El Recreativo Granada busca evitar la encerrona de Avilés y un triunfo para ascender

Una palabra: ganar. Esa es la única fórmula para que el Recreativo Granada, que jugará este domingo la vuelta de la final del playoff de ascenso en casa del Real Avilés, juegue en Primera Federación la temporada que viene. El filial buscará culminar el trabajo hecho por Juan Antonio Milla y los suyos durante toda la campaña en un estadio que promete estar lleno hasta la bandera y que huele a encerrona, teniendo en cuenta como discurrió el encuentro de la semana pasada en Granada (1-1) y que no vale el empate.

El partido de ida, bronco como pocos, se saldó con tablas en el marcador rodeado de tensión y polémica arbitral. Eso significa que, si este domingo vuelve a repetirse el empate y se mantiene tras la prórroga, el Avilés será quien ascienda por haber acabado en mejor posición en la temporada regular (2º) que el Recreativo Granada (3º). Tampoco vale ya la obsoleta norma de los goles fuera de casa, por lo que todo lo que no sea ganar antes del 120', no valdrá a los de Juan Antonio Milla. Y el partido se las promete difícil, porque el estadio Román Suárez Puerta ha colgado el cartel de 'no hay billetes'. En tan solo 48 horas, los abonados blanquiazules agotaron las 5.900 localidades disponibles. Por eso, el club decidió ampliar en 800 asientos (en total, 6.700) gracias a una tercera grada supletoria (ya hay una en cada fondo) que se situará en la parte inferior de la tribuna del estadio.

El Recreativo Granada llega a tierras asturianas -el desplazamiento más largo posible que le podía tocar en el sorteo- con una recta final de temporada impecable. Estuvo las 9 últimas jornadas ligueras sin perder más los dos encuentros ante el Utebo y la visita del Avilés la semana pasada. Sin embargo, esta vez no le vale con evitar la derrota y debe salir con el cuchillo entre los dientes. En la primera eliminatoria ya consiguió el triunfo fuera de casa y jugar a domicilio no se le da mal, pues solo acumula una derrota fuera en lo que va de 2023 cuando cayó en el feudo del Recreativo de Huelva.

Tampoco se le da mal al Real Avilés jugar en casa, donde ha perdido tan solo cuatro encuentros esta campaña. Lo que le sucedió con el Gernika puede ser un aviso para navegantes: no consiguió ganar en la ida a domicilio, pero en la vuelta en casa se impuso por un cómodo 3-0 al equipo vasco. Un rival y ecosistema de estas alturas exigirá una concentración máxima, así que no valdrá especular con el resultado y el ataque nazarí deberá estar inspirado y mostrar la calidad que ha dejado ver a lo largo de la temporada.

Para la "final" de Avilés, tal y como la ha descrito Juan Antonio Milla, el equipo recupera a Miki Bosch, que no pudo jugar en la ida por cumplir sanción tras una expulsión ante el Utebo. Salvo la entrada del zaguero valenciano, no se espera que varíe mucho la alineación, aunque no se puede descartar alguna sorpresa del técnico alboloteño el once para 'despistar' al cuadro asturiano. Tampoco se presumen muchos cambios a priori en el cuadro local, donde el técnico Emilio Cañedo cuenta con todos sus efectivos disponibles.

Milla espera un compromiso "como la semana pasada, un partido largo", ha asegurado en rueda de prensa esta misma semana. El técnico alboloteño es consciente de que el equipo tiene sus opciones. "Nuestra oportunidad la vamos a tener y estaremos preparados para, cuando nos llegue, cogerla fuerte", comenta. También se ha lamentado por los aficionados, que tendrán difícil viajar por el largo desplazamiento. En esa misma línea habla Carlos Pérez, que ha explicado que esperan "tener la iniciativa del balón, porque solo vale ganar. También hay que estar pendiente de sus transiciones, porque arriba tienen gente muy buena", avisa el mediapunta valenciano.

"El domingo, vamos a ser el equipo de Asturias", ha proclamado Emilio Cañedo, que asegura que se trata del partido más importante de su carrera. Para los asturianos, se trata también de un auténtico sueño el hecho de ascender. Jugar en Primera Federación les postularía como el tercer equipo de su comunidad autónoma y les permitiría regresar al tercer escalón del fútbol español nueve años después. La locura que hay por el equipo en la ciudad de Avilés es máxima, algo que se demuestra en un estadio que ha necesitado de tres gradas supletorias para cubrir las demandas de sus aficionados.

Alineaciones probables

Real Avilés: Álvaro Fernández; Fontán, Morcillo, Mayorga, Iván Serrano; Javi Rey, Edu Cortina, Jorge Fernández, Isi Ros; Primo y Natalio.

Recreativo Granada: Adri López; Raúl Castro, Diego, Miki Bosch, Eu Gutiérrez; Martín Solar, Youness; Carlos López, Da Costa, Julito; Samu Omorodion.