Jesús Cambil, el granadino que se enfrentará en el 'playoff' al Recreativo Granada

Si el Granada se enfrenta este fin de semana a un goleador de la provincia en su camino al ascenso, el filial rojiblanco también se encontrará con un viejo conocido en Utebo, en el partido de este sábado, a las 19:30 horas. Se trata de Jesús Cambil, natural de la ciudad y con experiencia en el Recreativo Granada durante tres temporadas. Ahora, ha encontrado su lugar en el conjunto zaragozano, que vive con ilusión unos playoffs como recién ascendido.

El centrocampista granadino abandonó el filial rojiblanco en 2019. "Me hubiera gustado continuar muchos años, pero las circunstancias se dieron de otra forma y cada uno tiene su camino", asegura a GranadaDigital. Tras experiencias en varios equipos de Tercera y Segunda Federación, recaló en el Utebo y el fútbol ha querido unirle con su tierra de nuevo. "Solo por el hecho de estar lejos de casa, tener la oportunidad de volver y que pueda estar mi familia, es bonito y especial para mí", explica Jesús Cambil.

Consciente del rival que tiene delante, el ahora futbolista del Utebo destaca el buen hacer de los de Juan Antonio Milla esta campaña. "He visto algún que otro partido y es un equipo que me encanta. Tengo buena relación con Milla y he hablado en alguna ocasión con él. No empezó bien, pero como ocurre en todos los filiales, les cuesta arrancar", comenta. De la misma forma, reconoce el trabajo del técnico alboloteño. "Con la ayuda de Milla, que lo conozco de buena mano y sé que es un entrenador increíble, le ha metido el gen competitivo y el buen juego que le hace estar ahí", añade.

"Somos un equipo humilde y que intenta tener el balón"

Jesús define a su escuadra como "un equipo humilde, que intenta tener el balón y sin él trata de apretar fuerte e ir arriba". El Utebo es un club recién ascendido de Tercera Federación y que a principios de temporada quizás no hubiese imaginado jugar un playoff. "A priori no era un equipo con una plantilla confeccionada para estar en los puestos de arriba. Pero por como se dieron las cosas y méritos propios, nos encontramos ahí y hemos tenido la suerte de poder clasificarnos", explica el granadino.

Tras prácticamente toda la temporada en la pelea por los puestos de promoción del Grupo II, el Utebo consiguió el pase al playoff en la última jornada ganando en el campo del Racing Rioja, donde hubo un gran desplazamiento de aficionados uteberos. "Se vivió con cierto nerviosismo de verlo tan cerca, pues es súper bonito encontrarte con un play-off", cuenta. A medida que pasaban las jornadas, el próximo rival del filial del Granada veía la posibilidad de cumplir un objetivo distinto al que imaginaban. "Hemos estado muchas semanas ahí arriba aunque ese no fuese el objetivo, pero poco a poco se fue construyendo ese sueño. Al final, ya era algo que no se nos podía escapar", comenta el centrocampista.

El Utebo afronta su eliminatoria ante el Recreativo Granada "con mucha ilusión", uno de los motivos principales para estar donde está. "Para nosotros ha sido un premio de todo el trabajo que hemos hecho durante toda la temporada", explica Jesús. Tal y como explica el futbolista se ha adaptado bien tanto al club como a la ciudad zaragozana. Ahora, su sueño se cruzará con el del filial de su ciudad, del que ya formó parte en su día.