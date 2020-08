Vallejo vestirá de rojiblanco un año más

Jesús Vallejo seguirá siendo nazarí una temporada más, prolonga su contrato con la entidad granadina hasta el 30 de Junio de 2021. Los deseos del jugador pasaban por quedarse en Granada y se han cumplido. El Real Madrid, club propietario del aragonés, ha escogido al equipo de Diego Martínez para continuar la progresión del joven defensa maño.

Según informa AS, la intención del equipo de la capital era hacer caja con él, pero no ha llegado una oferta atractiva y han decido cumplir la voluntad del jugador, extendiendo su contrato con los rojiblancos. El Granada buscaba añadir una opción de compra futura en el contrato de préstamo, pero los madrileños no han consentido.

Como se pudo observar en sus redes sociales, el jugador llegó este domingo a la ciudad de la Alhambra para realizar el reconocimiento médico.

Vallejo llegó en el pasado periodo de fichajes invernal, y hasta la fecha ha disputado 14 partidos con la elástica nazarí, ha disfrutado de 627 minutos y cuenta con la confianza de Diego Martínez.

Comenzó su etapa como profesional en el Zaragoza, equipo al que capitaneó con tal sólo 18 años. El Real Madrid se fijó en él y se hizo con sus servicios, aunque nunca terminó de brillar con los blancos. Tras una buena temporada en el Eintracht de Frankfurt fue cedido al Wolverhampton inglés, pero tampoco terminó de encajar. Finalmente, parece haber encontrado su hueco en Granada, el jugador manifiesta públicamente su felicidad por vestir de rojiblanco, reconoce que está a gusto en la ciudad y está ya disponible para integrarse en la disciplina del equipo.