión química, el porcentaje en Granada, según datos del Instituto Nacional de Toxicología, está en torno al 30% de los casos de violaciones registradas, lo que representaría al menos 10 sobre los 43 señalados anteriormente. Además, durante el verano de 2022 se ha producido una nueva alarma social generada por el incremento de denuncias vinculadas a pinchazos en eventos, especialmente fiestas populares y festivales. Aumentar la concienciación sobre la importancia de poner estos delitos en conocimiento de las autoridades, e incrementar el número de locales dotados de infraestructura para una respuesta temprana en caso de producirse, es el objetivo de esta red que se enmarca en el V Plan Municipal de Igualdad entre Mujeres y Hombres, vigente hasta diciembre de 2024, y que está apoyada por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.