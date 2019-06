No es ningún secreto que Macarena Olona, secretaria general de Vox y diputada nacional de esta formación por Granada, utiliza twitter muy a menudo. Tampoco que se vale de esta herramienta como arma política y que no es precisamente propensa a morderse la lengua, sino más bien todo lo contrario.

Mediante un tuit, Macarena Olona ha echado más leña al fuego en la polémica sobre la situación política en Granada, le ha pedido a su alcalde, Luis Salvador (Ciudadanos) que dé un paso atrás y ha acusado al partido naranja en general, y m”ás en concreto a Luis Salvador y a Fran Hervías, secretario general y diputado nacional por Granada, de ser “unos incompetentes”.

“Os habéis demostrado unos incompetentes. No estáis preparados para asumir el poder”, sentencia Macarena Olona en su tuit, en el que hace una pregunta muy directa a los dirigentes de Ciudadanos: “¿No es hora de que deis un paso atrás?”

Hay otra cuestión para la que pide una respuesta y que lleva incluso al capítulo de lo personal: “¿Cuánto vale vuestra ambición personal?”, inquiere, y a renglón seguido recuerda que Granada está bloqueada porque todavía no se ha materializado el cambio de gobierno ni se ha especificado cuál será el reparto de tareas, áreas y funciones. “¿Cuánto tiempo más debe permanecer Granada paralizada?”, finaliza.

No es el primer tuit en el que Macarena Olona despotrica contra Ciudadanos. Fue a través de ese medio por el que, días atrás, anunció que su partido tenía la intención de presentar una moción de censura si los tres concejales que consiguió en las urnas en las elecciones del pasado 26 de mayo no entraban a formar parte del nuevo equipo de gobierno. Pese a eso, Luis Salvador ha seguido diciendo que, aunque el gobierno no está formalizado, habrá en él “once concejales”, lo que, a falta de más detalles, muy probablemente quiere decir los cuatro de su partido y los siete del PP.