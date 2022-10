WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea más utilizada actualmente, está caída desde alrededor de las nueve de la mañana de este martes 25 de octubre. Así lo han reportado miles de usuarios a través de redes sociales como Twitter y lo ha confirmado la web especializada DownDetector.

El servicio continuaba suspendido sobre las 10.00 horas y, al intentar mandar un mensaje, aparece el icono de un reloj que implica un proceso de carga que nunca se completa.

De acuerdo a las primeras informaciones, el fallo es global, por lo que afectaría al servicio en todo el mundo. De momento, ni WhatsApp ni Meta -marca matriz del servicio que también posee Facebook e Instagram- se han pronunciado, por lo que se desconoce cuánto durará la caída ni cuánto tardará en recuperarse la aplicación.

sorry we currently experiencing server issues. we hope to be back up and recovered shortly.

— WhatsApp Status (@wa_status) February 22, 2014