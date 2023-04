Warner TV llega a España este viernes para sustituir la antigua TNT

Las plataformas de streaming han dominado gran parte de nuestro entretenimiento, pero todavía hay huecos para los canales de pago. Un ejemplo es Warner TV, que llega este viernes a España y sustituirá a la antigua TNT.

La novedad es una conmemoración del 100 aniversario de Warner Bros y promete ofrecer al público una programación con amplia oferta de series y películas. El canal estará disponible en las principales operadoras de televisión de pago española y mantendrá los mismos diales que tenía TNT: Movistar Plus+ (dial 35), Vodafone TV (dial 30), Orange TV (dial 17), Euskaltel (dial 16), R (dial 22), Telecable (dial 9), Virgin Telco (dial 20), Tivify (dial 16) y Agile TV (dial 24).

¿Cuál es la programación de lanzamiento de Warner TV?

Para su estreno este viernes 14 de abril, Warner TV ha previsto una programación súper especial que empieza con 'Joker', una de las películas más recientes y exitosas de DC, que ganó dos premios Oscar en 2020.

Al día siguiente, el sábado 15 de abril, el canal se dedicará a celebrar los 100 años de Warner Bros. Para esto, se emitirán varias películas emblemáticas de la historia del cine como 'Godzilla: Rey de los monstruos', 'Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald', 'Blade', 'El guardaespaldas', 'Ha nacido una estrella' o 'Wonder Woman', entre otras.

Para cerrar el fin de semana de estreno, el domingo 16 de abril, el público podrá ver el lanzamiento de 'Expedición: Regreso al futuro', un programa de cuatro episodios que lleva al espectador a vivir “un viaje épico en busca de los de los coches DeLorean de la mano de Josh Gates y Christopher Lloyd, en el que se recorren las localizaciones más icónicas de Hollywood donde se rodó la mítica trilogía de Regreso al futuro", según cuenta la sinopsis. En este mismo día, el canal también estrenará 'Aquaman', una producción del Universo Extendido de DC.

Para la alegría de los fans de las series consagradas de TNT, la programación de Warner TV también contará con producciones como 'The Big Bang Theory', 'Friends' y 'The Rookie'. Además de todo esto, se oferta el servicio Warner TV Now, que ofrece 800 episodios de contenido bajo demanda con series ya conocidas como 'No me gusta conducir', 'Maricón perdido', 'El gran sarao', 'Vota Juan' o 'Vamos Juan'.