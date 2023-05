El tiempo durante una campaña electoral pasa muy rápido. Todos los aspirantes a la Alcaldía de Granada exprimen su tiempo con la mirada puesta en el 28 de mayo. Pero, más allá de las urnas, todos tienen sus gustos y preferencias para desconectar de todo lo que tiene que ver con los comicios.

César Girón, de Juntos por Granada, contesta a diez breves preguntas de carácter más íntimo para que los granadinos puedan conocerlo algo mejor. Este cuestionario será contestado por cada uno de los candidatos a la Alcaldía de Granada y se puede escuchar también en formato podcast.

P: ¿Qué es lo primero que hará cuando pasen las elecciones?

R: Si hemos entrado en el Ayuntamiento, irme. Me voy a quitar seis u ocho días fuera para hablar con la gente de Juntos por Granada y ver qué hacemos. Si no hemos entrado, me iré a mi trabajo como todos los días y sin ningún problema.

P: ¿A qué zona de Granada le gusta acudir para desconectar de la rutina?

R: El Paseo de los Tristes. Nací en el Paseo de los Tristes y últimamente me da mucha nostalgia ir por allí. El otro día me fui a pasear por las escuelas del Ave María, donde yo me he formado. Es un deleite.

P: Después de Granada, ¿cuál es su ciudad preferida?

R: Dije y mantengo que, si tuviera que elegir una ciudad similar a Granada para vivir, elegiría cualquiera de las capitales andaluzas. También me gustan mucho Londres y Berlín.

P: ¿Con cuál de los otros candidatos se iría de tapas?

R: Me iría con todos. En ese aspecto, estaría bien irme de tapas con Marifrán. Me gustaría hablar con ella cosas de la ciudad.

P: ¿Y con cuál se le 'olvidaría' poner la tapa gratuita de la consumición?

R: No se me olvidaría con ninguno (risas).

P: ¿Es más de series o de cine?

R: Cine

P: ¿Algún deporte?

R: Fútbol

P: ¿Cuál es el último libro que ha leído?

R: 'Nada por lo que pedir perdón', de Marcelo Gullo Omodeo, que trata sobre los negrolegendarios contra España. Llevo varios a la vez. Uno que he leído recientemente que me ha hecho mucha gracia porque me ha aclarado muchos conceptos es '1968, el año de las revoluciones rotas', de Bruno Estrada.

P: Si yo le digo: "¿Cómo están los máquinas...?" ¿Usted qué contesta...?

R: No sé a que refiere.