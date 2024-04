Alertan de una estafa en redes sociales relacionada con el Metro de Granada

Las estafas vía redes sociales siguen a la orden del día y la última ha tomado al Metro de Granada como cebo para engañar a los usuarios. A través de la red social Facebook está circulando un post en el que se oferta y anuncia una tarjeta de transporte gratuita de un año de duración.

En la publicación, los estafadores aluden a una campaña del Metro de Granada para "mejorar la situación del transporte en la región incentivando el uso del transporte público entre los residentes del área metropolitana de Granada". En el post se puede ver cómo se oferta una tarjeta de transporte totalmente gratuita durante un año, una promoción que, supuestamente, está vigente hasta el 30 de abril y a la que se puede acceder a través de un enlace que acaba siendo una estafa para el usuario.

El engaño llega hasta tal punto que esta página cuenta con algunos comentarios que afirman haber conseguido dicho bono transporte y aseguran que funciona a la perfección. Eso sí, el comentario viene siempre del mismo perfil.

Tanto la Policía Local de Granada como el propio Metro de Granada han alertado a los ciudadanos de este engaño en sus redes sociales. El perfil del Metro en X (antiguo Twitter) ha explicado que las tarjetas y tarifas se encuentran disponibles en la web oficial del Metro. Además, hacen hincapié en que no existe ni una tarjeta anual ni ningún concurso o promoción activa actualmente y recuerdan no entrar en ningún enlace que no sea del propio servicio de transporte.