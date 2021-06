Luis Salvador no dimite y gobernará con un sólo concejal más

Luis Salvador se queda. El cómo será otro cantar, pero de momento se queda. El alcalde de Granada ha confirmado que no va a dimitir en una rueda de prensa convocada in extremis en una mañana que seguro pasará a la historia de la política local y, por qué no, muy probablemente a la de la nacional. Habrá que tirar de hemeroteca y archivos para ver si existe un precedente en el actual sistema democrático en el que una ciudad vaya a ser gobernada por dos concejales de 27 en el pleno.

Ese es el escenario que se abre ahora en la capital tras dos años de pura incertidumbre y una mañana trufada de titulares, renuncias y comparecencias. Y cada cual dando su particular visión del embrollo. Todo se precipitó a última hora de la noche del lunes, cuando el PP de Granada anunció que su presidente provincial, Francisco Rodríguez, comparecería este martes por la mañana acompañado de los seis corporativos populares en el Consistorio. El fin no era otro sino anunciar que éstos se retiraban del Gobierno municipal, algo que ya avanzó la semana pasada.

A los concejales populares les han seguido Manuel Olivares y Lucía Garrido, quienes anunciaban que pasaban al grupo de no adscritos. Y en esas, sólo faltaba por saber qué iba a hacer Luis Salvador, a quien tanto el PP como el sector crítico de Ciudadanos liderado por Olivares le han reclamado que dé un paso al lado y permite la alternancia en al Alcaldía. El primer edil ha comparecido a las 12.00 horas, justo al término de la rueda de prensa de Olivares y Garrido para anunciar lo que ya se sabe. Que sigue y que lo hará apoyándose en los técnicos y trabajadores municipales.

(SIGUE AMPLIACIÓN)