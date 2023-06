28 frases o ideas emocionales a tener en cuenta para tener mejores relaciones sociales

1. DÉJAME PENSAR EN ELLO ANTES DE RESPONDER

2. Necesito tiempo para pensarlo.

3. No quiero decir algo de lo que pueda arrepentirme más tarde

4. No tengo una respuesta en este momento.

5. ¿Podemos retomar esta conversación mañana?

6. Lo siento, pero no voy a poder hacerlo porque tengo otros compromisos.

7. Gracias por la oferta, pero no es algo con lo que crea que pueda disfrutar.

8. NO ME SIENTO CÓMODO CON ESO

9. Cuando dice cosas así, me siento mal

10. Si me tratas así me alejaré porque no me siento bien

11. ESTO ES LO QUE SOY Y ME SIENTO ORGULLOSO DE ELLO

12. Cuando digo controlar las emociones, en realidad me refiero a emociones estresantes e incapacitantes. Sentir emociones es lo que enriquece nuestra vida. Las emociones pueden llegar a convertirnos en las personas que somos.

13. Usar el dolor como una piedra en el camino, no como un campamento. Las emociones negativas también son constructivas y necesarias en la vida.

14. Quien no comprende una mirada, no comprenderá ni una larga explicación. Una frase basada en la empatía

15. Ser consciente de que en este momento estamos creando. Estamos creando nuestro próximo momento en base a lo que sentimos y pensamos. Esto es lo real. Las emociones nos permiten sentir el momento y eso es lo importante.

16. La confianza, como el arte, nunca proviene de tener todas las respuestas, sino de estar abierto a todas las preguntas. Debemos hacernos preguntas constantemente y también está bien no saber siempre todas las respuestas.

17. No hay ninguna correlación entre el coeficiente intelectual y la empatía emocional. Están controlados por diferentes partes del cerebro. La inteligencia que aprendemos en la escuela nada tiene que ver con la de las emociones.

18. Todo aprendizaje tiene una base emocional. Las emociones nos ayudan a crecer y a evolucionar.

19. Cuida las emociones y nunca las subestimes. Siempre debemos tener en cuenta lo que sentimos antes de actuar.

20. Las emociones son contagiosas. Todos lo sabemos por experiencia. Después de un buen café con un amigo, nos sentimos mejor. Los sentimientos en realidad, son los que dominan nuestras vidas.

21. El cerebro emocional responde a un evento más rápido que el cerebro pensante. Las emociones nos mueven, nos impulsan.

22. Bien hecho: Todos merecemos elogios que nos motiven. El secreto está en saberlos dar de manera sincera. Las alabanzas y las palabras de elogio insinceras harán que las personas se sientan mal. Por eso, debemos dominar la manera mediante la cual transmitimos los halagos para que las personas sean más atentas y amables a cambio.

23. Por favor y gracias. Dos simples palabras que pueden cambiar todo un día. A pesar de ser muy fáciles de usar, hay muchas personas que no dominan el arte de hacerlo. Los buenos modales siempre dan una buena impresión y hacen que las demás personas se sientan respetadas.

24. Aprender a decir no: Para muchas personas, decir NO puede ser de lo más difícil e incómodo del mundo, pero en algunos momentos deberemos utilizar esta palabra para que las personas no tengan dominio sobre uno/a. Para ello, primero tenemos que aprender a decir no. Cada vez que decimos SI a cosas que realmente no deseamos nos estamos causando muchos problemas e incomodidades.

25. Decir SI en los momentos adecuados: Cuando decimos sí, es porque lo hacemos en serio, aunque luego desearíamos haber dicho que no desde un principio. La clave está en mantener la palabra, de esta manera nos podremos ganar una buena reputación. Recordemos que al decir SI a cualquier cosa ya nos estamos comprometiendo con esa persona o con uno/a mismo/a a cumplir lo antes propuesto.

26. ¿Qué pensamos? Si somos líderes de un equipo, lo primordial que debemos hacer es que todos se sientan unidos. El hecho de que las personas se sientan parte de un proceso de toma de decisiones nos ayudarán a que tengamos su apoyo.Si no somos líderes, entonces deberemos asegurarnos de comprender la perspectiva del líder del grupo para que nos ayude a ver el panorama de la mejor manera y así ganar más valor dentro de él.

27. Saludar. A pesar de ser una palabra muy común, hay personas que no saben emplearla. Debemos aprender a controlar esas emociones y poder saludar, ya sea a un camarero, al recepcionista o incluso a un extraño en la calle. Aprender a saludar a las personas es un acto de respeto y educación de una persona emocionalmente inteligente.

28. Preguntar cómo estamos. Esta es una pregunta que se puede utilizar para comprender mejor a la otra persona, o saber cómo se encuentra física o emocionalmente. Asegurarse de escuchar con atención la respuesta para no cometer errores (malos comentarios) a medida que avanza la conversación. Hacer esto demuestra interés personal y construye confianza.