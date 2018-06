Un proyecto que parte de la cantera

Tras su segundo fracaso deportivo consecutivo, el Granada CF ha comenzado a preparar la temporada 18/19, y lo ha hecho con base en la cantera. Pese a la incertidumbre que existe en el seno del club en diversos aspectos, la entidad nazarí tiene clara la dirección en la que tiene que desarrollarse el proyecto del club, que continuará la línea comenzada la pasada temporada en las categorías inferiores del club. Lo ha confirmado Fran Sánchez, gerente del club y encargado de la planificación deportiva del filial rojiblanco, en declaraciones a Granada Digital.

Los primeros pasos en la construcción de un proyecto estable se dieron después del descenso de categoría, que llegó acompañado de una reestructuración profunda del club nazarí y de una limpia de los restos presentes de la anterior dirección. “Ya no es lo que era antes, cuando los jugadores no eran propiedad del Granada, sino que eran cedidos o sus derechos pertenecían en un alto porcentaje a Gino (Pozzo)”, ha explicado Sánchez, que añade que “ahora, todos son propiedad del Granada CF, para bien o para mal”. La planificación deportiva del segundo equipo rojiblanco, que pasará a ser denominado Club Recreativo Granada a partir del próximo 30 de junio, se elaboró “intentando que llegaran jugadores andaluces o, si no, españoles, y bueno, que si van bien, como ha sido el caso de Aarón (Escandell) o Adri Castellano, se les dé oportunidad en el primer equipo”.

El lateral izquierdo ha sido la primera incorporación de la primera plantilla granadinista tras renovar su contrato por dos años. El caso del guardameta es diferente. Ha pasado toda la temporada entrenando con el conjunto de Segunda División, pero ha jugado siempre con el filial, y esta es, en principio, la dinámica que se pretende mantener durante la próxima temporada. “Nuestra intención es que él esté muy cerca del primer equipo, pero no sabemos si tendrá ficha con el primer equipo”, ha declarado Sánchez, que ha apuntado que será algo que se decida cuando se defina el cuerpo técnico del conjunto nazarí.

Este paso, cuyo desenlace parece cercano, será el que determine la mayor parte de la estructura de la cantera rojiblanca, incluido el entrenador del filial. Rafa Morales no tiene asegurada su continuidad en el banquillo del segundo equipo granadinista, ya que la llegada de un nuevo cuerpo técnico podría acarrear la salida del primer equipo de David Tenorio, al que se suma la aún permanencia en el club de Pedro Morilla y el éxito en el Juvenil Nacional de Rubén Torrecilla. Lo mismo ocurre con el banquillo del Juvenil División de Honor, que se encuentra vacío temporalmente.

Lo que sí está totalmente decidido es que, salvo sorpresa, continuarán todos los jugadores que tienen contrato con la entidad nazarí. “En principio, salvo que algún futbolista pida salir, seguirán todos y, si sale alguno, probablemente sea con renovación y cesión a un Segunda para que se vaya formando”, ha explicado Sánchez, que también ha confirmado la salida de todos aquellos jugadores cuya vinculación con el conjunto granadino termina el próximo 30 de junio, salvo Héctor. “No es sub 23 y la verdad es que el chaval tiene buenas cosas y nos ha gustado la segunda vuelta que ha hecho, pero ahí estamos”, ha confesado el gerente del club granadino.

“La idea es seguir con la base que tenemos e incorporar a uno o dos jugadores de fuera y, a lo mejor, algún juvenil”, ha indicado Fran Sánchez, que ha asegurado que todos los jugadores que salen del equipo de División de Honor y tienen contrato con el club harán la pretemporada con el filial rojiblanco, si bien no se decidirá su futuro hasta que quede definido el cuerpo técnico. De no permanecer en el segundo equipo nazarí, saldrían cedidos a un equipo de Tercera División o División de Honor sénior, algo a lo que se añadiría una nueva vía en la que el club está trabajando.

“Tenemos la posibilidad de hacer algún convenio de filialidad con algún club de Granada para que los chicos que salen del juvenil y no estén preparados para jugar en Segunda B se vayan formando poco a poco y, al ser un convenio de filialidad y ser jugadores sub 23, podrían jugar con el ‘B’ e, incluso, con el primer equipo”, ha explicado Sánchez, si bien ha matizado que “no es un tema fácil”, ya que “buscamos que la directiva del club sea gente seria y gente con la que se puede hablar”. En cualquier caso, los jugadores que salgan, cedidos o mediante el convenio de filialidad, antes habrían renovado para asegurarse su continuidad.

OBJETIVO: LA PERMANENCIA

En cuanto a lo deportivo, Sánchez es contundente: “Nuestro objetivo tiene que ser la permanencia, pero si luego, con la base que tiene, consigue otras cosas, mejor”, ha asegurado Sánchez, que, además, ha añadido que “a nivel de club, la meta quedar lo más arriba posible, que los chavales se formen y que puedan estar preparados para que el primer equipo les dé una oportunidad”. En este aspecto, el gerente granadinista ha sentenciado que “lo que sí tenemos claro en la dirección deportiva es que somos valientes en cuanto a que un jugador del filial, si se lo merece, tenga su oportunidad”.

Esta es la línea en la que trabaja el conjunto nazarí, que considera que “lo importante en un filial es que tengas jugadores con potencial para poder jugar en el primer equipo y que te puedan dar rendimiento, tanto deportivo como económico”, pero la dirección deportiva es consciente de que “es un cambio drástico en la filosofía del club con respecto a años anteriores, no digo que lo nuestro sea mejor o peor, yo respeto lo anterior, pero se ha cambiado”, según ha comentado Fran Sánchez. “Esto no es cosa de uno ni de dos años, sino que lleva su tiempo”, ha añadido el gerente, que ha sentenciado que, aunque no hay una fecha fijada para que el primer equipo tenga una representación significativa de canteranos, “creo que tenemos que ser valientes en esa dirección, y esa es nuestra apuesta”.