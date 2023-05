Alba Pérez: "Invitamos a que la gente que no vaya a Miranda de Ebro venga a animar, lo necesitamos de verdad"

A algo más de cinco horas para que empiece a rodar el balón en Anduva, entre las cuatro paredes del vestuario local de la Ciudad Deportiva, la canción de 'El club de los soñadores' de Antonio Molina sonará una vez más, pero no una cualquiera, sino que lo hará para ser el preludio del camino hacia un sueño. Cuando el reloj marque las 13:00 horas de este sábado, el Granada Femenino empezará ante el Osasuna en casa, una carrera de fondo que quiere prolongar durante cuatro partidos y donde la meta es nada más y nada menos que un billete para estar en la máxima categoría la próxima temporada. El conjunto dirigido por Roger Lamesa quiere poner así el broche a un curso donde la realidad ha terminado por superar a unos sueños que aún aguardan ese premio final de ser equipo de Liga F. Están ante “algo histórico e importante para el club” como comenta Alba Pérez para GranadaDigital y, por ello, hace un llamamiento a su afición: “La gente que no vaya a Miranda de Ebro, le invitamos a que, por favor, venga a animar porque vamos a necesitarlo de verdad”.

Alba Pérez (Mollet del Vallès, 2000), curtida en las categorías inferiores del Granada, vive estos días como un niño con zapatos nuevos o, en sus propias palabras, como "un niño chico cuando va a ver a los Reyes Magos". El Granada CF Femenino, el equipo de su vida y el mismo que alcanzó esta temporada unos históricos cuartos de final de Copa de la Reina, está a las puertas de disputar un playoff de ascenso a la Liga F. Lo hace "con muchísimas ganas e ilusión", tal y como confiesa la '12' a GranadaDigital que destila tanto granadinismo en sus palabras como cada fin de semana con ese desparpajo con el que recorre esa banda derecha que comparte con Laura Pérez, formando una conexión mágica de dos jugadoras que se entienden con sólo mirarse y que, curiosamente, comparten apellido.

A sus 22 años, no es capitana, pero su voz suena ya como la de una auténtica veterana. De hecho, tras la histórica eliminatoria de cuartos de final de Copa de la Reina frente al Atlético de Madrid, a la lateral diestra no le tembló el pulso para tomar la palabra y hablar de “sueño cumplido” al poder jugar contra el equipo madrileño delante de más de 6.000 personas en Los Cármenes. Sin embargo, en ese libro de los sueños, como ese pequeño que escribe su carta a los Reyes Magos, aún había uno capaz de ocupar un lugar más alto y que espera hacer realidad cuando finalice este playoff, jugar con el Granada Femenino en la Liga F: “Superaría cualquier sueño que he tenido hasta ahora”, confiesa.

Ese sueño arranca este sábado a las 13:00 horas, una fecha que como confiesa Alba dentro del vestuario están “deseando que llegue ya”. Pese a la importancia de la cita, la receta del Granada Femenino no va a cambiar y seguirá siendo la misma que llevan poniendo en práctica toda la temporada y que tan buenos resultados le ha dado al equipo, con esa consecución de unos cuartos de final históricos en el torneo del KO al que se suma ahora la posibilidad de ascender a la máxima categoría del fútbol femenino español: “Todo lo que hemos conseguido lo hemos hecho bajo la dinámica del partido a partido, es lo que nos identifica y hace que como equipo estemos más unidas que nunca”.

En la cabeza de jugadoras y cuerpo técnico sólo hay lugar para Osasuna, un rival conocido, pero un contexto diferente donde las fuerzas se igualan en una eliminatoria a doble partido: “Todos partimos de la misma base”, afirma Alba Pérez. La lateral diestra, precisamente, ya sabe lo que es ser protagonista en un encuentro frente a las rojillas, pues fue un centro medido suyo desde el perfil derecho el que terminó en el gol de Pamela en ese encuentro en la Ciudad Deportiva que terminó con reparto de puntos. Los centros de la ‘12’ son marca registrada en el Granada que, sin embargo, confiesa que en “los entrenamientos hay muchísimas que no me salen como pueden ser esos centros, pero llego al partido y, sin querer, me salen a la primera”. Seguro que esa baza de los balones colgados al área de Alba Pérez vuelve a ser una de las principales bazas ofensivas de las suyas, en una eliminatoria donde cree que pasará “el equipo que consiga cometer menos errores y aproveche mejor los del rival”.

Otra de las claves será sobrellevar la presión que hay detrás de una fase final como es un playoff donde las de Roger Lamesa ‘juegan con ventaja’, la que les ofreció llegar a enfrentarse a cuatro ‘Primeras’ este mismo curso en Copa de la Reina: “Creo que la experiencia adquirida en esos partidos nos va a servir mucho para poder controlar esos nervios”, comenta, y añade que “ojalá podamos decir que hasta donde llegamos en Copa de la Reina nos ha servido para cumplir un sueño”. Junto a la gestión de las emociones, Alba espera que abrir esta eliminatoria en casa “con el apoyo de su afición” convierta este duelo de ida en “clave” para acabar llevándose la eliminatoria que se cerrará en Tajonar y donde el Granada Femenino quiere ser el que se quede con ese billete para una final de playoff en la que esperarán Deportivo de La Coruña o Cacereño. Ese es el objetivo, independientemente del rival, aunque en la final soñada de Alba Pérez se dibuja ese encuentro a doble partido frente a las gallegas porque considera que “sería un partido muy elegante y estético de ver” a lo que añade que tiene “amigas allí y sería un partido especial y bonito”.

El Granada Femenino pone así rumbo a un camino que espera que dure cuatro semanas y le termine abriendo las puertas de la Liga F, como ya le sucedió a su rival en la última jornada. Allí, en Maracena fue el Eibar el que festejó y las rojiblancas las que fueron testigos con “un poco de envidia sana”, como confiesa Alba, de esa estampa que ahora buscan emular. Al final esperan promesas por cumplir como ese “tatuaje con la fecha del ascenso” que aguarda a la ‘12’ si el Granada termina certificando esa plaza para la máxima categoría o la ilusión de coincidir en la competición e intercambiar palabras con jugadoras como “Alexia Putellas” con la que comparte lugar de nacimiento… Las rojiblancas esperan llevar el curso que viene por los estadios de Primera esa canción de ‘El club de los soñadores’ de Antonio Molina, porque eso será señal de que el Granada Femenino es el club de los sueños hechos realidad.

El test más personal de Alba Pérez

El test más personal de Alba Pérez que muestra las curiosidades menos conocidas de la lateral diestra del Granada Femenino. En él cuenta, entre otras cosas, cuáles son sus técnicas para gestionar los nervios antes de un partido, sus supersticiones a la hora de saltar al campo, la compañera con la que mejor se entiende en el campo, si se ve en un futuro portando el brazalete de las rojiblancas o por qué le gustaría enfrentarse a Alexia Putellas.

Momento más especial de su carrera deportiva. "Cuando me convocaron por primera vez con la Selección Española.

Promesa en caso de ascenso. "Tatuarme la fecha del ascenso".

¿Qué hace para tranquilizarse antes de un partido? "Soy la futbolista más nerviosa del equipo. Hago mil cosas para intentar tranquilizarme, pero pocas me sirven. Hay una que me encanta y que sí considero que me sirva y es que me encanta poner música y cantar y bailar. Antes de salir al partido ponemos el altavoz grande y me encanta que suene una canción que podemos cantar todas juntas como equipo y es como un ritual ya que tenemos. Cantamos nuestra canción y es como un grito de guerra y después de eso ya vamos al campo y eso sí que es verdad que me relaja un montón".

Canción del equipo. "‘El Club de los Soñadores’ de Antonio Molina".

Superstición cuando salta al campo. "Siempre entro con el pie derecho, doy dos saltitos. Entro con el izquierdo, doy otros dos saltitos y después doy dos saltitos con las dos".

¿Futura capitana del Granada? “Sí que es verdad que me gustaría llevar algún día el brazalete de capitana del equipo de mis sueños, pero creo que el papel que ha hecho Lauri durante todos estos años y el que sigue haciendo es inmejorable. Yo creo que mejor capitana no hemos podido tener ni podremos tener, porque creo que el papel de Lauri ha sido y será siempre importantísimo esté o no esté en el club. Y ya no sólo como capitana, sino que a nivel personal creo que es una persona envidiable. Es una persona a la que admiro muchísimo desde pequeña, desde que empecé en el primer año en el Granada en cadetes ha sido una futbolista a la que he admirado tanto futbolística como personalmente y sí que me encantaría algún día poder coger ese testigo, pero más me encantaría que Lauri nunca lo soltase”.

Jugadora con la que mejor se entiende en el campo. “Con Laura Pérez. No sé si es por el hecho de que tengamos el mismo apellido (risas), pero sí que es verdad que con Laura me entiendo a la perfección. Antes de que haga un movimiento ya sé qué movimiento va a hacer. Ella también sabe los movimientos que voy a hacer yo antes de realizarlos, nos compenetramos a la perfección, encajamos muy bien”.

¿Se ve con otra camiseta que no sea la del Granada CF? “La vida da muchas vueltas. Sí que es verdad que algún día me gustaría probar nuevas aventuras por experiencia laboral, por salir a conocer mundo, otras ciudades, otras experiencias... Pero quién sabe. Lo mismo que algún día me voy también se puede volver a casa”.

Jugadora de la Liga F a la que le gustaría enfrentarse. "Una futbolista a la que me gustaría mucho enfrentarme sería con Alexia, porque es vecina mía de Mollet, porque yo nací en Cataluña. Me haría ilusión poder enfrentarme a ella y comentarle que somos vecinas y que, incluso, nuestras familias se puedan llegar a conocer y ver lo que me dice".