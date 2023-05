La alcaldesa de Maracena negó haberse reunido con su expareja el día del secuestro por recomendación de la Guardia Civil

La alcaldesa de Maracena, Berta Linares, ha reconocido este miércoles que se reunió el día del secuestro de Vanessa Romero con quien hasta entonces era su expareja, aunque ha matizado que lo negó ante los medios bajo la recomendación de la Guardia Civil, quien le habría indicado que no debía dar detalles sobre lo que sucedió aquella mañana.

Linares ha aclarado este punto en una rueda de prensa convocada de manera urgente en la que ha anunciado la comunicación al Juzgado de Instrucción 5 de Granada de que acata el auto por el que se levantaba el secreto de sumario del caso. Circunstancia esta última por la que "suplica" al juzgado que la llame a declarar "porque a día de hoy no hemos podido hacerlo aún".

"Acabamos de presentar ante el Juzgado de Instrucción 5 un documento en el que acato el auto, y lo que pido al juzgado es que cuanto antes se nos tome declaración porque a día de hoy no hemos podido declarar todavía. Todo lo que hay son las acusaciones que hace mi expareja, que él mismo ha reconocido que no está bien. Lo que queremos es que se aclare cuanto antes nuestra inocencia", ha dicho Berta Linares.

La alcaldesa ha descartado dimitir, pues "todavía no se me ha demostrado nada y sería reconocer una culpabilidad que no es tal". "No me parece justo cuando ni siquiera hemos podido declarar", ha añadido. Con todo, ha dicho que le parece "bien" que sí que haya hecho lo propio este mismo martes Noel López como secretario de Organización del PSOE-A: !Me parece correcto que se haya querido quitar Noel López de en medio!.

"Respecto al tema de los documentos, estáis viendo que una persona que llevaba unos expedientes públicos en su coche. Podéis ver lo que eso significa. A día de hoy, nadie nos ha requerido ningún documento y he solicitado a secretaría un informe que diga que todas esas declaraciones son correctas. Y el mismo arquitecto municipal reconoció que está bien. Son las acusaciones de dos personas: mi expareja y ella [Vanessa Romero]. Pido un poco de sensibilidad con el tema. Tenemos a mucha gente que está vertiendo muchas acusaciones contra nosotras.

No veo motivo de mi dimisión cuando todavía no se me ha demostrado. Todavía estamos en negociaciones. No dimito porque sería reconocer una culpabilidad que no es tal", ha agregado Berta Linares.