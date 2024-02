El Juzgado de lo Penal número 3 de Granada no ha acogido finalmente el juicio contra tres miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores que se enfrentan a cárcel acusados de un delito de desórdenes públicos por los actos de protesta que llevaron a cabo el 4 de marzo de 2021 por un despido. La acusación no se ha personado en los juzgados de Caleta, motivo por el que la vista de este jueves ha quedado suspendida. La Junta de Andalucía ha argumentado que "no se les había citado correctamente. El juicio se retomará en junio.

En la puerta de los juzgados se han concentrado miembros del sindicato, que han reclamado la absolución de los tres acusados. Han estado presentes, entre otros, el portavoz nacional del SAT, Óscar Reina, y el portavoz parlamentario de Adelante Andalucía, José Ignacio García.

Es una vergüenza, no es serio ni justo que una institución pública como la @AndaluciaJunta presidida por el @ppandaluz y @JuanMa_Moreno nos pida 5 años de cárcel y luego no presente ni a los testigos.

Retiren la denuncia y dejen de perseguir a sindicalistas.#Absolución3delSAT pic.twitter.com/OWTeYN2jIF — Óscar Reina Gómez (@OscarReina23) February 1, 2024

La Fiscalía solicita una condena de un año y tres meses de prisión para cada uno de los acusados después de que el 4 de marzo de 2021 presuntamente "rebasaran" el control de acceso al edificio de la Delegación de Turismo de la Junta y se introdujeran dentro.

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía mantiene que los acusados se introdujeron en la zona de los despachos, "encarándose con el personal auxiliar" que estaba allí trabajando y "revolvieron y manipularon a su antojo la documentación que hallaron".

Junto a ello, desplegaron una pancarta reivindicativa visible desde el exterior, tomando imágenes con las que luego, según el relato del fiscal, "se jactaron en redes sociales", hasta que "finalmente se logró el desalojo no sin fuertes tensiones".

Los sindicalistas niegan este relato de hechos, mantienen que se trató de una acción "pacífica" y que fueron denunciados por la Junta de Andalucía por sacar una pancarta en contra del "despido ilegal" de una trabajadora con once años de antigüedad por parte de una subcontrata de la Junta, "justo después de haber sido elegida delegada sindical y durante una baja laboral".

Desde Adelante Andalucía consideran que el juicio es "injusto" y ven "desproporcionada" la condena "de cinco años de prisión" que pide la Junta de Andalucía por este asunto, por lo que han solicitado que retire los cargos.

Tanto esta formación como el SAT enmarcan esta cuestión en un acto de "represión sindical", a lo que han sumado la detención, este pasado domingo en Granada, del portavoz nacional del sindicato, Óscar Reina, durante una manifestación de apoyo a estos sindicalistas y a raíz de su ausencia a un juicio por una denuncia de injurias por parte de un empresario.