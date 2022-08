El turismo de Granada cierra un verano con cifras similares a las de 2019

Un grupo de amigos aparca a primera hora de la mañana en Soportújar, en pleno corazón de la Alpujarra, para ver el pueblo, hacer la compra 'embrujada' de rigor y aprovechar para tomarse unas cervezas y comer de tapas. Apenas terminen, y sin ni siquiera llegar a darle una oportunidad al postre, regresarán en coche para acabar el día en sus respectivas residencias de Granada. Con apenas unos días de diferencia la imagen se repite, esta vez en la capital y con dos parejas procedentes de Barcelona que acaban de llegar tras asistir a un importante festival en Almería. De los cuatro expedicionarios, dos dormirán en la ciudad y los restantes apuran para llamar a un amigo, almorzar y tomar el primer tren de vuelta a la Ciudad Condal.

Contadas así, de manera aislada, estas dos historias difícilmente alcanzarían para rellenar la sinopsis de un telefilme alemán en la sobremesa del sábado. Sin embargo, ambos ejemplos sí que sirven para ilustrar la radiografía de lo que, durante décadas, ha sido la fisonomía del turismo en la provincia de Granada durante los meses de julio y agosto. La pandemia cambió los paradigmas, pero la vuelta a la normalidad ha recuperado las tendencias históricas. Buenas cifras en la Costa Tropical y no tanto en la capital, donde el octavo mes del año ha sido tradicionalmente considerado como temporada baja. Y es que, como se perfilaba líneas atrás, no es lo mismo un turista que un excursionista. Tampoco su condición repercute de igual manera en un territorio u otro.

A un día de que termine agosto, los datos de alojamientos y pernoctaciones recabados por este periódico demuestran ese regreso a la antigua normalidad, si bien con el paréntesis de la inflación generalizada, que ha reducido el número de visitantes y, por ende, los márgenes de beneficio de los empresarios del sector durante el periodo estival. "El verano ha sido muy irregular. El mes de julio fue francamente malo y agosto mejoró algo", explica a GranadaDigital Gregorio García, presidente de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, quien espera que "la cosa se recupere poco a poco" y cifra en un 40% el nivel de ocupación media en la capital. Porcentaje que eleva hasta el 90% en el caso del turismo de playa en la Costa Tropical y del rural en las comarcas del interior. "Es temporada baja y el turismo extranjero no se ha recuperado. Nacional sí ha habido, pero no es suficiente", afirma. Las diferencias entre unas lugares y otros no solo se han dejado notar en los hoteles y el resto de establecimientos de hospedaje, sino también en la hostelería. "Ha funcionado en el centro y el resto vacío", lamenta García.

Sierra Nevada mejora y la Costa Tropical recupera el pulso

Fuera de la capital, desde Sierra Nevada, el vicepresidente y portavoz de los empresarios de la estación de esquí, Enrique de la Higuera, habla de una oscilación de entre el 75% y el 80% en las cifras de ocupación. La lectura allí es positiva: "Ha sido una temporada buena en general, con un nivel de ocupación bastante aceptable. Mejor que el verano anterior, que encaramos ya sabiendo que teníamos que mantener las medidas de protocolo 'anti Covid'. Los grupos que suben buscan la tranquilidad que da la alta montaña o algún tipo de actividad en la naturaleza. También hemos recibido campamentos de niños y grupos religiosos". Para De la Higuera, iniciativas como el Festival Sierra Nevada Por Todo lo Alto "animan la ocupación", y destaca el hecho de que, por primera vez en dos años, Pradollano haya celebrado sus fiestas patronales en honor a la Virgen de las Nieves. De igual forma, confía en que la llegada a meta de la Vuelta a España prevista para este domingo sea el espaldarazo definitivo: "La ocupación para ese fin de semana ya era buena, pero la Vuelta ayuda a que se mantenga del todo".

Impresiones muy parecidas a las que deslizan desde Cetursa, donde, a falta de datos definitivos, avanzan que más de 25.000 personas han disfrutado este verano de las instalaciones y programas de verano de Sierra Nevada. Las fuentes de la empresa consultadas por este periódico definen como "desigual" la ocupación en los meses de julio y agosto, "con picos de alta afluencia en fines de semana vinculados a las actividades de astronomía como las perseidas; festivas, en el caso por ejemplo de la Virgen de las Nieves, o culturales, para el festival de rock Sierra Nevada Por Todo lo Alto". "La actividad de amanecer o atardecer en el Veleta o las rutas guiadas por las lagunas y cumbres de Sierra Nevada siguen siendo, un verano más, las actividades más solicitadas del programa estival", aclaran desde la empresa que gestiona la estación de esquí, para la que la afluencia y ocupación han sido "aceptables, si bien en niveles sensiblemente inferiores a los dos últimos veranos en los que, como efecto derivado del Covid-19, se identificó la montaña como un destino más seguro que ningún otro y se registraron cifras muy elevadas".

Aunque si ha habido un territorio que ha respirado con alivio como ningún otro tras el fin de la pandemia, ese ha sido el litoral granadino. El presidente de la Asociación de Chiringuitos y Empresarios de Playas de la Costa Tropical, Francisco Trujillo, admite que "podemos estar hablando de un verano similar a los de antes de la pandemia". Aunque con matices: "Tenemos un gran hándicap: los precios se han disparado para nosotros. Esto se traduce en costes de elaboración y suministros como el gas o la electricidad, por lo que los beneficios se van a reducir bastante, o muchísimo, con respecto a 2019". Con todo, Trujillo no esconde que "ha vuelto el turismo nacional".

"Creo que hemos afianzado ese turismo nacional durante la pandemia en la Costa de Granada. Y también podemos decir que el turismo internacional, sobre todo el del tramo del verano, ha vuelto con normalidad. De ahí que actualmente estemos moviendo cantidad de cifras prepandemia, de 2019. Ahora hay que ver cómo nos viene la situación a partir del verano. Los pronósticos dicen que va a ser complicado", vaticina en tono no tan optimista, aunque cauteloso. Pero la coyuntura no solo la marcan grandes acontecimientos como el del Covid. También hechos puntuales como la climatología. En ese sentido, Trujillo confiesa aliviado que "hemos tenido también la suerte de que el tiempo ha acompañado". "Ha sido bueno durante todo el verano y no hemos tenido ningún temporal fuerte, excepto un par de días. A partir de ahí ha sido un verano caluroso", zanja.

Crecimiento del tráfico portuario y aeroportuario

Los números anteriores vienen refrendados por guarismos como los registrados, por ejemplo, en el del Aeropuerto Federico García Lorca. A falta de conocer los datos de agosto, que se desvelarán alrededor del 12 de septiembre, lo cierto es que julio cerró con 88.656 pasajeros en la terminal granadina, cifra que equivale a una recuperación del 80% de los registros obtenidos durante el mismo mes de 2019 y que incrementa la de dicho periodo de 2021 en un 43,8%. El grueso de los pasajeros contabilizados viajó en conexiones comerciales (excluye aviación general y ejecutiva), al sumar 88.429. De ellos, 80.576 lo hicieron con destino u origen en alguna ciudad española, mientras que 7.853 optaron por vuelos con el extranjero.

Si bien el mercado nacional aportó el 91,1% de la actividad del aeropuerto, empieza a notarse la reactivación del tráfico foráneo, que contribuyó con un 8,9% de los pasajeros comerciales. Respecto a las operaciones, el Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén atendió el mes pasado 1.440 movimientos (671 de ellos, comerciales), cifra que supone un 11,3% más de los vuelos registrados en julio de 2019. En lo que va de año, el número de pasajeros que transitaron por el aeropuerto ascendió a 491.847, mientras que el de operaciones sumó 8.321 (de ellos, 4.272, comerciales). De los 490.300 usuarios que se desplazaron en vuelos comerciales, 457.869 tenían origen o destino en territorio nacional y 32.431, en el extranjero.

El tráfico de pasajeros en el Puerto de Motril también ha mejorado respecto al verano pasado, aunque no llega a los niveles prepandemia. También sin datos aún de agosto, cabe reseñar que un total de 40.390 personas arribaron a la dársena granadina en julio de 2022, frente a los 4.998 del mismo mes del año anterior. En el acumulado desde enero, esa cifra asciende a 61.167, lo que supone un crecimiento del 347,62% si se compara con los 13.665 de los primeros siete meses de 2021. En 2019 fueron 51.685. Aunque ese mismo mes llevó al principal muelle de Granada menos pasajeros un año antes (46.958), en el acumulado hasta entonces 2019 'solo' eran 100.953, mientras que en el mismo periodo de 2018 se contabilizaban 144.152. Durante julio de 2022 llegaron 331 cruceristas en un solo barco a Motril y en lo que va de año son ya 2.322 en seis buques. El año pasado fue residual a este respecto, con solo ocho visitantes en este apartado hasta entonces. Queda lejos el 2019, con 760 pasajeros en tres cruceros durante julio y 4.623 en 17 buques desde enero.