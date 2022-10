WhatsApp comienza a recuperar su servicio desde las 10:45 tras casi dos horas de caída total

"El servicio de WhatsApp ha sido restaurado. Lamentamos mucho el tiempo de inactividad". Con este mensaje publicado en la cuenta de Twitter 'WhatsApp Status' a las 10.48 (hora española), el gigante de mensajería instantánea ha confirmado la recuperación del servicio tras casi dos horas caído. En realidad, la aplicación se está recuperando poco a poco, pues en algunos terminales aún no funcionan los grupos o WhatsApp Web.

Ha sido unos tres minutos antes, sobre las 10.45 según ha podido comprobar GranadaDigital, cuando han empezado a llegar algunos de los mensajes que millones de usuarios en todo el mundo habían enviado durante ese lapso de tiempo.

Tanto los usuarios a través de las redes sociales como la web especializada DownDetector han reportado alrededor de las 9.00 los primeros fallos este martes 25 de octubre. No en vano, el portal especializado ha llegado a registrar un pico de casi 30.000 incidencias sobre las 9.25 horas: el 75% relativas al envío de mensajes.

WhatsApp service has been restored. We are so sorry for the downtime...

— WhatsApp Status (@wa_status) February 22, 2014