"Por un kilo de tomates nos dan quince céntimos y luego vale cuatro euros en la tienda"

Centenares de tractoristas han aparcado sus vehículos en las entradas de Granada capital organizados en columnas procedentes de distintos puntos de la provincia. Una situación que por imprevista, pues no estaba comunicada tal y como ha confirmado la Subdelegación del Gobierno en la provincia, ha colapsado los principales accesos por autovía a la ciudad. La ausencia de medidas que palien los efectos económicos de la sequía, las imposiciones de la Política Agraria Común de la Unión Europea, la falta de competitividad frente a los productores de otros países y una política de precios justos que, a su juicio, brilla por su ausencia son los motivos que han llevado al campo a tomar la carretera desde primera hora de la mañana.

Desde Vegas del Genil, Purchil, Fuente Vaqueros, Santa Fe, Huétor Tájar o Chauchina. Los tractoristas han madrugado para echarse a la carretera. En las palas y brazos mecánicos de algunos de los vehículos, pancartas con inscripciones como 'Basta ya, el campo se muere' o 'La ruina del campo será vuestra hambre'. De algunos tractores también colgaban banderas de Andalucía y España, lo que algunos agricultores reivindican como un símbolo que resume el carácter independiente de la protesta. Es decir, al margen de los sindicatos y las organizaciones agrarias.

Dos han sido los principales puntos neurálgicos donde se han ido concentrando las caravanas de tractores a lo largo de la mañana. En el enlace de Armilla de la GR-3920 se han aglutinado quienes partían desde algunos puntos del oeste de la Vega. En el cruce de El Timbre, donde converge la A-92 G con la Avenida de Andalucía, justo debajo del paso de la Circunvalación, ha recibido a los tractoristas que desde las cinco de la madrugada han partido de municipios como Fuente Vaqueros o Santa Fe, pero también de las comarcas de Loja, Alhama y otros puntos del Poniente.

"Ha sido una concentración convocada sobre la marcha. No queremos ni un sindicato ni un partido político. Somos agricultores y defendemos nuestros derechos", explica a GranadaDigital José Manuel Ortega, quien ha salido de Chauchina y que estima que han secundado la protesta aproximadamente el 80% de los agricultores convocados "con sus tractores y aperos". "Queremos defender lo que nos da de comer. Tenemos un problema que es Europa, que mete producto de países terceros como Marruecos. Hay que eliminar la burocracia, el control férreo de inspecciones y denuncias en el campo; y la Agenda 2030. Europa es la más tonta del mundo. Es la única que apuesta por los cultivos ecológicos cuando otros países hacen lo que les da la gana", añade.

"Nos han puesto muchas trabas. Quedamos a las seis de la mañana y desde Santa Fe hasta aquí, la Guardia Civil sólo nos ha puesto impedimentos. Lo primero es que estamos todos denunciados. Encima de que estamos arruinados van a sacar dinero a nuestra costa, pero ya nos da igual porque lo tenemos todo perdido. Al paso que vamos, en tres años no habrá comida en España", lamenta Miguel Ángel Jiménez, otro de los protestantes concentrados en la Avenida de Andalucía, quien afea que "aquí haya más Policía Nacional y Guardia Civil que tractoristas". "Por un kilo de tomates nos dan quince céntimos y luego vale en una tienda cuatro euros. Que en los supermercados pongan cuánto le han pagado al agricultor al lado del precio de venta al público", reclama a las instituciones.

Agustín Fernández es natural de Santa Fe y se dedica a los productos forrajeros, la alfalfa, el maíz o el cereal. "Si las cosas no se enmiendan, probablemente seguiremos manifestándonos hasta que alguien nos escuche y nos hagan caso. Venimos de toda la Vega". Precisamente de Vegas del Genil procede José David Arenas, agricultor del olivar que califica la situación de "crítica" porque las ayudas de la PAC llegan "tarde, mal y nunca". "El aceite lo importan de otros sitios y al de aquí no se le da valor. Tiene un precio muy bajo. Este año no ha habido mucha cosecha por el tema de la sequía, pero está fatal el sector", relata para, a renglón seguido, avisar de que "si hay que estar aquí tres días, cuatro, cinco o los que hagan falta, lo estaremos porque nos tienen que escuchar y hacernos caso de una vez por todas".

"Hemos salido de Santa Fe con los compañeros de Chauchina, Cijuela, Cúllar, Santa Fe... Llegar a la autovía que viene para Granada a taponar, movilizarnos y, pacíficamente, hacer algo de fuerza", comenta Rafa González. "Previsión no tenemos, pero largo va a ser", apostilla.