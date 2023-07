El sprint final del recuento convirtió la noche electoral del 23J en una de las más emociones que se recuerdan en unas elecciones generales. Al contrario de lo que predijeron las encuestas, el PSOE aguantó estoicamente hasta el 65% y el 80% del escrutinio, umbrales que habitualmente se consideran ya representativos del reparto final de escaños. Paradójicamente, cuando parecía que ya nada iba a cambiar fue cuando los socialistas comenzaron a gotear diputados en favor del PP a poco que avanzaba el cómputo. La sangría se detuvo alrededor del 90% y Pedro Sánchez hizo una vez más gala de su 'Manual de Resistencia' para aferrarse a los pactos que le permitan seguir cuatro años más en La Moncloa.

Pero en el Partido Popular no tiran la toalla. Aunque parece poco probable, el voto de españoles residentes en el extranjero aún podría otorgar a los populares algún asiento extra más en el Congreso por provincias como Girona, donde se lo robaría a Junts, o Cantabria, a Vox; mientras que el PSOE mira a Salamanca para quedarse con el último que allí consiguieron los populares. De estos tres escaños que están bailando a menos de 1.000 votos, sólo el primero y el tercero alterarían la configuración de cada uno de los dos grandes bloques, si bien el segundo reforzaría la posición de Feijóo para presentarse ante futuribles socios como el PNV ante una ultraderecha más resentida.

En el caso de los escaños que podrían trasvasarse desde el independentismo al bloque unionista de derechas, lo que está en juego no es ni más ni menos que el hecho de que Sánchez tenga que buscar el 'sí' y no la abstención del partido de Puigdemont para una hipotética investidura. Un intrincado horizonte de universos múltiples que en Granada cuenta también con sus particulares matemáticas. Porque aunque en la provincia sería extraño asistir a una fuga entre espectros, sí que es posible que el llamado voto CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes) termine otorgando un tercer diputado al PSOE en detrimento de Sumar. Si este supuesto se cumpliera, la socialista Olvido de la Rosa sería la beneficiada en detrimento de la cabeza de lista por Sumar en la provincia y secretaria general de Podemos Andalucía, Martina Velarde, quien 'robarle' al PSOE el último escaño in extremis.

Según los datos de la Oficina del Censo Electoral consultados por este medio, un total de 53.300 residentes en el extranjero entre permanentes y temporales figuraban como inscritos para votar en estas elecciones generales por la circunscripción de Granada. Las estimaciones de dividendos realizadas por GranadaDigital sobre la base de los sufragios ya contabilizados permiten calcular que para que el PSOE recuperara ese último escaños debería recibir 9.201 votos del exterior más que Sumar. Una cifra que no es imposible de alcanzar aunque sí harto improbable, sobre todo teniendo en cuenta que fuentes acreditadas han confirmado a este periódico que el porcentaje de participación exterior a nivel nacional para estos comicios se estima en torno al 10% del censo CERA. Si esa media se cumple en Granada, no serían más de 5.300 los residentes fuera de España que habrían emitido su voto por la provincia.

La incógnita se despeja el viernes

Según la Ley Orgánica Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), es una vez se hace el escrutinio general de los votos emitidos el día de las elecciones cuando debe contabilizarse el voto CERA. Esto sucede a los cinco días de celebrarse las votaciones, por lo que este viernes se despejará la incógnita de cuántos escaños pierden o ganan los partidos gracias a la voluntad popular de los residentes en el extranjero.

Los plazos marcaban que todos aquellos españoles que viven fuera podían dirigirse a las embajadas o consulados del país en cuestión para enviar su voto hasta el 20 de julio. Fecha en la que el cuerpo de funcionarios de estos organismos diplomáticos levantaron acta de incidencias para remitir los sufragios a las correspondientes juntas electorales. La mayor complejidad de plazos y trámites con respecto a los procedimientos ordinarios o incluso del voto por correo es una de las quejas más frecuentes entre quienes desean votar desde fuera de España, pues en ocasiones los retrasos, incluidos los ajenos al propio ciudadano, terminan impidiendo que éste llegue a tiempo.

A continuación se muestran los votos del censo CERA que tendría que conseguir cada partido en Granada para ganar el último escaño y a la formación que se lo quitaría.

Estimación de voto CERA más cercana para cada partido a la hora de conseguir el último escaño en Granada

Tercer escaño del PSOE (a Sumar): 9.201 votos del censo CERA más que Sumar, para un total de 173.531 votos.

Segundo escaño de Vox (a Sumar): 17.610 votos del censo CERA más que Sumar, para un total de 115.686 votos.

Segundo escaño de Sumar (al PP): 32.577 votos del censo CERA más que el PP, para un total de 122.996 votos.

Cuarto escaño del PP (a Sumar): 46.880 votos del censo CERA más que Sumar, para un total de 231.372 votos.

*Estos cálculos no tienen en cuenta los votos que pudieran cosechar terceros partidos. Sólo los dos directamente implicados en cada ecuación.