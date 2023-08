La granadina María Pérez, campeona del mundo en 20 kilómetros marcha

Andando mientras alzaba la bandera española al viento de Budapest, saludando a su equipo y entre un mar de lágrimas. Así ha cruzado la meta de la Plaza de los Héroes de Budapest la granadina María Pérez. En ese momento sabía que ya era campeona del mundo de 20 kilómetros marcha.

La de Orce consiguió su ansiado oro en una prueba que arrancó pronto, a las siete de la mañana, y que finalizó de la mejor manera posible. "He tenido mente fría. Anoche me costó dormir. No hay otra cosa que trabajo. En diciembre apenas marchaba y a partir de septiembre y noviembre visité a Pepe Marín. El que la sigue la consigue", ha asegurado ante las cámaras de Teledeporte.

Sabía María Pérez que tenía argumentos de sobra para poder convertirse en la primera española campeona del mundo. Lo supo en Torrente, provincia de Valencia, hace tres semanas tras conseguir el oro en 10.000 del Nacional y lo supo también en el kilómetro 15, cuando decidió que era el momento de atacar y dejar atrás a las otras seis candidatas a subirse a lo más alto del podio.

Y así hasta parar el crono del Mundial de Budapest en 1:26:51. Una marca histórica que ya nunca olvidará y que completa un año de ensueño que todavía puede redondear el jueves si dobla en la prueba de 35 kilómetros marcha. Y es que al título conseguido este domingo hay que añadir el récord del mundo en esta última distancia en Podebrady (República Checa) durante el mes de mayo.

Premios ante las amargas eliminaciones sufridas en los Europeos de Múnich de Múnich y en los Mundiales de Eugene de 2022 por supuesta técnica irregular a la hora de marchar. La plata se la colgó la australiana Jemima Montag (1:27:16) y el bronce la italiana Antonella Palmisano (1:27:26).