Arena Polar, la banda granadina emergente que tocará en Madrid

Granada es famosa por muchas cosas. Sus calles, sus monumentos, su historia... Pero, sin ninguna duda, el talento y las ganas de hacer música son una de las cosas que definen a los ciudadanos que viven en ella. La capital cuenta con una multitud de pequeños locales que acogen cada noche tanto a viejos como nuevos talentos. Un poco como The Cavern Club cuando recibió la primera actuación de aquellos cuatro míticos chicos de Liverpool.

El pasado 20 de mayo, uno de esos lugares mágicos donde la música retumba y el público suena fue la sala Planta Baja. Allí, se celebró la final del concurso musical 'Emergentes Granajoven', que, en su décima edición, contó con la participación de 56 bandas, de las que solo tres llegaron a la gran final. Arena Polar fue la que se proclamó ganadora entre gritos y ovaciones, cuyos miembros, han querido compartir su historia con GranadaDigital.

Arena Polar, un nombre "pronunciable y coreable"

Esta banda nace en 2020 como un proyecto inexperto a manos de tres amigos. Álex, Antonio y Edu, a los que más tarde se unieron José y Carlos. Todos estudiantes en Granada, "soñaban con tocar en los sitios de los que siempre habían oído hablar", relatan. Y, al parecer, dicho sueño va bien encaminado.

Arena Polar, nombre que cobró sentido en el momento vital en el que estaban, fue elegido por ser "estético, pronunciable y coreable", afirman. A día de hoy, siguen contentos con su decisión, y siempre lo recuerdan al oír los ecos de su nombre en las salas donde tocan. Sin embargo, no dejan que sus sueños vivan por ellos y avanzan con pies de plomo ya que quieren "comerse el mundo como todos, pero con calma, ya que hay muchas bandas buenísimas y es difícil destacar", aseguran.

De Granada a Madrid con un disco bajo el brazo

El concurso 'Emergentes Granajoven' les ha brindado una oportunidad inmensa que ayudará a que su música salga de la esfera granadina. Una de las cosas más destacables es el hecho de que podrán grabar un disco con Carlos Díaz sin coste alguno. "Una banda como nosotros habría tardado dos años mínimo en poder financiar algo así", explican. Además, también podrán tocar en enero en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) de Madrid, algo que tal vez no llegaban ni a imaginarse cuando empezaron vendiendo "20 ó 30 entradas".

Y es que los chicos de Arena Polar no pensaban que fueran a ganar el concurso, solo fueron esa noche "pensando en pasarlo bien". Cuando les dieron la noticia, algunos de ellos empezaron a llorar. "Supuso una liberación tremenda el saber que todo por lo que habíamos estado luchando había dado sus frutos. Íbamos a poder grabar nuestro disco y habíamos puesto el nombre de Arena Polar en el mapa", cuentan con alegría. Ahora, preparan su primer disco con esperanza, en el que algunas de las canciones que estarán recogidas en él, como 'Mamá me ha ido mal' y 'Tú no te quieres matar', ya se han podido escuchar en sus directos.

La historia detrás de 'Sol en Primavera'

"De aquí a cinco años nos vemos con un par de discos bajo el brazo y rodando por todo el país", dicen con ilusión. Álex, compositor principal y cantante, a veces ayudado de José, teclista y productor, es el artífice de su último éxito 'Sol en Primavera'. La canción, que refleja la esencia de grupos tales como Twenty One Pilots, como han hecho saber, es una carta del vocalista hacia su padre, quien falleció hace unos años. Los otros miembros de la banda la acogieron con efusividad gracias a la combinación "entre algo energético y eufórico con algo que típicamente debería ser una temática triste", comparten.

Este sencillo que regala versos como 'era mi sol en primavera' o 'llévame otra vez a campos verdes con senderos' hace referencia tanto "al padre de Álex como al lugar donde está enterrada la urna con sus cenizas, un lugar precioso que a él le encantaba", según cuentan. Es así como en los conciertos, además de escuchar a la audiencia corear sus versos, se hace un homenaje común a todas esas personas que ya no están. Pero con alegría y esperanza, "lanzando una flecha al cielo", como explican.

Lo que les hace únicos es la energía que derrochan en directo. "Sin esa energía no pondríamos al público en el plano que queremos. Ahora estamos en un punto precioso donde estamos creando algo de lo que sentirnos orgullosos en unos años, trabajamos en ello y creemos que podemos hacer cosas buenas a nivel nacional", explican. “La autenticidad y la honestidad funcionan y como resultado la gente quiere ser parte de ello”, es la frase que han estado usando como lema estos últimos meses y que han escogido como definición de su música y de quiénes son ellos como artistas.

Aparte de esta autenticidad, destaca su sonido característico, el cual, aseguran, tiene resquicios de varios estilos musicales. Desde el R&B de Jorja Smith hasta la música de hace bastantes décadas como Queen o The Doors, Arena Polar desprende un nuevo sonido con sabor a vieja nostalgia que promete llevar la música emergente granadina al panorama nacional.